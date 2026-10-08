Direto OE2027 é entregue hoje. Seguro espera que “melhore a vida das pessoas”. Acompanhe aqui
O Orçamento do Estado para 2027 é entregue esta quinta-feira no Parlamento. O Presidente da República deseja que tenha "o propósito de melhorar a vida das pessoas sobretudo numa altura muito difícil".
O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) é entregue esta quinta-feira no Parlamento, às 14h15, seguindo-se a respetiva conferência de imprensa com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Novo alívio no IRS, descida de IRC para as empresas, aumentos salariais na Função Pública e pensões são já algumas das rubricas que irão constar na proposta orçamental.
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O debate na generalidade está agendado para 27 e 28 de outubro, sendo que neste último dia está marcada votação na generalidade. Caso o documento passe, o que deverá acontecer com a abstenção do PS já anunciada pelo secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, em entrevista ao ECO, o OE2027 segue para a especialidade, que decorrerá entre 29 de outubro e 24 de novembro — data em que está marcada a votação final global.
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