Mercado Municipal de Guimarães será palco da inovação

Como transformar conhecimento em soluções concretas e contribuir para uma economia regional mais inovadora? É esta a questão que está no centro do Mercado de Inovação: Do conhecimento à aplicação, que acontece nos dias 12 e 13 de outubro de 2026, no Mercado Municipal de Guimarães.

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A iniciativa reúne empresas, academia, centros tecnológicos e novos talentos, criando um espaço de encontro para a partilha de conhecimento, o desenvolvimento de projetos e a criação de novas oportunidades para a economia regional.

O programa arranca no dia 12 de outubro com a inauguração do Mercado de Inovação, que contará com a presença de Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e Pedro Arezes, reitor da Universidade do Minho. Segue-se uma visita ao espaço e uma sessão de Speed Meetings dedicada à promoção da inovação colaborativa entre empresas.

A relação entre talento, inovação e indústria estará também em destaque no painel “O futuro da economia local”, que contará com Raúl Fangueiro, pró-reitor para a novação, empreendedorismo e transferência de conhecimento, Humberto Vaz, do IAPMEI, e Jorge Fontes, diretor-geral da LRC – The Light Rebar Company.

O programa inclui ainda a apresentação do PACT C – Green Academy, por Carlos Ribeiro, presidente do Laboratório da Paisagem, numa sessão dedicada à ligação entre inovação e sustentabilidade.

O primeiro dia termina com as intervenções de Ricardo Bento, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia.

No dia 13 de outubro, o Mercado de Inovação dirige-se sobretudo a escolas e recém-licenciados, com uma programação centrada no talento e nas oportunidades de carreira. O programa inclui Fast Talks sobre carreiras na inovação, Speed Meetings entre empresas, projetos e jovens talentos, além da apresentação do Hackathon “Hack4Guimarães 2035” e dos seus mentores.

Ao longo dos dois dias, o Mercado Municipal de Guimarães será, assim, um ponto de encontro para aproximar conhecimento e aplicação prática, estimular a colaboração entre diferentes agentes e dar visibilidade ao que está a ser desenvolvido no território.

Consulte o programa completo e inscreva-se aqui.