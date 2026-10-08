BRANDS' ECO Mercado Municipal de Guimarães será palco da inovação
Guimarães recebe, a 12 e 13 de outubro, o Mercado de Inovação – Do conhecimento à aplicação, iniciativa que aproxima empresas, academia e centros tecnológicos para impulsionar a economia regional.
Como transformar conhecimento em soluções concretas e contribuir para uma economia regional mais inovadora? É esta a questão que está no centro do Mercado de Inovação: Do conhecimento à aplicação, que acontece nos dias 12 e 13 de outubro de 2026, no Mercado Municipal de Guimarães.
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A iniciativa reúne empresas, academia, centros tecnológicos e novos talentos, criando um espaço de encontro para a partilha de conhecimento, o desenvolvimento de projetos e a criação de novas oportunidades para a economia regional.
O programa arranca no dia 12 de outubro com a inauguração do Mercado de Inovação, que contará com a presença de Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e Pedro Arezes, reitor da Universidade do Minho. Segue-se uma visita ao espaço e uma sessão de Speed Meetings dedicada à promoção da inovação colaborativa entre empresas.
A relação entre talento, inovação e indústria estará também em destaque no painel “O futuro da economia local”, que contará com Raúl Fangueiro, pró-reitor para a novação, empreendedorismo e transferência de conhecimento, Humberto Vaz, do IAPMEI, e Jorge Fontes, diretor-geral da LRC – The Light Rebar Company.
O programa inclui ainda a apresentação do PACT C – Green Academy, por Carlos Ribeiro, presidente do Laboratório da Paisagem, numa sessão dedicada à ligação entre inovação e sustentabilidade.
O primeiro dia termina com as intervenções de Ricardo Bento, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia.
No dia 13 de outubro, o Mercado de Inovação dirige-se sobretudo a escolas e recém-licenciados, com uma programação centrada no talento e nas oportunidades de carreira. O programa inclui Fast Talks sobre carreiras na inovação, Speed Meetings entre empresas, projetos e jovens talentos, além da apresentação do Hackathon “Hack4Guimarães 2035” e dos seus mentores.
Ao longo dos dois dias, o Mercado Municipal de Guimarães será, assim, um ponto de encontro para aproximar conhecimento e aplicação prática, estimular a colaboração entre diferentes agentes e dar visibilidade ao que está a ser desenvolvido no território.
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