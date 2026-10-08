Orçamento do Estado 2027

Ministro das Finanças já entregou proposta de Orçamento do Estado no Parlamento

  • Diogo Mendo Fernandes
  • 14:17

Joaquim Miranda Sarmento entregou esta quinta-feira, à hora marcada, a proposta do OE para 2027 ao presidente da Assembleia da República. Segue-se agora a apresentação do documento.

Passava pouco depois das 14:15h quando o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. O Governo antecipou-se assim em um dia face à data inicialmente prevista de entrega, esta sexta-feira.

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Após ter estado reunido por alguns minutos com Aguiar Branco, Miranda Sarmento saiu sem prestar declarações aos jornalistas, relembrando apenas que que se segue a habitual conferência de imprensa no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, pelas 16h.

O Parlamento vai depois debater na generalidade a proposta de OE para 2027 do Governo, nos dias 27 e 28 de outubro, estando a votação final global marcada para 24 de novembro. O documento já tem viabilização garantida pela abstenção anunciada do PS, sendo que o Chega deverá votar contra.

Na semana passada, após as reuniões com os partidos de apresentação das linhas gerais do Orçamento, o ministro das Finanças afirmou que prevê um excedente entre 0,1% e 0,2% do PIB para o próximo ano e um crescimento económico na ordem dos 2%.

Miranda Sarmento apelou à responsabilidade dos partidos durante a discussão do OE, avisando que qualquer medida aprovada sem contrapartida poderá “colocar o país em défice orçamental”. Apesar de não excluir mais medidas para fazer face ao aumento do custo de vida, salientou que não devem desequilibrar as contas públicas.

Leia aqui a proposta do OE2027:

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