Incentea de Leiria dá mais um ‘clique’ em Espanha com compra da tecnológica catalã I2T
Tecnológica portuguesa volta às compras em Espanha com integração da catalã I2T, perspetivando fechar este ano com um volume de negócios a rondar 30 milhões de euros e perto de 400 colaboradores.
Meio ano após fechar a aquisição da empresa de software de gestão empresarial Dragomar na Andaluzia, a tecnológica portuguesa Incentea voltou às compras em Espanha com a integração da catalã I2T, especializada em consultoria e soluções tecnológicas para empresas.
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Num investimento que “traduz a confiança no mercado espanhol”, o administrador Rui Silva adianta ao ECO que a aquisição desta empresa sediada em Manresa “reforça significativamente a área de negócio Cegid em Espanha e consolida a presença do grupo na Catalunha, uma região com forte dinamismo empresarial”.
A atividade da I2T, que o grupo de Leiria passa a deter a 100%, será integrada na Incentea SP, a unidade dedicada ao negócio Cegid em Espanha. Sem detalhar o valor da aquisição, o responsável indicou que “o seu contributo será integrado nos resultados da operação espanhola”, que deverá fechar o ano com cerca de 50 trabalhadores e uma “faturação na ordem dos cinco milhões de euros”.
A internacionalização deixou de ser uma ambição para passar a ser uma realidade estrutural do grupo, com o mercado espanhol a assumir um papel cada vez mais central.
Foi em 2014, em Lugo (Galiza) que a Incenta se estreou no país vizinho com a aquisição da Ardinova. Uma década depois comprou a Extom, com presença em Madrid, Barcelona e Granada, alargando já este ano a presença à Andaluzia e reforçando a partir de setembro a operação na Catalunha.
Nascida em 1987 no seio de um grupo empresarial de Leiria do setor dos plásticos, é no ano 2000 que acontece um MBO protagonizado por um conjunto de colaboradores liderado por António Poças, que ainda hoje se mantém como presidente. Volvidos três anos iniciou o crescimento por incorporação de outras empresas, até que em 2007 arranca com o processo de internacionalização. Os mercados externos já representam quase um terço do negócio.
“Antecipamos que as operações internacionais representem cerca de 30% do volume de negócios no final do ano. É um sinal claro de que a internacionalização deixou de ser uma ambição para passar a ser uma realidade estrutural do grupo, com o mercado espanhol a assumir um papel cada vez mais central”, aponta o administrador da Incentea.
O grupo leiriense perspetiva ao ECO fechar o exercício de 2026 com um “volume de negócios na ordem dos 30 milhões de euros” e com perto de 400 colaboradores, dos quais 270 em Portugal, espalhados por Leiria, Lisboa, Porto e Braga. Tem também escritórios em Espanha (Madrid, Barcelona, Granada, Lugo e Almería), Angola (Luanda), Moçambique (Maputo), Cabo Verde (São Vicente, Sal e Santiago) e Brasil (Rio de Janeiro e Curitiba).
No ano passado, no âmbito da execução do projeto de transformação Iniciativa Vanguard, em colaboração com a EY, a Incentea decidiu alienar empresas que não estavam nas áreas core do grupo. Vendeu a Voznet e a Teleleiria (ambas do setor das telecomunicações) ao gestor de uma delas, sendo que antes já se tinha desfeito de outras da área da engenharia de produto e da impressão 3D.
Na mira do grupo português, que em maio entrou no capital da consultora digital Kaizen Tech, que nasceu de um projeto da Corticeira Amorim, continua a expansão no Brasil. Rui Silva relata que “continua a merecer toda a atenção” e que estão a ser analisadas “diversas oportunidades nesse mercado, em diferentes áreas de negócio”, ressalvando, porém, que “são processos que exigem o seu tempo e o devido rigor”.
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