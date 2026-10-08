Os avisos do governador do Banco de Portugal antes do OE2027

O governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, apresentou esta quarta-feira as novas previsões para a economia. Além de estar mais otimista sobre o crescimento da economia este ano e apontar para uma inflação mais alta no próximo, deixou avisos durante a apresentação do último “Boletim Económico” antes do Governo entregar a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2027.

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Pediu “prudência” na gestão do saldo orçamental e mais “urgência” no investimento em habitação. Alertou também que as medidas direcionadas ao custo de vida devem ser temporárias e direcionadas e que a economia a crescer com base no consumo “não é sustentável”.

“Há condições” para um excedente orçamental em 2026 e 2027

Apesar de no “Boletim Económico de outubro”, o Banco de Portugal não ter apresentado projeções para o saldo orçamental e da trajetória da dívida pública, mantendo-se assim vigente a estimativa de um défice de 0,2% em 2026, o governador afirmou que não ficaria surpreendido e acredita que “há condições” para o país ter “um excedente orçamental neste ano e no próximo”.

“É um efeito mecânico, a economia cresce mais, há mais receita fiscal, a não ser que aumentemos muito a despesa”, o saldo deverá ser positivo, explicou. Ademais, apesar dos avisos da Comissão Europeia, que alertou em junho que Portugal está, em 2026, no limite do cumprimento das metas orçamentais acordadas para o médio prazo sobre o crescimento da despesa, o governador não antecipa problemas maiores com Bruxelas devido ao aumento do indicador central para os técnicos do executivo comunitário.

“A despesa pública está a crescer e, portanto, temos que encontrar maneira de controlar a despesa. Se olharmos para as regras europeias a nível da despesa líquida, desde que Portugal continue a manter um excedente ou perto disso, desde que não tenha um défice superior a 0,5% do PIB, até 2028, não vai haver necessidade de fazer ajustamentos, nem haverá o acionamento dos Procedimento por Défices Excessivos (PDE), porque as regras assim o ditam”, explicou.

Assim, Santos Pereira insistiu que “o importante” é o país continuar “esta trajetória de redução da dívida pública, que ainda é alta, apesar de ter vindo a descer”, apelando a “prudência” orçamental.

Governador pede “urgência” na construção de mais habitação

Numa altura em que esteve em discussão do Parlamento a nova lei das rendas, o governador pediu “mais urgência para confrontar” a situação que se vive no mercado da habitação, tendo em conta o decréscimo do investimento neste setor que, no seu entender, vive uma “situação bastante dramática”.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Governo português assumiu o objetivo de concluir 40 mil habitações até ao final de dezembro de 2026. “Espero que não sejam só 40 mil”, reagiu Santos Pereira, quando questionado sobre esta meta, recordando que há um défice de 300 mil casas no país.

“Não estamos a ter a urgência necessária para confrontarmos esta situação, quer seja ao nível do investimento em habitação pública, que continua a ser bastante exíguo, quer seja ao nível do investimento privado”, apontou o governador.

Na mesma senda, Santos Pereira destacou que Portugal tem, em termos de habitação pública social, dos indicadores mais reduzidos de toda a OCDE. Por isso, defende, é necessário construir mais habitação. “É uma urgência social, temos de ver isto assim, se não, não vamos resolver o problema. Ainda não fizemos o suficiente”, disse.

Maior investimento público é “decisão política”

Com uma esperada descida do investimento público devido ao fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2027, o governador reconheceu que “a questão de termos mais investimento público é uma decisão política”, mas avisou que “o capital público baixou na ultima década e meia de forma dramática“.

Neste momento, detalhou o antigo economista-chefe da OCDE, Portugal tem o investimento público mais baixo em percentagem do PIB da OCDE. “A nossa trajetória orçamental foi feita muitas vezes cortando o investimento público“, o que resultou em “piores serviços públicos”, completou.

Agora, “quando temos um aumento da despesa de uma forma significativa e sabemos que ainda por cima temos que aumentar o investimento público, as escolhas têm que ser feitas. São escolhas políticas. O Governo e o Parlamento é que têm que decidir o que fazer”, realçou.

O BdP projeta um aumento do investimento de 5,6% em 2026, 1% em 2027 e 3,3% em 2028. “Este perfil resulta sobretudo do investimento público, que deverá crescer 24,3% em 2026 — refletindo, em larga medida, a concentração da execução do PRR associada à conclusão dos marcos e metas — reduzir-se em cerca de 14% em 2027, e aumentar 5,1% em 2028”, referem os economistas da instituição no “Boletim económico”.

Medidas devem ser “temporárias” e direcionadas

Sem se querer debruçar sobre questões políticas, com a oposição a pedir ao Governo mais medidas para fazer face ao aumento do custo de vida, Álvaro Santos Pereira deixou claro que as medidas de apoio aos rendimentos devem ser “temporárias” e direcionadas para as famílias mais vulneráveis. Ainda assim, alertou que “grandes pacotes” de apoio geram pressão orçamental adicional.

Álvaro Santos Pereira assinalou que a subida dos bens energéticos “afeta principalmente algumas famílias que têm de usar mais os seus carros e com menores rendimentos“, pelo que a subida dos preços tem “um impacto maior nos seus orçamentos”.

Ainda assim, considerou que não ficaria “muito surpreendido” que, caso a crise energética “se agravar e a começar a ter um impacto nos preços de eletricidade”, existissem pacotes de medidas de apoio. “Se as medidas não foram temporárias e direcionadas muitas vezes tornam-se difíceis de retirar”, alertou.

“Numa altura em que temos aumento das yields de alguns países com défices significativos, se alguém tiver a ilusão que vamos ter grandes pacotes, aí estamos a agravar a situação orçamental“, atirou.

Crescimento económico baseado no consumo “não é sustentável”

O Governo antecipa, de acordo com o que têm sinalizado os partidos, que a economia cresça cerca de 2% no próximo ano. Nos dados divulgados esta quarta-feira, o supervisor da banca não só está mais otimista do que em junho relativamente ao crescimento da economia portuguesa, prevendo uma taxa de 2,3% este ano e de 1,8% em 2027, como a deste ano supera os 2% previstos pelo Executivo.

São “boas notícias”, disse Álvaro Santos Pereira, que o crescimento económico esteja “mais equilibrado”, principalmente por via das exportações. No entanto, “devemos ter a consciência que não é sustentável ter, obviamente, um crescimento económico baseado no consumo”. Por isso, é “fundamental” as exportações e o investimento continuarem a crescer.

A explicar o maior ritmo de crescimento este ano está sobretudo o impulso dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das medidas orçamentais recentemente anunciadas.

O banco central prevê um “dinamismo superior” do consumo privado no final deste ano e no início de 2027, associado quer ao suplemento extraordinário das pensões quer à redução do IRS. A revisão em alta da previsão para o PIB reflete ainda um desempenho esperado mais positivo das exportações, após a perda de quota registada em 2025.