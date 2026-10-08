“Não violamos a soberania, não é assim que os aliados se comportam”, diz Rubio sobre as Lajes

“Existem protocolos em vigor que regem a nossa presença aqui e a forma como utilizamos as nossas bases, e cumprimo-los sempre, por respeito e para dar cumprimento aos acordos que temos com os nossos aliados da NATO”, garantiu Marco Rubio. “Nunca violaríamos a soberania de nenhum país. Não violamos a soberania. Não é assim que os aliados se comportam”, atirou o Secretário de Estado dos EUA, durante a conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

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O tema das Lajes “não foi objeto de discussão” no encontro entre o Secretário de Estado dos EUA e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu Paulo Rangel. “Até porque temos uma comissão bilateral para o fazer que reúne regularmente”, considerando que o “atual protocolo tem servido as duas partes”, respondeu o governante quando questionado sobre se o uso das Lajes durante a operação Fúria Épica tinha sido discutido como o seu homólogo americano, durante a sua visita a Lisboa, depois de uma passagem pela Islândia e Grécia.

O ataque dos Estados Unidos ao Irão colocou sob os holofotes a Base da Lajes, nos Açores, ponto de paragem de aeronaves americanas a caminho do Médio Oriente. Em junho, Paulo Rangel admitia a revisão do acordo que regula a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos.

O uso da base durante a fase mais quente do conflito com o Irão — com aeronaves e drones Reaper a fazer paragens a caminho do conflito —, numa altura em que na Europa vários países europeus, caso de Espanha ou Itália estarem a fechar acesso a bases ou espaço aéreo a aeronaves americanas a caminho do conflito, levantou questões sobre o uso indevido das Lajes pelo parceiro americano.

Em maio, o Secretário de Estado americano elogiou Portugal dizendo, a propósito da utilização das Lajes, que os portugueses “disseram que sim antes mesmo de perguntarmos”. A ideia transmitida era que Lisboa teria dado aos EUA uma espécie de autorização antecipada, antes sequer de conhecer concretamente o pedido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu que isso “não se aplica de todo a Portugal”. Segundo o MNE, o pedido norte-americano específico para utilizar as Lajes no contexto da guerra só chegou depois do ataque ao Irão, e Portugal só o autorizou impondo condições — nomeadamente relativas à natureza defensiva ou retaliatória da utilização.

Depois, porém, o Governo procurou também baixar o tom da divergência. Nuno Melo disse que as palavras de Rubio não deviam ser interpretadas literalmente, e Paulo Rangel afirmou posteriormente que Rubio não teria falado em sentido literal e que “não há nenhum problema com os EUA”.

O assunto motivou em abril uma queixa do Bloco de Esquerda e, há uma semana, o Ministério Público afirmou que abriu um inquérito para apurar a legalidade da utilização. O partido pedia à PGR para apurar se a utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos Estados Unidos da América cumpriu a lei, insistindo ao mesmo tempo representar “grosseira violação do direito internacional”.

E, na quarta-feira, a Amnistia Internacional afirmava que “o Governo português não pode continuar a dar um contributo ativo para esta crise e deve transmitir a Marco Rubio a recusa do uso da Base das Lajes e do espaço aéreo nacional para apoiar operações militares norte-americanas no Irão, e no quadro do atual acordo bilateral com os EUA”.

Rubio não quis comentar a investigação levada a cabo pelo Ministério Público — “isso é o vosso processo interno” — mas mirou à Amnistia Internacional, que apelidou de “fraude”.

Para o secretário de Estado norte-americano, a ONG deveria era focar a sua atenção no regime iraniano “que assassina a sangre frio dezenas de milhares de pessoas nas rua de Teerão e em outras zonas do país”. “Isso são crimes de guerra. Isso são crimes contra a humanidade. E isso são crimes que estão a cometer contra o seu próprio povo.”