Incentea de Leiria dá mais um ‘clique’ em Espanha com compra da tecnológica catalã I2T

Meio ano após fechar a aquisição da empresa de software de gestão empresarial Dragomar na Andaluzia, a tecnológica portuguesa Incentea voltou às compras em Espanha com a integração da catalã I2T, especializada em consultoria e soluções tecnológicas para empresas.

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Num investimento que “traduz a confiança no mercado espanhol”, o administrador Rui Silva adianta ao ECO que a aquisição desta empresa sediada em Manresa “reforça significativamente a área de negócio Cegid em Espanha e consolida a presença do grupo na Catalunha, uma região com forte dinamismo empresarial”.

A atividade da I2T, que o grupo de Leiria passa a deter a 100%, será integrada na Incentea SP, a unidade dedicada ao negócio Cegid em Espanha. Sem detalhar o valor da aquisição, o responsável indicou que “o seu contributo será integrado nos resultados da operação espanhola”, que deverá fechar o ano com cerca de 50 trabalhadores e uma “faturação na ordem dos cinco milhões de euros”.

A internacionalização deixou de ser uma ambição para passar a ser uma realidade estrutural do grupo, com o mercado espanhol a assumir um papel cada vez mais central. Rui Silva Administrador da Incentea

Foi em 2014, em Lugo (Galiza) que a Incenta se estreou no país vizinho com a aquisição da Ardinova. Uma década depois comprou a Extom, com presença em Madrid, Barcelona e Granada, alargando já este ano a presença à Andaluzia e reforçando a partir de setembro a operação na Catalunha.

Nascida em 1987 no seio de um grupo empresarial de Leiria do setor dos plásticos, é no ano 2000 que acontece um MBO protagonizado por um conjunto de colaboradores liderado por António Poças, que ainda hoje se mantém como presidente. Volvidos três anos iniciou o crescimento por incorporação de outras empresas, até que em 2007 arranca com o processo de internacionalização. Os mercados externos já representam quase um terço do negócio.

“Antecipamos que as operações internacionais representem cerca de 30% do volume de negócios no final do ano. É um sinal claro de que a internacionalização deixou de ser uma ambição para passar a ser uma realidade estrutural do grupo, com o mercado espanhol a assumir um papel cada vez mais central”, aponta o administrador da Incentea.

O grupo leiriense perspetiva ao ECO fechar o exercício de 2026 com um “volume de negócios na ordem dos 30 milhões de euros” e com perto de 400 colaboradores, dos quais 270 em Portugal, espalhados por Leiria, Lisboa, Porto e Braga. Tem também escritórios em Espanha (Madrid, Barcelona, Granada, Lugo e Almería), Angola (Luanda), Moçambique (Maputo), Cabo Verde (São Vicente, Sal e Santiago) e Brasil (Rio de Janeiro e Curitiba).

No ano passado, no âmbito da execução do projeto de transformação Iniciativa Vanguard, em colaboração com a EY, a Incentea decidiu alienar empresas que não estavam nas áreas core do grupo. Vendeu a Voznet e a Teleleiria (ambas do setor das telecomunicações) ao gestor de uma delas, sendo que antes já se tinha desfeito de outras da área da engenharia de produto e da impressão 3D.

Na mira do grupo português, que em maio entrou no capital da consultora digital Kaizen Tech, que nasceu de um projeto da Corticeira Amorim, continua a expansão no Brasil. Rui Silva relata que “continua a merecer toda a atenção” e que estão a ser analisadas “diversas oportunidades nesse mercado, em diferentes áreas de negócio”, ressalvando, porém, que “são processos que exigem o seu tempo e o devido rigor”.