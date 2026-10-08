Investimento público vai cair 31% com o fim do PRR

O investimento vai abrandar para 2% no próximo ano, com o fim da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que teve em 2026 o ano derradeiro de execução. Para este ano, o crescimento previsto é de 5,7%, um crescimento face aos 4,3% de 2024. Mas, no que diz respeito ao investimento público, a quebra será de 30,9%.

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“Para 2027, prevê-se que o investimento público (formação bruta de capital fixo) nas Administrações Públicas atinja o valor de 9.687 milhões de euros, cerca de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, que compara com uma estimativa de execução em 2026 de aproximadamente 14.035 milhões de euros (4,3% do PIB)”, lê-se no relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027. “O crescimento do investimento público está relacionado fundamentalmente com a execução dos investimentos da Administração Central“, acrescenta o documento.

O ministro das Finanças sublinhou que, à semelhança do que aconteceu desde 2025, o “investimento público vai ser superior à degradação do stock de capital”. “Esperamos continuar”, disse o responsável na conferência de imprensa de apresentação da proposta entregue horas antes no Parlamento. Joaquim Miranda Sarmento sublinhou ainda que a aceleração da execução do Portugal 2030 — que vai entrar nos últimos anos — vai de alguma forma compensar o fim do PRR.

As previsões do Ministério das Finanças são mais otimistas do que as do Banco de Portugal ou do Conselho das Finanças Públicas. O Banco de Portugal prevê um aumento do investimento de 5,6% em 2026, 1% em 2027 e 3,3% em 2028. O investimento, outra componente essencial para o crescimento do PIB, deverá acelerar em 2026, impulsionada sobretudo pela execução dos fundos do PRR, mas abrandar em 2027 e recuperar algum dinamismo em 2028. “Este perfil resulta sobretudo do investimento público, que deverá crescer 24,3% em 2026 — refletindo, em larga medida, a concentração da execução do PRR associada à conclusão dos marcos e metas — reduzir-se em cerca de 14% em 2027, e aumentar 5,1% em 2028”, aponta o regulador.

Já o CFP antecipa que formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá crescer 5,9% em 2026, contra 4,3% na projeção de abril. Para esta revisão contribuem o investimento num centro de dados em Sines e o reforço do investimento público. A partir de 2027, o investimento desacelera fortemente para apenas 1,5%, devido sobretudo ao fim do impulso do PRR. Em 2026, o investimento público cresce cerca de 22,3% em termos nominais, elevando o seu peso no PIB de 3% para 3,5%, o valor mais elevado desde 2011. Este impulso ajuda a compensar os efeitos adversos do contexto externo. Mas, com o encerramento do PRR, o investimento público deverá cair em 2027 e 2028, penalizando o crescimento.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 revela que as prioridades em termos de investimento são a habitação, mobilidade e infraestruturas, responsáveis por cerca de 68% do montante total previsto em termos de “investimentos estruturantes”.

Ao nível das infraestruturas de transportes, destaque para para os 338 milhões para a linha violeta do Metro de Lisboa (Odivelas/Loures) — cujo financiamento caiu do PRR por não conseguir ficar pronto a tempo — e os 736 milhões para a modernização da ferrovia e concretização do plano ferroviário nacional, assegurando um sistema moderno e competitivo de transporte de passageiros e de mercadoria, com destaque para os 431 milhões do corredor internacional Norte.

Já na habitação, a proposta é investir 1,06 mil milhões uma redução face aos 2,9 mil milhões de 2026. Finalmente, para os investimento na área da defesa nacional (incluindo a Lei de Programação Militar), estão previstos 339 milhões de euros, uma redução de quase metade face aos 625 milhões deste ano.