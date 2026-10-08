Educação

Liceu Francês em Lisboa encerra devido a risco de bloqueio estudantil

A direção explica que a decisão foi tomada em articulação com a Embaixada de França em Portugal, pedindo às famílias que não levem os alunos para o estabelecimento.

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, decidiu adiar o início das aulas desta quinta-feira, 8 de outubro, e manter as instalações encerradas durante a manhã, depois de receber informações sobre riscos para a segurança relacionados com a organização de um bloqueio por parte de alunos do ensino secundário.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Numa mensagem enviada aos encarregados de educação, a direção explica que a decisão foi tomada em articulação com a Embaixada de França em Portugal, pedindo às famílias que não levem os alunos para o estabelecimento. A direção indica ainda que a hora de retoma das aulas será comunicada ao longo do dia e que será feita uma nova “atualização da situação por volta das 11h00”. A decisão surge no contexto da vaga de protestos estudantis que tem atingido escolas em França, com bloqueios e manifestações contra a falta de professores, a sobrelotação e as condições de ensino.

“Tendo em conta as últimas informações de que dispomos, que dão conta de riscos para a segurança relacionados com a organização de um bloqueio por parte dos alunos do ensino secundário do LFCL, e de forma a garantir a segurança de todos, foi decidido, em articulação com a Embaixada de França em Portugal, adiar o início das aulas de quinta-feira, 8 de outubro, para todos os alunos do estabelecimento”, pode ler-se na mensagem enviada, a que o ECO teve acesso.

Os alunos do ensino secundário do liceu de Lisboa estariam a preparar um bloqueio semelhante aos que têm ocorrido em França nas últimas semanas. O movimento francês deverá prosseguir esta quinta-feira, com novas mobilizações previstas em vários liceus, depois de centenas de estabelecimentos terem sido afetados pelos protestos.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, acusou esta terça-feira a esquerda radical de pretender “lançar o país no caos” antes das eleições presidenciais de 2027 e de alimentar a violência nos protestos estudantis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Liceu Francês em Lisboa encerra devido a risco de bloqueio estudantil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Atraso nos aeroportos no verão custou mil milhões de euros

Lusa,

Os atrasos nos aeroportos da Europa este verão ascenderam a 10,8 milhões de minutos perdidos, o equivalente a 20 anos e meio, e custaram cerca de mil milhões de euros às companhias aéreas europeias.