Local Summit. Das barracas de Isaltino às coimas à Presidente de Câmara

A Câmara que vai vender terrenos a preços simbólicos a jovens “sub-35”; o veterano autarca que, há quase 40 anos, demorou três dias a fazer a base do PER, famoso plano anti-barracas; a presidente de Câmara que promete demitir-se quando lhe começarem a descontar do vencimento uma multa por irregularidades de antecessores; o município que foi invadido por uma tempestade épica sem aviso prévio do IPMA; e muito mais.

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Desafiados, na 3.ª Local Summit, a pôr as cartas para o futuro das autarquias, dezena e meia de autarcas tiraram do baralho os jokers para construir território. Ao longo desta quarta-feira, a grande conferência anual do ECO/Local Online levou ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, diagnósticos do poder local e as soluções de autarcas, académicos e especialistas em contas públicas.

Isaltino Morais, autarca em Oeiras desde um tempo em que ainda nem existia o majestoso edifício do “Cavaquismo” onde decorreu a 3.ª Local Summit, desvendou uma história que até esta quarta-feira tinha preferido manter em circuitos reservados, e que usa como exemplo para a falta de planeamento no país: aquando da presidência aberta de Mário Soares, em 1992, na qual o então Presidente da República colocou pressão mediática sobre o Governo de maioria de Cavaco Silva num cenário de barracas e lixeiras a céu aberto, Isaltino Morais fez uma ação de marketing político que aprofundou as ondas de choque sobre São Bento. Mário Soares apareceu frente à câmara da RTP a entregar chaves de casas novas de habitação social à população de Oeiras (veja aqui).

No relato da história feito durante a Local Summit, visivelmente bem disposto, Isaltino Morais, eleito pela primeira vez para Oeiras em 1985, assegurou ter recebido um telefonema de Cavaco Silva após as imagens de Soares na cerimónia de atribuição de casas a cidadãos anteriormente habitantes em bairros de barracas. Isto, quando as reportagens sobre a presidência aberta mostravam Soares a constatar in loco as condições de vida indignas em bairros de barracas na Área Metropolitana de Lisboa.

Chamado para uma reunião com o primeiro-ministro e Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Isaltino comprometeu-se a desenvolver um programa anti-barracas. Ao fim de três dias, entregava a Cavaco as propostas para verter em Decreto-Lei, e assim nascia o PER, Processo Especial de Revitalização, conta o autarca. Na televisão, durante a conferência de imprensa de apresentação do PER, Ferreira do Amaral, confrontado com a proximidade temporal entre a presidência aberta e aquele programa, respondeu, segundo conta agora Isaltino Morais: “mas vocês acham que um plano destes se faz em três dias? Estava a ser preparado há seis meses”.

Mais dinheiro para municípios, mas sem aumentar impostos

Ao longo de um dia de debates com dezena e meia de autarcas, a abertura, a cargo do vice-presidente da associação de municípios (ANMP), Nuno Piteira Lopes, deixou uma mensagem ao Governo: a associação espera que o Executivo de Luís Montenegro “aprove a Lei das Finanças Locais até ao final de 2026”, assim cumprindo “o seu compromisso”. O também presidente da Câmara de Cascais referiu que “são constantemente mais as competências que nos são passadas do que as verbas. Não queremos que exista uma quebra de confiança entre ANMP e o Governo”.

A este propósito, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) deixa o alerta de que a Lei das Finanças Locais não pode conduzir a aumento de impostos, mas sim a uma melhor partilha das receitas do Estado central. “Dentro da redistribuição, claro que as autarquias precisam de mais dinheiro, se têm mais competências”, mas isso não pode significar “aumentar o que já existe” de tributação.

