OE2027 “leva” água de Castelo do Bode à margem Sul do Tejo

O Governo juntou mais dois objetivos ao programa intitulado “Água que une”, anunciando o avanço da solução de levar água à margem Sul do Tejo a partir da barragem de Castelo do Bode, no Rio Zêzere, e ainda o abastecimento de água à Zona Industrial de Sines.

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No relatório do Orçamento do Estado para 2027, lê-se que “em 2027, avançará a operacionalização da estratégia «Água que une», que prevê programas estruturantes e medidas para reforçar a sustentabilidade e a segurança do abastecimento de água”.

Apesar de ser um projeto já conhecido, a dessalinizadora do Algarve, que teve até lugar no PRR, antes de uma reprogramação ter retirado a infraestrutura da “bazuca”, merece também referência, indicando-se para 2027 o objetivo de prosseguir obras nesta infraestrutura alvo de providência cautelar por ambientalistas.

No capítulo da água, o Governo indica:

Serão desenvolvidos procedimentos para construir o empreendimento de fins múltiplos de Girabolhos.

Na bacia do Tejo irão avançar os procedimentos que visam a construção de uma nova barragem no rio Ocreza.

No Algarve, pretende-se avançar com as barragens de Alportel e Foupana, continuando a construção da dessalinizadora de Albufeira.

Na região do Alentejo será dinamizado o modelo de abastecimento à Zona Industrial e Logística de Sines , assegurando sustentabilidade no uso dos recursos hídricos.

, assegurando sustentabilidade no uso dos recursos hídricos. Na região de Lisboa será desenvolvida a solução de reforço da resiliência hídrica da Margem Sul a partir do sistema de Castelo do Bode reduzindo a pressão sobre o aquífero Tejo-Sado.

Ainda no capítulo do ambiente, o relatório aponta financiamento e implementação de programas de conservação para o “lince, lobo ibérico e aves esterpárias”, a expansão das áreas marinhas protegidas (com um objetivo de classificação de 30% até 2030), e, nas praias, “intervenções por toda a faixa litoral, onde se destacam, entre outras, a reabilitação da frente costeira de Vieira de Leiria e de São Pedro de Moel”, ambas bastante afetadas pela tempestade Kristin. No litoral, haverá ainda “reabilitação do molhe norte da embocadura do rio Cávado (terceira fase), a reabilitação dos esporões e das obras longitudinais aderentes nas praias da Costa da Caparica e a restruturação dos molhes de Quarteira”.