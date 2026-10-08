OE2027. PS levanta dúvidas sobre duas condições para viabilizar, Chega recusa ser “muleta”

Os partidos da oposição reagiram esta quinta-feira à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) com críticas e alertas sobre o cumprimento de condições para a viabilização do documento. Enquanto o Partido Socialista (PS) “não quer acrescentar às crises uma crise política”, o Chega vai mais além e afirma que é um “mau orçamento”.

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O PS manifestou dúvidas se o Governo cumpriu duas das condições que colocou para viabilizar a proposta de OE2027, casos dos investimentos para conclusão de projetos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e para recuperação dos prejuízos das tempestades.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, o vice-presidente da bancada socialista, António Mendonça Mendes, repetiu a tese de que o PS “não quer acrescentar às crises uma crise política”. Por outro lado, nunca colocou em causa a abstenção do seu partido na votação do Orçamento na generalidade, mas deixou um aviso para a fase de especialidade na apreciação da proposta do Governo de Orçamento para o próximo ano.

“Uma análise preliminar não nos permite tirar a dúvida sobre se duas das condições [colocadas pelo PS] estão cumpridas. Uma diz respeito a garantir que todos os projetos que estavam no PRR deveriam ser continuados e, em segundo lugar, que havia cabimentação orçamental para pagar os investimentos dos prejuízos das tempestades do início do ano. Cabe agora ao Governo, durante o processo de especialidade, que é um processo trabalhoso, demonstrar de forma absolutamente inequívoca que todos esses projetos estão consagrados”, declarou António Mendonça Mendes.

O ex-secretário de Estado socialista frisou que, durante a fase de especialidade, o seu partido quer que o Governo demonstre o cumprimento daquelas duas condições “linha a linha, projeto a projeto”

Chega não quer ser “muleta” e vai apresentar “muitas propostas de alteração”

O presidente do Chega considerou que o Governo apresentou um “mau orçamento, que não responde às necessidades” e disse que o partido “não é muleta” do Executivo liderado por Luís Montenegro, apesar de não se comprometer para já com um voto contra.

“Este é um mau orçamento, é um orçamento que não responde por isso às necessidades que as pessoas têm e às grandes crises que estão a passar”, afirmou André Ventura, perante a imprensa na Assembleia da República, acrescentando que “vai traduzir-se para os portugueses num brutal aumento do custo de vida”.

Questionado sobre o sentido de voto, o líder do Chega remeteu o anúncio para mais tarde, mas salientou que o seu partido “não é muleta do Governo, nem quer ser”. “A nossa função é liderar a oposição responsavelmente, por isso esse anúncio será feito a seu tempo, mas acho que fica claro por esta análise que é um mau orçamento”, afirmou.

É um orçamento que por culpa e responsabilidade do PS não só não tem nenhuma história, como deixou os portugueses verdadeiramente na mão, fruto de uma abstenção, de uma viabilização anunciada sem qualquer negociação de medidas orçamentais que podiam ajudar num momento em que as pessoas estão a passar tão mal e que a economia está a transformar a vida da maior parte das pessoas num verdadeiro inferno. André Ventura Presidente do Chega

Apesar de apontar vários “falhanços” à proposta, como a ausência de mais medidas fiscais de apoio à habitação, André Ventura disse que também vai esperar para ver “o que é que o Governo está disposto a mudar”.

O presidente do Chega antecipou que o partido irá apresentar “muitas propostas de alteração” e indicou que vai insistir em matérias como a isenção de portagens, a descida do IVA dos combustíveis ou a isenção deste imposto para um conjunto de bens alimentares essenciais.

André Ventura considerou igualmente que este “é um orçamento que, por culpa e responsabilidade do PS, não só não tem nenhuma história, como deixou os portugueses verdadeiramente na mão, fruto de uma abstenção, de uma viabilização anunciada sem qualquer negociação de medidas orçamentais que podiam ajudar num momento em que as pessoas estão a passar tão mal e que a economia está a transformar a vida da maior parte das pessoas num verdadeiro inferno”.

