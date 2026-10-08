Joana Mota Agostinho é a nova sócia da Pérez-Llorca
Joana Mota Agostinho, que estava na Cuatrecasas, assume a liderança da prática de Propriedade Intelectual, Industrial e Tecnologia no escritório de Lisboa.
A Pérez-Llorca anuncia a integração de Joana Mota Agostinho como sócia no escritório de Lisboa. A nova sócia – que transita da Cuatrecasas – assume a liderança da prática de Propriedade Intelectual, Industrial e Tecnologia, uma nova área no escritório de Lisboa dedicada à assessoria jurídica a clientes nacionais e internacionais em processos de transformação tecnológica e digital.
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A sua experiência abrange matérias de propriedade intelectual e industrial, proteção de dados e privacidade, direito digital, publicidade e consumo, bem como questões regulatórias associadas às comunicações eletrónicas, aos media e à cibersegurança. Ao longo da sua trajetória, assessorou projetos de transformação digital em setores como tecnologia, banca, seguros, energia, saúde e indústria farmacêutica.
“A sua integração insere-se na estratégia de crescimento da Pérez-Llorca em Portugal e responde aos crescentes desafios regulatórios associados à inovação, aos dados e à digitalização do negócio”, segundo comunicado do escritório.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluiu o LLM em Communications and Computer Law na Queen Mary University of London. A sua experiência tem sido reconhecida por diretórios internacionais como Chambers and Partners ou Legal 500 nas práticas de TMT e Data Privacy and Data Protection, respetivamente.
Para Carlos Vaz de Almeida, managing partner da Pérez-Llorca em Portugal: “A Joana traz-nos conhecimento altamente especializado e é uma profissional de referência na sua área. A sua integração permite-nos construir em Portugal uma prática de Propriedade Intelectual, Industrial e Tecnologia com identidade própria e, ao mesmo tempo, reforçar as nossas equipas transacionais nas operações mais complexas e de maior valor acrescentado”.
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