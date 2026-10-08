Novos incentivos para veículos elétricos previstos para 2027

O Governo prevê atribuir novos incentivos para a compra de veículos sem emissões em 2027, nos quais se incluam os veículos elétricos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Em 2027 será reforçada a descarbonização do setor dos transportes, através da implementação de medidas que promovam a mobilidade sustentável, os transportes públicos e a eletrificação dos consumos, estando prevista, nomeadamente, a atribuição de novos incentivos à aquisição de veículos de emissões nulas“, lê-se na proposta de Orçamento do Estado para 2027.

Contudo, esta é a única menção aos apoios no documento, pelo que ficam por esclarecer quer o calendário da atribuição do apoio quer a respetiva dotação e condições. No último aviso semelhante que foi aberto, no passado mês de junho, esgotou a dotação de dez milhões de euros em poucas horas.

Na mesma proposta, lê-se que o Fundo de Modernização será usado para apoiar a descarbonização dos transportes de mercadorias e da frota da Administração Pública. Será também operacionalizada a Estratégia Nacional para a Descarbonização dos Combustíveis, com a apresentação de instrumentos de fomento à produção e com a introdução de biocombustíveis avançados e combustíveis sintéticos.

Modelo de acesso à rede será revisto

Olhando à utilização eficiente da capacidade da rede elétrica, será ainda revisto o modelo de acesso à rede, com vista a fomentar uma utilização efetiva e eficiente da capacidade disponível ou prevista. Em paralelo, prevê-se a simplificação dos procedimentos relativos às comunidades de energia renovável e o autoconsumo coletivo.

Ainda neste âmbito, o Executivo indica que deverá lançar um Plano de Aceitação das Energias Renováveis, o que acontecerá em paralelo com a operacionalização do Programa Setorial das Zonas de Aceleração de Energias Renováveis, “promovendo maior participação dos municípios e das comunidades locais nos benefícios dos projetos“.