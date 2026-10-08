Liceu Francês em Lisboa encerra devido a risco de bloqueio estudantil

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, decidiu adiar o início das aulas desta quinta-feira, 8 de outubro, e manter as instalações encerradas durante a manhã, depois de receber informações sobre riscos para a segurança relacionados com a organização de um bloqueio por parte de alunos do ensino secundário.

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Numa mensagem enviada aos encarregados de educação, a direção explica que a decisão foi tomada em articulação com a Embaixada de França em Portugal, pedindo às famílias que não levem os alunos para o estabelecimento. A direção indica ainda que a hora de retoma das aulas será comunicada ao longo do dia e que será feita uma nova “atualização da situação por volta das 11h00”. A decisão surge no contexto da vaga de protestos estudantis que tem atingido escolas em França, com bloqueios e manifestações contra a falta de professores, a sobrelotação e as condições de ensino.

“Tendo em conta as últimas informações de que dispomos, que dão conta de riscos para a segurança relacionados com a organização de um bloqueio por parte dos alunos do ensino secundário do LFCL, e de forma a garantir a segurança de todos, foi decidido, em articulação com a Embaixada de França em Portugal, adiar o início das aulas de quinta-feira, 8 de outubro, para todos os alunos do estabelecimento”, pode ler-se na mensagem enviada, a que o ECO teve acesso.

Os alunos do ensino secundário do liceu de Lisboa estariam a preparar um bloqueio semelhante aos que têm ocorrido em França nas últimas semanas. O movimento francês deverá prosseguir esta quinta-feira, com novas mobilizações previstas em vários liceus, depois de centenas de estabelecimentos terem sido afetados pelos protestos.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, acusou esta terça-feira a esquerda radical de pretender “lançar o país no caos” antes das eleições presidenciais de 2027 e de alimentar a violência nos protestos estudantis.