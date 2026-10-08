Mais uma mudança na LVMH. Dior muda gestão

Saem Nicolas Bazire e Maria Luisa Loro Piana e entram em cena Xavier Musca, antigo alto quadro do Crédit Agricole, e Tony Estanguet, que presidiu ao comité dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A Dior anunciou esta quarta-feira a substituição de dois membros do conselho de administração, uma alteração que acontece no momento em que o presidente Bernard Arnault reorganiza a estrutura acionista da empresa controlada pela família.

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Saem Nicolas Bazire e Maria Luisa Loro Piana e entram em cena Xavier Musca, antigo alto quadro do Crédit Agricole, e Tony Estanguet, que presidiu ao comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A decisão tem efeitos imediatos, segundo a Christian Dior SE em comunicado, esta quarta-feira à noite.

A empresa é controlada pela holding do clã Arnault, Bernard e os seus cinco filhos, e reforçou recentemente os seus poderes na Agache.

A família Arnault, que controla a Dior e o gigante francês do luxo LVMH através da sua holding Agache, anunciou no mês passado que pretende fundir a holding com a Christian Dior.

Atualmente, segundo a Reuters, a estrutura é esta: a Agache detém 96% do capital da Christian Dior e 97,1% dos respetivos direitos de voto, bem como 6,77% do capital da LVMH e 8,49% dos seus direitos de voto.

A entidade resultante da fusão, prevista para dezembro, manterá a designação Agache e passará a controlar diretamente 49,76% do capital da LVMH e 65,55% dos direitos de voto.

Esta operação deverá incluir uma oferta pública de aquisição sobre os 2,44% do capital da Christian Dior que ainda não pertencem à Agache. A família Arnault oferecerá um preço a determinar com base na cotação das ações da LVMH, adianta ainda a Reuters.

Esta segunda-feira, o grupo LVMH apresentará os resultados do terceiro trimestre do ano.