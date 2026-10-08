Norte é a região que agrega mais financiamento com 685,4 milhões

O Norte é a região que agrega mais financiamento enquadrado no orçamento de projetos, nomeadamente 685,4 milhões de euros, sendo a maioria referente a projetos da Metro do Porto, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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“No que concerne à distribuição geográfica do investimento, a região Norte concentra 6,1% do total da despesa, devido às intervenções no âmbito do Programa Legado das Infraestruturas e Habitação, em especial nos projetos do Metro do Porto, S.A., que totalizam 509,4 milhões de euros, relacionados sobretudo com a construção da linha da Casa da Música – Santo Ovídio e o sistema de metro ligeiro e obras complementares”, pode ler-se na proposta.

A 24 de setembro, o Governo aprovou um investimento total de cerca de 420 milhões de euros na extensão do Metro do Porto ao centro de Gondomar, e no metro e metrobus para a Trofa. A Metro do Porto tem ainda em construção, até julho de 2028, a futura Linha Rubi, que vai ligar a Casa da Música (Porto) a Santo Ovídio (Gaia).

Seguida da região Norte, vem a Grande Lisboa com 374 milhões de euros (3,3%) e segue-se o Centro com 189,5 milhões (1,7%).

O Alentejo terá um investimento de 117 milhões de euros (1%), o Algarve 36 milhões (0,3%), o Oeste e Vale do Tejo 15,1 milhões (0,1) e a Península de Setúbal 11,6 milhões (01%).

Estão ainda previstos projetos cuja implantação abrange mais do que uma NUTS, “designadamente os projetos relacionados com as concessões e a construção, requalificação e conservação da rede ferroviária, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal”, e que perfazem um total de 5.966,6 milhões de euros (53,5%).