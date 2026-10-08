Local Online

OE2027 “leva” água de Castelo do Bode à margem Sul do Tejo

Relatório do OE2027 indica que "será desenvolvida a solução de reforço da resiliência hídrica da Margem Sul a partir do sistema de Castelo de Bode". Zona Industrial de Sines também surge no documento.

O Governo juntou mais dois objetivos ao programa intitulado “Água que une”, anunciando o avanço da solução de levar água à margem Sul do Tejo a partir da barragem de Castelo do Bode, no Rio Zêzere, e ainda o abastecimento de água à Zona Industrial de Sines.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

No relatório do Orçamento do Estado para 2027, lê-se que “em 2027, avançará a operacionalização da estratégia «Água que une», que prevê programas estruturantes e medidas para reforçar a sustentabilidade e a segurança do abastecimento de água”.

Apesar de ser um projeto já conhecido, a dessalinizadora do Algarve, que teve até lugar no PRR, antes de uma reprogramação ter retirado a infraestrutura da “bazuca”, merece também referência, indicando-se para 2027 o objetivo de prosseguir obras nesta infraestrutura alvo de providência cautelar por ambientalistas.

No capítulo da água, o Governo indica:

  • Serão desenvolvidos procedimentos para construir o empreendimento de fins múltiplos de Girabolhos.
  • Na bacia do Tejo irão avançar os procedimentos que visam a construção de uma nova barragem no rio Ocreza.
  • No Algarve, pretende-se avançar com as barragens de Alportel e Foupana, continuando a construção da dessalinizadora de Albufeira.
  • Na região do Alentejo será dinamizado o modelo de abastecimento à Zona Industrial e Logística de Sines, assegurando sustentabilidade no uso dos recursos hídricos.
  • Na região de Lisboa será desenvolvida a solução de reforço da resiliência hídrica da Margem Sul a partir do sistema de Castelo do Bode reduzindo a pressão sobre o aquífero Tejo-Sado.

Ainda no capítulo do ambiente, o relatório aponta financiamento e implementação de programas de conservação para o “lince, lobo ibérico e aves esterpárias”, a expansão das áreas marinhas protegidas (com um objetivo de classificação de 30% até 2030), e, nas praias, “intervenções por toda a faixa litoral, onde se destacam, entre outras, a reabilitação da frente costeira de Vieira de Leiria e de São Pedro de Moel”, ambas bastante afetadas pela tempestade Kristin. No litoral, haverá ainda “reabilitação do molhe norte da embocadura do rio Cávado (terceira fase), a reabilitação dos esporões e das obras longitudinais aderentes nas praias da Costa da Caparica e a restruturação dos molhes de Quarteira”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OE2027 “leva” água de Castelo do Bode à margem Sul do Tejo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Isenções fiscais nos seguros de vida aumentam 180 milhões

ECO Seguros,

Os prémios e comissões de seguros de Vida continuam isentos de Imposto do Selo. Mas, este ano, o Governo prevê que esta despesa fiscal vai aumentar 54%.