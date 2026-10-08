IEFP abre candidaturas a programas de estágios a 12 de outubro

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai abrir já na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, um novo período de candidaturas aos programas de estágios +Talento e Iniciar. Historicamente, têm sido abertos dois períodos de candidaturas por ano aos apoios a estágios, mas ainda não havia data para a segunda fase deste ano, o que estava a preocupar alguns empregadores, conforme noticiou o ECO.

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De acordo com a informação publicada pelo IEFP, tanto no caso do +Talento, como do Iniciar, as candidaturas estarão abertas entre as 9h00 do dia 12 de outubro de 2026 e as 18h00 do dia 7 de dezembro de 2026, ou até ser esgotada a dotação orçamental disponível.

“As entidades interessadas devem apresentar a candidatura através do portal iefponline, na área de gestão da entidade. As entidades que ainda não estejam registadas no portal devem fazer o registo antes de apresentar a candidatura”, salienta o instituo.

Perante um mercado de trabalho com provas recorrentes de resiliência, mas com um desemprego jovem preocupante, o Governo decidiu lançar em 2024 novos apoios aos estágios, tendo, nessa altura, criado, nomeadamente, os programas +Talento e Iniciar.

Desenhado para inverter a tendência de saída do país dos jovens mais qualificados, o +Talento destina-se aos jovens até aos 35 anos que tenham formação superior (isto é, pelo menos uma licenciatura). Pensado como substituto do Ativar.pt, este programa prevê o pagamento de uma bolsa mensal que varia entre 1.181,69 euros e 1.396,54 euros ao estagiário, em função do nível de qualificação. O IEFP cobre até 80% dessa bolsa.

Já o Iniciar destina-se aos jovens e desempregados com o ensino secundário ou pós-secundário concluído, prevendo-se uma bolsa mensal que varia entre 913,12 euros e 966,83 euros, também consoante o nível de qualificação. O IEFP cobre uma fatia semelhante à referida no programa anterior.

No início do ano, o IEFP anunciou que o “primeiro período de candidaturas” a estes programas decorreria entre 10 de fevereiro e 30 de julho, ou até a dotação orçamental disponível.

Historicamente, os apoios aos estágios promovidos pelo IEFP têm tido dois períodos de candidaturas por ano (um na primavera, outro por altura do regresso às aulas), pelo que se esperava que, depois dessa primeira vaga de inscrições, houvesse agora uma segunda.

Com setembro a terminar, ainda não havia, porém, qualquer indicação nesse sentido, até que o IEFP avançou ao ECO que tal aconteceria em outubro, sem precisar a data.

Ao que o ECO apurou, algumas empresas chegaram mesmo a contactar o IEFP para perceber se teriam ou não apoio para avançar com estágios, não tendo obtido resposta concreta.

Também fonte oficial da Associação Industrial Portugal (AIP) confirmou o ECO a preocupação e expectativa das empresas relativamente à abertura das candidaturas.

“É um tema particularmente relevante para as empresas, sobretudo para as PME e, ainda mais, para as microempresas, que enfrentam maiores dificuldades na contratação de novos recursos e na captação de talento. Estes programas podem constituir uma importante porta de entrada de jovens nas empresas e facilitar a sua posterior integração”, salientou a AIP, que admite que a ausência de informação sobre o calendário poderá mesmo condicionar o planeamento e as decisões de recrutamento das empresas que contam com estes apoios.