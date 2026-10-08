OE2027 assume inflação de 2,9% este ano e 2,3% em 2027

O Governo reviu em alta a previsão da inflação para 2,9% este ano e espera uma desaceleração para 2,3% em 2027. As previsões constam do relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue esta quinta-feira no Parlamento.

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No documento, o Ministério das Finanças aumenta a projeção para este ano em 0,4 pontos percentuais face aos 2,5% esperados anteriormente. Esta atualização é mais baixa do que as demais entidade nacionais e internacionais e “reflete a evolução observada até agosto de 2026 e a perspetiva de que os efeitos indiretos e de segunda ordem se mantenham limitados“, lê-se no documento.

A estimativa mais elevada para este ano é do Fundo Monetário Internacional (FMI) que espera uma inflação de 3,4%, seguida pelos 3,2% esperados pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O Banco de Portugal (BdP) antecipa uma subida de preços de 3,1%, ao passo que a previsão da Comissão Europeia está nos 3%.

A inflação homóloga em Portugal acelerou em setembro para 3,6%, uma subida de 0,3 pontos percentuais (pp) face ao registado no mês anterior. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostrou uma subida dos preços pelo segundo mês consecutivo, após um abrandamento entre abril e julho.

Para 2027, as Finanças antecipam um abrandamento da subida de preços para os 2,3% em linha com outras duas entidades: FMI e Comissão Europeia. Tanto o CFP (2,6%), como a OCDE (2,5%) e o BdP (2,4%) antecipam taxas mais elevadas.