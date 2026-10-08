Orçamento do Estado sem novos apoios nos combustíveis

O Orçamento do Estado não traz novidades sobre a tributação dos combustíveis. Apesar da escalada dos preços dos combustíveis, a proposta de orçamento do Estado replica, à vírgula, o artigo que regulamenta a eliminação gradual das isenções prejudiciais em matéria de produtos petrolíferos e energéticos.

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“O exercício não antecipa medidas de política (por exemplo, alterações na tributação dos combustíveis em sede de ISP)“, lê-se no relatório da proposta de Orçamento, que prevê uma desaceleração da inflação até ao final de 2026, “acentuada na componente energética”. “Nesta componente, a previsão de 9% para 2026 implica uma variação homóloga média de 9,8% entre outubro e dezembro, que compara com os 17,1% registados em setembro. Tal implica que, em dezembro, o nível de preços dos produtos energéticos se situe aproximadamente 7% abaixo do registado em setembro”, detalha o documento.

Em conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado, que o Executivo espera que não venha a ser desvirtuada no Parlamento, Joaquim Miranda Sarmento garantiu que o Governo “está a acompanhar a situação e o desempenho dos preços” e que a opção tem sido adotar medidas destinadas aos setores mais afetados e garantir “mais rendimento disponível” aos portugueses que o utilizam como melhor entenderem.

Miranda Sarmento sublinhou que está “em vigor um desconto de cerca de 23 cêntimos por litro, tanto na gasolina como no gasóleo” e que, de acordo com o Conselho das Finanças Públicas, isso corresponde num ano a 1,3 mil milhões e recordou que o Fundo Monetário Internacional alertou que “medidas transversais são ineficazes”.

Na proposta de Orçamento para o próximo ano, o Executivo estima que o barril de Brent se situe nos 86,1 dólares uma descida face aos 92,6 dólares.

Nesta expectativa de desagravamento dos preços dos combustíveis, o articulado replica o artigo que regulamenta a eliminação gradual dos apoios aos combustíveis uma exigência antiga de Bruxelas, mas que só deverá acontecer quando o preço do crude estiver mais baixo.

Desde 2023, o Governo tem vindo a ser alertado pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu para pôr um fim aos apoios aos combustíveis para as famílias e empresas. Nesse ano, as medidas de apoio aos combustíveis começaram a ser retiradas — reduzir o desconto no ISP e descongelar gradualmente a atualização do adicionamento sobre as emissões de CO 2 (taxa de carbono).

A justificação era a prossecução de “objetivos ambientais” exigidos por Bruxelas, mas também a necessidade de “alinhar gradualmente o peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da zona euro”. Mas agora, voltou a ser aplicado um bónus sobre o ISP, correspondente aos ganhos de receita ao nível do IVA — um apoio que estará em vigor até ao final do ano, sempre que os preços estejam dez cêntimos acima dos valores registados na semana de 2 de março.

Portugal tem uma tributação sobre os combustíveis superior à média europeia. Segundo os dados da Comissão Europeia, o peso dos impostos sobre a gasolina é de 50,2%, o que coloca Portugal em nono lugar com o maior peso dos impostos no preço, e no diesel o peso é de 43,5%, ocupando o nono lugar.

O Governo está a prever arrecadar 3,79 mil milhões de euros no próximo ano com o ISP, mais 186 milhões do que o estimado para este ano. A receita do ISP deverá aumentar 5,2% no próximo ano, face aos 3.610 milhões de euros previstos para 2026, um desempenho justificado pelo crescimento esperado do consumo privado. “No que respeita aos impostos especiais de consumo, prevê-se que, em 2027, a receita do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos aumente 186 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 5,2%, atingindo 3.796 milhões de euros”, refere o documento.

A proposta traz uma novidade no capítulo do ISP que é a consignação da receita do ISP cobrado sobre o gasóleo colorido e marcado, até dez milhões de euros, ao financiamento da contrapartida nacional dos programas Mar 2020 e 2030 e ao PEPAC. “A receita do ISP cobrado sobre o gasóleo colorido e marcado é consignada, até ao montante de 10.000.000 euros ao financiamento da contrapartida nacional dos programas PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum] 23.27, Mar 2020 e Mar 2030”, lê-se na proposta. Ou seja, esta receita será, sobretudo, consignada a projetos dirigidos ao apoio à agricultura e à pesca tradicional e costeira, na proporção dos montantes dos fundos europeus em causa, sendo que a verba é transferida para o IFAP.

Por outro lado, parte da receita de ISP cobrado sobre a gasolina, gasóleo rodoviário e gasóleo colorido e marcado é consignada, no montante de 30 milhões de euros anuais, ao Fundo Ambiental, para o restauro da natureza. De acordo com o diploma, os encargos de liquidação e cobrança da AT com esta medida vão ser compensados através da retenção de 3% do valor em causa.