Pedro Cepeda, autarca de Penafiel, identificou com um exemplo do seu concelho a necessidade de afinar as respostas do Estado central: “Temos 27 mil clientes em Penafiel e a rede [de água] tem 750 quilómetros. O Porto tem 170 mil clientes e a rede tem 800 quilómetros, quase igual. Mas temos de olhar para a questão do financiamento: a receita da rede do Porto é muito maior. É necessário rever estes tipos de financiamento para garantir uma maior igualdade”

Horas depois, no mesmo palco, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, preferiu responder a outra reivindicação dos autarcas:

"A reflexão sobre o estatuto dos eleitos locais deve reconhecer a exigência crescente do serviço público autárquico, valorizar quem assume essas responsabilidades e estabelecer um enquadramento ajustado à realidade atual dos municípios. Está na hora de rever o estatuto dos eleitos locais.” Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

Parte do problema identificado está na remuneração. Francisco Brito, presidente da associação de freguesias (ANAFRE), nota que um presidente de Junta aufere menos que um vereador de Câmara Municipal. Ainda na Local Summit, o ECO/Local Online soube de um caso concreto de um membro de vereação num grande município português cujo vencimento mensal supera em pouco os 2.000 euros mensais, menos que um diretor municipal, referiu a mesma fonte.

“De cada vez que os políticos falam de remuneração são mal vistos”, lamenta Francisco Brito. “Abdica-se da vida pessoal e familiar e como todas as profissões devem ser pagos. Quando desempenhamos o nosso cargo, devemos ter condições para o desempenhar”, defendeu.

Um exemplo das responsabilidades atuais dos autarcas foi deixado pela presidente de Castro Marim, Filomena Sintra: perante uma irregularidade de planeamento na localidade de Altura, com linhas de água que afetam uma habitação, a autarquia foi condenada a pagar uma indemnização. Enquanto for presidente, Filomena Sintra terá de pagar 5% do valor ordenado mínimo nacional por cada dia de atraso na resolução do problema. “Só me cobram o primeiro dia”, assegura. No dia seguinte, demite-se e fica isentada da responsabilidade, que passará para quem for eleito em sua substituição para a liderança do município algarvio. De salientar que esta irregularidade original tem décadas.

Apesar de os autarcas se verem enredados em questões destas e pressionados pelo imediatismo, continuam a ser os municípios “as únicas instituições onde ainda há algum planeamento”, defende Isaltino Morais, o autarca que, há 40 anos, quando “ninguém podia andar na Baixa de Lisboa à noite” viu que “se Lisboa está decadente, temos de fazer alguma coisa”.

Vem daí o planeamento que conduziu Oeiras à liderança de vários indicadores, designadamente PIB per capita e nível académico, salienta. “Como é que Oeiras, num território de 150 quilómetros quadrados, tem o rendimento médio mensal mais elevado do país, à frente da capital?”, questionou o político veterano que, para responder ao problema da habitação (“o mais dramático que o país tem”, considera), quer ver em Oeiras construção em altura como a que viu há dias em Tóquio (onde fez filmagens para o novo videoclip do artista Plutónio).

Aeroporto Luís de Camões. Ou de Benavente

Habitação é também o foco no município governado pela mais jovem autarca eleita a 12 de outubro de 2025. Raquel Lourenço lamenta a ausência de candidaturas do concelho ao PRR para construção de casas, e pretende obter financiamento do PT2030. Os objetivos preconizados pela jovem de 29 anos para Sobral de Monte Agraço cruzam-se com temas abordados ao longo da Local Summit “habitação, mobilidade e digitalização”.

No segundo tema, Raquel Lourenço quer aproximar o município do Oeste do novo Aeroporto Luís de Camões. Um dos propósitos é exercer pressão para ligação entre a A8, autoestrada do Oeste, e a A10, a norte da união feita através da A9-CREL.

"Devido ao novo aeroporto, estamos a falar de uma zona que vai crescer bastante. Este será um fator importantíssimo para o posicionamento de Sobral de Monte Agraço e do próprio Oeste. É preciso planear para não ficarmos desprevenidos.”

O aeroporto que, defende Sónia Ferreira, “ao contrário do que muita gente pensa e do que se diz por aí, vai ser em Benavente”. Esta autarca aponta o seu concelho como “o único a crescer” em população no distrito de Santarém. “Desde 2001 que temos crescido de forma consolidada nos Censos”, explica.

