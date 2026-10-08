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Luísa Meireles deixa direção de informação da Lusa

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Luísa Meireles aceitou uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.

A diretora de informação da agência Lusa, Luísa Meireles, vai deixar a direção de informação da agência de notícias, depois de ter aceitado uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.

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Durante uma comunicação aos trabalhadores da agência de notícias, Luísa Meireles disse que vai deixar o cargo no dia 12 de outubro, perante uma situação “que foi ficando insustentável”, depois de oito anos na liderança da informação da Lusa.

 

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