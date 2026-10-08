Liquidez dos bancos divide responsáveis do BCE

O governador do Banco Nacional da Bélgica e membro do Conselho do Banco Central Europeu, Pierre Wunsch, manifestou oposição à proposta de subida do rácio de reservas mínimas obrigatórias exigido aos bancos comerciais. “Sinceramente, o raciocínio por trás disto não me parece muito claro, nem convincente”, referiu o banqueiro belga, citado pela Reuters.

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A medida em discussão em Frankfurt visa reter uma fatia maior da liquidez excedentária da banca sem remuneração, de forma a conter os prejuízos do Eurosistema provocados pela subida das taxas de juro.

Numa conferência em Bruxelas, o banqueiro central belga alertou que este caminho aproxima a autoridade monetária de funções que pertencem à política orçamental, domínio alheio às competências do BCE. “Se o objetivo é limitar nossas perdas, a taxa de reservas compulsórias se tornaria um instrumento quase fiscal”, referiu Pierre Wunsch, sublinhando ainda que “a política orçamental normalmente não é uma função atribuída ao banco central.”

Na visão do líder do banco central belga, impor um custo suplementar sobre os capitais depositados fragiliza a credibilidade de futuros programas de compra de dívida soberana, já que as instituições financeiras tenderão a evitar a participação nessas operações perante o receio de novas tributações.

O debate ganha peso num momento em que o sistema bancário ainda regista mais de 2,1 biliões de euros em liquidez excedentária acumulada ao longo da década anterior através de aquisições maciças de títulos. Com o ciclo de aperto das taxas diretoras, a remuneração desses depósitos gerou encargos elevados para os bancos centrais nacionais, com o Bundesbank alemão a suspender a entrega de dividendos públicos até à próxima década.