O Aeroporto Luís de Camões, cuja designação alternativa é “aeroporto de Alcochete”, mas que se estenderá mais por Benavente, “muda toda a estratégia que o município tem de ter agora para preparar os próximos anos”. Na preocupação da autarca eleita num primeiro mandato há 12 meses está o impacto da infraestrutura sobre o seu território de 500 quilómetros quadrados.

“Vamos ter o TGV a passar a sul, nova ferrovia, tudo isto nos próximos anos. As nossas vias rodoviárias não têm capacidade para que todos os dias transitem lá dezenas de camiões e tudo aquilo que é necessário”. Ainda assim, deixa uma mensagem otimista: “Com aqueles dois tampões, da Reserva do Tejo e dos 18 mil hectares de montado da Companhia das Lezírias, estamos de certa forma protegidos. Naquela zona não há espaço para fazer disparates”.

Menos território para administrar tem Vítor Ferreira, embora com uma pressão populacional incomensuravelmente superior: em cerca de 24 quilómetros quadrados residem mais de 170 mil pessoas. Se Benavente tivesse uma densidade populacional igual à da Amadora, a população local superaria os 3,5 milhões de pessoas.

Com a pressão atual, a Amadora tem caminho para fazer na construção existente, nota o presidente: “20% do nosso parque privado está devoluto”. A criar constrangimento estão, entre outras situações, herdeiros “que não se entendem para alienar os apartamentos que fazem falta ao mercado”.

Vítor Ferreira destaca o esforço na criação de habitação, enaltecendo o papel do PRR – dentro de dias entregará as chaves de 48 casas construídas no Cerrado da Mina, desvendou na Local Summit. “A habitação é um desígnio” do país, considera.

No mesmo painel, na tarde desta quarta-feira, Mário Passos, edil de Famalicão, defendeu o corte da margem de manobra dos fundos de investimento e de “alguns investidores privados” na compra de habitação. A opção da autarquia passa pela venda, “a preços simbólicos”, diz, de terrenos para construção das suas próprias casas. Um mecanismo que permitirá ter uma moradia por 50% do custo de aquisição de uma concluída, perspetiva, e ajudará a responder a jovens até aos 35 anos que desejam casa própria no municípios.

“Para os promotores imobiliários e fundos de investimento tornou-se mais fácil” comprar casas, conduzindo ao inflacionamento de preços. “Faz com que haja subtração de habitação e por via disso os preços continuem a subir”. Assim se justifica, na perspetiva do autarca de Famalicão, que “quanto mais se constrói, mais os preços aumentam. Vai contra a lei da economia!”

O PRR e as ciclovias em território envelhecido

A construção de casas foi, precisamente, um dos pontos mais mediáticos da “bazuca” europeia, seja na realizada seja na que não saiu do papel. “Sei de municípios que gastaram mais de um milhão de euros em projetos [para habitação] que ficaram na gaveta e que não vão ver um cêntimo. E esse dinheiro existe”, defendeu.

Pedro Cepeda, autarca de Penafiel, concorda que “foi importante o PRR e estamos mais resilientes”, mas, diz, “o PRR foi usado para financiar despesa corrente e não foi capaz de projetar o país para o futuro”. O dinheiro “não foi para projetos transformadores”, realça.

Agora, defende Miguel Almeida, presidente do Fundo de Apoio Municipal (FAM), é “importante pensar como vamos financiar os municípios” no próximo quadro financeiro, entre 2028 e 2034. O responsável do FAM sublinha que “quase metade do investimento público, 44%, é feito pelos municípios” e que a dívida municipal “não chega a 5% do PIB”.

Miguel Almeida levou à Local Summit o alerta de que o financiamento tem de ser orientado à medida do território, e não por áreas. “Vemos municípios com a população com idade avançada e que estão a fazer ciclovias, quando não se justifica fazer esse investimento, mas é o financiamento que está disponível”, afirmou.

