Indico e Explorer vão à ronda de 25 milhões da insurtech britânica Zego

A Indico e a Explorer Investments participaram na extensão da ronda de 28 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de euros) da Zego, insurtech britânica que atua no setor automóvel, liderada pela Sompo. A seguradora tem um hub tecnológico em Portugal, no Porto.

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“O setor tradicional dos seguros automóveis vai sofrer uma profunda transformação e a Zego prova que uma abordagem focada em IA e em monitorização comportamental representa o futuro da subscrição de riscos. Ao converter o comportamento de condução em tempo real numa avaliação rigorosa de risco e em eficiências automatizadas, a empresa construiu um modelo extremamente escalável e orientado para o cliente”, refere Stephan de Moraes.

“O investimento da Índico visa também reforçar o hub tecnológico do Porto — a equipa responsável pela tecnologia que constitui o coração da plataforma”, conclui o managing general partner da Índico Capital Partners, citado em comunicado.

Insurtech do Reino Unido para motoristas independentes e estafetas, fundada em 2016, no centro da operação da Zego está “um motor de análise que converte o comportamento real do condutor em preços mais competitivos, numa deteção de fraude mais eficaz e numa melhor gestão de sinistros”. A empresa recorre igualmente a soluções proprietárias de IA em todo o seu modelo operacional.

“Uma parte fundamental desta vantagem tecnológica é desenvolvida em Portugal. O centro tecnológico da Zego no Porto é o motor de desenvolvimento da tecnologia de monitorização comportamental e da IA que alimentam a subscrição de riscos, pricing e a gestão de sinistros da empresa“, pode ainda ler-se em comunicado.

“O que sobressaiu na Zego foi a criação de um modelo que torna o seguro automóvel mais vantajoso para os condutores, com preços que refletem a condução real e recompensam quem conduz com maior segurança através de prémios mais justos. À medida que a empresa alarga este modelo ao mercado automóvel geral, a proposta de valor torna-se ainda mais sólida”, refere Pedro Correia de Barros.

“É com grande orgulho que vemos esta tecnologia ser desenvolvida em Portugal, no centro tecnológico da Zego no Porto, e o nosso investimento foca-se em acelerar o produto e dar margem à equipa para continuar a inovar”, salienta o investment partner da Explorer Investments, citado em comunicado.