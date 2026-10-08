OE ‘sombra’: O que se negoceia em paralelo ao Orçamento

Ao esvaziar a proposta de Orçamento do Estado para 2027 de propostas de política económica pelo terceiro ano consecutivo, nos chamados “cavaleiros orçamentais”, o Governo acaba por criar uma espécie de orçamento-sombra. A par com o debate do OE para o próximo ano, são discutidas várias questões como as pensões, o IRS, o salário mínimo, os aumentos na função pública e a revisão constitucional.

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Após ter entregue no Parlamento a proposta de lei que autoriza o Governo a reduzir o IRS até ao sexto escalão de rendimento coletável, os partidos debateram essa proposta esta quarta-feira. Em concreto, o Executivo vai avançar com reduções entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais das taxas e teve ‘luz verde’ da Assembleia, à boleia da Iniciativa Liberal (IL), que já tinha revelado, em entrevista ao ECO, que não podia votar contra uma redução de impostos.

Também o aumento de pensões faz habitualmente parte das propostas que vêm inscritas no Orçamento do Estado, mas isso não tem acontecido com este Governo. À semelhança da descida do IRS, o Executivo tem aguardado o final do ano para apresentar mexidas, conforme a existência de margem orçamental. Pelo terceiro ano consecutivo, os pensionistas com rendimentos mais baixos vão receber um suplemento extraordinário de até 200 euros no último mês do ano.

O Governo tem esperado pelo final do ano para apresentar mexidas nas pensões ou no IRS, conforme a existência de margem orçamental.

Ao considerar que as grandes medidas de política económica devem ficar de fora da discussão em torno do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças acredita que pode permitir um debate parlamentar mais aprofundado e evita transformar o Orçamento num veículo legislativo para matérias sem relação direta com as contas públicas, mas também tem uma conotação política.

“Margem política estreita e risco de bloqueio“, é assim que o economista e antigo secretário de Estado do Tesouro, António Nogueira Leite, justifica ao ECO esta opção, por parte de um Governo sem maioria absoluta. “Com cerca de 100 milhões de folga, quase não há espaço para acomodar propostas da oposição na especialidade sem cortes noutras rubricas. Isso pode complicar a viabilização (o PS tem condicionado apoios a temas como o pós-PRR) e empurrar medidas para fora do OE, com menos escrutínio parlamentar”, explica o professor da Nova SBE.

"Com cerca de 100 milhões de folga, quase não há espaço para acomodar propostas da oposição na especialidade sem cortes noutras rubricas.” António Nogueira Leite Economista e antigo secretário de Estado do Tesouro

Por outro lado, acrescenta o economista, este orçamento acaba por “adiar problemas estruturais”, uma vez que um OE “sem medidas novas não enfrenta diretamente o fim do PRR, a substituição de investimento público, a despesa militar, a habitação ou a produtividade”. Contas feitas, Nogueira Leite conclui que, nestes moldes, “facilita a aprovação“.

À semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos, também este ano os sociais democratas acederam aos pedidos do PS, com vista à viabilização do documento. O segundo maior partido da oposição tinha apresentado quatro condições, o que culminou num anúncio, em entrevista ao ECO, por parte do secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, de que iria recomendar aos órgãos do partido a abstenção.

Revisão constitucional feita com o PS que não toque nos limites materiais da Constituição da República, o compromisso de que não serão feitas mexidas ou cortes nas pensões, a garantia de continuidade dos investimentos que ficaram comprometidos pelos atrasos do PRR e o cumprimento dos apoios prometidos às vítimas das tempestades eram as quatro condições.

Esta última foi recentemente cumprida. No início do Conselho Nacional do PSD, numa intervenção em que anunciou que o antigo deputado Paulo Mota Pinto e antigo juiz do Tribunal Constitucional — nome que também mereceu elogios do secretário-geral do PS — vai liderar o grupo trabalho do partido que, nos próximos três meses, irá desenvolver o projeto de revisão da Constituição. Luís Montenegro garantiu, no entanto, que não vai “excluir ninguém” da discussão.

O primeiro-ministro ressalvou ainda não ter qualquer compromisso com o Chega quanto a este processo, apenas um acordo quanto ao calendário para iniciar o processo, em 2027.

Sindicatos querem aumentos, mas Governo adia decisão para depois do Orçamento

O salário mínimo e os aumentos na função pública são outros dois temas que constam habitualmente do Orçamento do Estado, mas que este Governo tem optado por deixar de fora. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, esteve esta terça-feira reunido com os sindicatos que representam os funcionários públicos para negociar os aumentos salariais a aplicar no próximo ano, mas preferiu adiar essa decisão. O acordo assinado no início do ano com duas das três estruturas sindicais já previa um reforço remuneratório de 2,3% para 2027, uma subida do salário mínimo da Função Pública para 995,51 euros e um aumento do subsídio de refeição para 6,3 euros por dia, mas os trabalhadores exigem mais.

De tal modo este tema tem ficado de fora do OE, que a próxima reunião entre sindicatos da Função Pública e o Governo deverá acontecer no final da próxima semana, ou início da seguinte, já depois da entrega do OE 2027, como revelou o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), José Abraão. Esse encontro, no entanto, já deverá contar com a participação de Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças.

No caso dos trabalhadores do setor privado, a próxima reunião de Concertação Social está marcada para 21 de outubro, também depois da entrega do OE 2027. O acordo assinado em 2024 aponta para um aumento do salário mínimo para 970 euros em 2027 e um referencial de 4,5% para os demais ordenados. As centrais sindicais têm insistido que, face ao aumento do custo de vida, é necessário ir mais longe e vão, por isso, tentar convencer o Governo e as confederações empresariais.

Do seu lado, os patrões têm descartado uma subida do salário mínimo acima desta fasquia. “Não creio que estejam reunidas as condições para rever em alta o que foi acordado numa perspetiva de médio prazo, tendo em conta que o pressuposto do aumento da produtividade não foi alcançado“, justificou o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, em resposta ao ECO.