Contudo, há quem critique os municípios que decidem prescindir dos impostos a que tinham direito. Ponto identificado pelo próprio Miguel Almeida, presidente do Fundo de Apoio Municipal: “Os municípios têm capacidade de cobrar receitas. O que fizeram foi baixar para o mínimo. Agora é difícil aumentar“. Para o presidente do FAM, “o que aconteceu na maior parte do território foi uma corrida para o zero” e agora “não têm capacidade” para iniciar a cobrança.

“Os municípios prescindem de 1.000 milhões de euros” em IMI, derrama e IRS, diz Miguel Almeida. “Podia fazer sentido ao início, para atração de investimento e de pessoas, mas quando todos o fizeram, não tem efeito”, aponta. E as receitas fazem falta para o que é preciso investir.

Noutro ângulo, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), sublinha ainda que “muitas vezes, temos determinados fundos disponíveis e vamos atrás, sem ser o que melhor se adequa. Isso é errado. Temos de ir atrás do que as entidades públicas necessitam e não o que está disponível. Portugal acaba por perder algumas oportunidades“, alerta.

No rescaldo do PRR e na véspera da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027, o presidente do FAM perspetiva um “orçamento de estagnação” para as autarquias e deixa um pedido: criação de um mecanismo para avaliar os impactos do financiamento no território.

“Eu acho que devemos também olhar muito para a execução, mas depois qual foi o impacto, o valor criado nos territórios? E isso depois não vemos. O Orçamento do Estado podia criar aqui um indicador, em termos políticos, para que essa avaliação fosse possível”, desafia Miguel Almeida.

Por seu lado, Nuno Piteira Lopes, presidente em Cascais e vice-presidente da associação de municípios, deixa um aviso ao Governo:

"Os municípios não podem continuar a financiar o Estado, por via de serem delegadas mais competências do que aquilo que são as verbas transferidas para os municípios. Por isso, acho que seria decisivo o Governo dar um passo em frente e poder corrigir esses desequilíbrios. O que está acumulado para trás e poder acertar para que daqui para a frente não se continue a acumular esses défices.”

Um país, 308 realidades

Os municípios são a porta mais próxima do Estado onde os cidadãos podem ir bater, notou-se ao longo da Local Summit.

Foi assim, de forma dramática, na tempestade Kristin, a 28 de janeiro. “Fomos deitar-nos relativamente tranquilos, nunca pensando que o vento atingiria velocidades como as que atingiu, provocando destruição com grande intensidade”, recordou Gonçalo Lopes, autarca de Leiria, que critica a falta de aviso prévio por parte do IPMA. E o autarca de Leiria, primeira voz do poder local a vir a público num apelo dramático à ajuda do país, também aponta o dedo ao Governo: “Quanto um autarca fala, não fala um presidente de Câmara socialista, fala a voz” do município em busca de auxílio. “Pensava que isto era percetível”, lança Gonçalo Lopes.

Para resposta futura, só em geradores já estão investidos “mais de um milhão de euros”, diz.

“Leiria reagiu bem porque tínhamos saldo, contas em dia. A ordem foi: não há limites, é para gastar porque isto é para salvar vidas. Foi assim que pusemos a máquina a funcionar”.

Em Lisboa, a resposta às cheias cíclicas está a ser preparada com o plano de drenagem, que neste momento estagnou com a tuneladora (uma gigantesca máquina perfuradora) no subsolo na zona de Chelas, devido à necessidade de escavações arqueológicas no ponto onde esta irá chegar à superfície, para depois abrir o segundo túnel do plano geral de drenagem. “Imaginem o que é parar uma tuneladora que custa 16 mil euros por dia. É dinheiro público, é dinheiro das pessoas”, alertou Joana Baptista.

