Orçamento do Estado 2017

Imposto sobre o tabaco deverá render mais 139 milhões ao Estado em 2027

À semelhança do que aconteceu no ano passado, Executivo prevê ainda um aumento da receita gerada pelo imposto do álcool, bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar, em 2027.

O Estado deverá arrecadar, em 2027, mais 166 milhões de euros com as receitas geradas pelo imposto sobre o tabaco (IT) e pelo imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (IABA), um crescimento suportado pelo aumento do consumo.

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A receita gerada pelo imposto sobre o tabaco deverá aumentar 139 milhões de euros, ou 8,1%, para um total de 1.864 milhões de euros, segundo detalha a proposta do Orçamento do Estado para 2027 entregue esta quinta-feira, dia 8 de outubro.

Já a receita do imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes deverá crescer 27 milhões de euros, ou 7,5%, atingindo 392 milhões de euros.

Contas feitas, estes dois impostos, álcool e tabaco, deverão render uma receita estimada de 2,26 mil milhões de euros, o equivalente a 5,6% dos 40,2 mil milhões angariados em impostos indiretos (entre os quais o ISP e o IVA, o mais importante).

Em termos de despesa, o Executivo antecipa um acréscimo da despesa fiscal do Estado no IABA de 1,8%, fixando-se em 75,3 milhões de euros. “A previsão é justificada essencialmente pela despesa fiscal associada à rubrica “Álcool destinado a fins terapêuticos e sanitários” e, em menor escala, às isenções relacionadas com bebidas não alcoólicas, que se prevê totalizem, no seu conjunto, 65,5 milhões de euros, o que representa 87% da despesa fiscal em sede de IABA em 2027″, detalha o documento.

Já o imposto sobre o tabaco não regista, no subsetor Estado, nenhuma despesa fiscal, refere a proposta para OE2027 entregue esta quinta-feira.

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