Voto contra da IL “é muito provável”

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) disse que “é muito provável” o voto contra no OE2027 – em linha com a mensagem partilhada pela presidente do partido, em entrevista ao ECO – se o Governo não “corrigir a rota”, desafiando o Executivo a “colocar um limite ao crescimento da despesa”.

Mário Amorim Lopes criticou que a despesa do Estado continue “a crescer acima daquilo que são as possibilidades do país e dos portugueses” e disse que quer impor ao Governo “como uma condição para este Orçamento do Estado” que limite o crescimento da despesa. “O voto contra é muito provável, se o Governo não quiser corrigir esta rota, se não estiver disposto a colocar um limite ao crescimento da despesa”, anunciou.

A IL, de acordo com o seu líder parlamentar, não está a pedir um “corte na despesa” porque sabe que “o Governo não é capaz de o fazer”. “Não tem essa coragem política, não tem esse perfil, não está talhado para isso. E, portanto, o que nós estamos a pedir é que a despesa não cresça tanto quanto o Governo quer que cresça”, explicou.

Livre e PCP acusam Governo de não responder ao agravamento do custo de vida

Para o Livre e o PCP, a proposta de OE2027 não responde ao agravamento do custo de vida e privilegia os grandes grupos económicos.

“O Governo trata este Orçamento de Estado como mais um instrumento de expediente, continuando aquilo que tem sido a sua política e não percebendo que o ano de 2027 é um ano particularmente difícil para as famílias e para as pequenas e médias empresas em Portugal”, considerou a porta-voz e líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

A dirigente reagia à proposta orçamental para o próximo ano, entregue hoje no Parlamento, considerando que o executivo escolhe “dar baixas de impostos e borlas fiscais, a quem, na verdade, menos precisa”, apontando para a descida do IRC.

Isabel Mendes Lopes considera que o Governo escolhe “dar baixas de impostos e borlas fiscais, a quem, na verdade, menos precisa” e argumenta que “há quase 2.000 milhões de euros que deveriam ser aplicados de outra forma”, insistindo em propostas com as quais o Livre tenciona avançar na especialidade como o aumento do abono de família ou a criação de um passe de mobilidade nacional.

Na mesma linha, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, considerou que este orçamento “é um frete ao capital e um desastre para o país”.

“Quando o país, os trabalhadores, os reformados, a população se confrontam com este aumento do custo de vida, o que se exigiria eram medidas para combater o custo de vida, para valorizar efetivamente salários, pensões, serviços públicos, saúde, educação, garantir direito à habitação. Mas o que vemos neste orçamento é a continuada opção deste Governo de favorecimento dos interesses dos grupos económicos”, acusou.

A líder parlamentar do PCP lançou ainda uma farpa ao PS, que já anunciou que pretende abster-se na votação na generalidade do documento, permitindo a sua viabilização. “Perante tudo isto, um Orçamento que não dá resposta, que acentua desigualdades e injustiças, quem viabilizar este Orçamento e quem o apoiar é também responsável pela degradação das condições de vida”, realçou.

É um Orçamento que não dá resposta, que acentua desigualdades e injustiças. Quem viabilizar este Orçamento e quem o apoiar é também responsável pela degradação das condições de vida. Paula Santos Líder parlamentar do PCP

Antes, a porta-voz do PAN acusou o Governo de desinvestir no combate às alterações climáticas, com “um corte de 10% no ambiente” depois das tempestades do último inverno, e contestou também o “descongelamento das propinas das universidades“, que disse esperar que a oposição volte a rejeitar na especialidade.

Inês Sousa Real apontou ainda falta de “respostas às pessoas em situação de sem-abrigo” e de medidas para “corrigir desigualdades fiscais para doentes oncológicos” e voltou a reivindicar IVA zero sobre o cabaz alimentar para as famílias carenciadas e IVA de 6% para gastos com animais de companhia. “Há um caminho a fazer no âmbito deste Orçamento do Estado. Esperamos que o Governo não continue de costas voltadas para as propostas da oposição“, acrescentou a deputada única e porta-voz do PAN.