Leiria reagiu bem porque tínhamos saldo, contas em dia. A ordem foi: não há limites, é para gastar porque isto é para salvar vidas. Foi assim que pusemos a máquina a funcionar. Gonçalo Lopes Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Noutra frente de obra, a partir de novembro, obrigará a encerrar a estação do metro em Santa Apolónia por 415 dias (a Câmara pagará 2,8 milhões ao Metropolitano de Lisboa), de modo a concluir a ligação de cerca de cinco quilómetros entre o Monsanto e o Rio Tejo em Santa Apolónia. Já para o fenómeno que mais assusta Lisboa, “podemos não estar preparados para o grande sismo, mas estamos preparados para o quotidiano”, nota a vereadora Joana Baptista, dando nota da existência de um mapa sísmico da cidade, na qual existe trabalho feito em reforço estrutural nos edifícios de habitação municipal.

Na Amadora, o Executivo debate-se com o problema de “o MAI não conseguir dar resposta às necessidades de viaturas” para a polícia, razão que leva a Câmara a entregar, nesta quinta-feira, quatro carros à PSP. Adicionalmente, investirá quatro milhões de euros para reabilitar esquadras que nos últimos 40 anos nunca mereceram intervenção.

O constrangimento habitacional e a segurança cruzam-se, alerta o autarca da Amadora:

"Se não houver uma política de resposta ao problema da habitação, nomeadamente em relação ao arrendamento, e os problemas continuarem a escalar, a população pode seguir o exemplo de Espanha e ir para as ruas protestar contra as atuais condições de acesso à habitação.”

“É cruel, como autarca, não conseguirmos dar resposta. Investimos muito em bairros. Agora, é preciso construir mais habitação pública para dar resposta”, lembrando que “o IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] tem 1.000 fogos no território” da Amadora.

O “vizinho” Isaltino Morais nota que “há uma faixa significativa de portugueses que não têm condições nem para arrendar nem para comprar no mercado” e, numa mensagem contra os políticos que “metem a cabeça na área”, diz que “não podem ser os proprietários e promotores imobiliários a fazer ação social”. Por isso, está a desenvolver 2.500 fogos para famílias com rendimentos até 1.800 euros per capita.

Os desafios vão-se diversificando ao longo do território

Em Viseu, explica o vereador Pedro Ribeiro, “o município está a trabalhar num plano global”, no qual se incluem construção de açudes e a criação de áreas com vegetação capazes de absorver água, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos hídricos durante o inverno num território onde o rio está “por cima” da cidade, resultando em pouca disponibilidade água no Verão e fortes volumes no Inverno.

Em Vila Real, a autarquia vai construir um parque empresarial de 50 hectares, “no fundo um porto seco para criar riqueza e fixar empresas”, nota o vice-presidente, José Claudino. E deixou a nota de que é importante crescer e atrair e reter mais pessoas, mas que a qualidade de vida é inegociável, “porque é o que nos distingue”.

Em Aveiro, a Câmara está a investir num chat box (caixa de diálogo com um assistente digital) específico para interagir com os cidadãos, mas sem pressas excessiva, nota o vereador aveirense Pedro Almeida: “O pior que podia acontecer ao município era criar uma solução que via criar frustração do outro lado”. Este município, assegura o vereador, “é o que está mais avançado a nível de implementações digitais” no país.

Também o Fundão puxa dos galões do trabalho desenvolvido nos últimos anos. Miguel Gavinhos, presidente da autarquia, assegura que esta “está um passo à frente de outros municípios na recolha de dados”.

“Não há favorecimento nos licenciamentos se estiver tudo informatizado”, defendeu Gavinhos, referindo-se às alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), que entraram em vigor a 1 de outubro, no âmbito do programa Construir Portugal.

A questão não é o balcão [nos municípios], mas sim conseguir desmaterializar o balcão, ou seja, garantir aos diferentes stakeholders, seja cidadão ou empresa, que quando acedem ao balcão conseguem ter acesso aos serviços, de forma eficiente e transparente, para as suas necessidades”, defende Miguel de Castro Neto, diretor do NOVA Cidade — Urban Analytics Lab, durante a sua intervenção no Local Summit, evento que teve ainda como ponto de destaque a entrega dos Prémios Autarquias do Ano.