Luísa Meireles deixa direção de informação da Lusa

Luísa Meireles aceitou uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.

A diretora de informação da agência Lusa, Luísa Meireles, vai deixar a direção de informação da agência de notícias, depois de ter aceitado uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Durante uma comunicação aos trabalhadores da agência de notícias, Luísa Meireles disse que vai deixar o cargo no dia 12 de outubro, perante uma situação “que foi ficando insustentável”, depois de oito anos na liderança da informação da Lusa.