Palácio Burnay, São Carlos e CCB: os grandes investimentos da Cultura em 2027

Proposta de Orçamento do Estado para 2027 prevê um investimento de 45,5 milhões de euros no setor da Cultura. Programa de recuperação de património cultural classificado abrange 11 imóveis.

Dos 541,7 milhões de euros contemplados pelo Orçamento do Estado 2027 para a Cultura, o Governo prevê um investimento de 45,5 milhões de euros, uma fatia de 8,4% do bolo total. “Maioritariamente” com a conservação e requalificação do Teatro Nacional de São Carlos, já encerrado para obras; a requalificação do Palácio Burnay; e a modernização do centro de espetáculos e de melhoria de acessibilidades do Centro Cultural de Belém. Todos em Lisboa, de acordo com o documento entregue esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

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O montante envolvido em cada projeto não é detalhado no Orçamento do Estado, mas o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira fornece pistas. Foi aprovada a resolução que “autoriza a calendarização dos encargos plurianuais, entre 2027 e 2030, relativos à reabilitação do Palácio Burnay e jardins. A alteração mantém o montante máximo global de 15,76 milhões de euros”, isto é, as obras de requalificação do antigo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) representam pouco mais de um terço dos 45,5 milhões de euros do investimento.









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A entidade responsável pelo projeto é a Museus e Monumentos de Portugal, que ali passará a ter a sua sede. Originalmente construído no século XVIII, o palácio da Rua da Junqueira, em Alcântara, foi vendido ao Patriarcado de Lisboa após o terremoto de 1755, e foi adotado pelos patriarcas como residência de verão, como acontecia com a maioria das construções desta zona. Foi adquirido pelo Estado português em 1940.

O Orçamento do Estado identifica ainda um programa de recuperação de património cultural classificado, que abrange 11 imóveis, com um investimento global de 13,87 milhões de euros, “financiado através de candidaturas aos programas operacionais regionais 2020-2030, ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial”. A gestão continuará a ser uma parceria entre a Estamo, o Património Cultural e os municípios.

O documento não refere quais os 11 imóveis que vão ser alvo de recuperação, mas, segundo os protocolos firmados em julho de 2025 e maio de 2026, os edifícios em causa estão localizados nos concelhos de Ponte da Barca, Póvoa do Varzim, Alvito, Lisboa, Moura, Melgaço, Lourinhã, Monção, Ponte de Lima e Valença.

O OE2027 contempla um investimento de 13,87 milhões na recuperação de 11 imóveis nos concelhos de Ponte da Barca, Póvoa do Varzim, Alvito, Lisboa, Moura, Melgaço, Lourinhã, Monção, Ponte de Lima e Valença.

Os 541,7 milhões de euros atribuídos pelo OE2027 à Cultura são um valor mais baixo do que o estimado para 2026 se compreendermos as verbas do PRR (659,9 milhões, sito é, menos 17,9%). Mas equivale a um aumento se estes fundos não forem considerados: 428,3 milhões. Em qualquer caso, é um dos valores mais baixos entre todas as pastas, só superado pelos 173 milhões de euros da Juventude e Desporto, também sob tutela da ministra Margarida Balseiro Lopes.

Segundo o OE2027, a Cultura tem em mãos 101 projetos, 30 novos com investimento no valor de 56,1 milhões e 71 em curso, valendo 126,1 milhões. Ao todo, 182,6 milhões.

Governo compromete-se com Bruxelas a rever gratuitidade dos museus em 2027

Em paralelo, o Governo comprometeu-se com a Comissão Europeia, que levantou um processo de infração a Portugal por discriminação, a rever até ao final de junho do próximo ano o atual regime de gratuitidade dos museus.

“O compromisso que assumimos com a Comissão Europeia, naturalmente não avançámos os termos em que essa revisão será feita, foi de até ao final do primeiro semestre do próximo ano ter esta medida corrigida”, afirmou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, no Parlamento, durante um debate de política setorial, explicando que o compromisso foi assumido numa reunião hoje de manhã.

A Comissão Europeia levantou um processo de infração a Portugal por discriminação entre cidadãos residentes em Portugal e noutros países da União Europeia, exigindo que as “regras discriminatórias” que permitem aos residentes no país, e não a visitantes de outros países da União Europeia, a entrada gratuita em museus, monumentos e palácios 52 dias por ano.

Aos deputados, a ministra recordou a existência do processo de infração, deixando a garantia de que “Portugal não vai gastar um euro a pagar uma multa de uma medida que sabe que não está conforme o Direito europeu”.

“Precisamos do dinheiro na Cultura, para servir os agentes da Cultura, os criadores e para que as pessoas possam ter acesso à Cultura e não para pagar multas de medidas que sabemos objetivamente que temos de mudar”, disse.

Apesar de se comprometer com uma revisão do regime de gratuitidade, o programa Acesso 52, Margarida Balseiro Lopes referiu que o Governo deve “garantir que os portugueses podem aceder aos museus 52 vezes por ano”.

“Vamos ver em que termos, porque vamos ter de garantir uma igualdade de tratamento aos cidadãos que residem em qualquer outro país da União Europeia. Vamos rever a medida, foi essa garantia que demos à Comissão Europeia, tendo sempre a preocupação do acesso, mas do acesso com qualidade”, reforçou.

A ministra não quer “que sejam sempre os mesmos a ir aos museus”. “Temos 71% de pessoas que acedem a um museu, ao abrigo da medida Acesso 52 e não voltam. E, pelo menos, devemo-nos perguntar por que é que isto acontece. Temos de reforçar os serviços de mediação cultural, os serviços educativos, temos de incrementar as visitas guiadas, para permitir que o contacto com a Cultura esteja verdadeiramente acessível a toda a gente, e não só para aqueles que já estão familiarizados com uma ida a um museu, e é essa a nossa preocupação”, defendeu.

No debate setorial desta quinta-feira, Margarida Balseiro Lopes anunciou também que o Governo irá contribuir com 300 mil euros para a aquisição da casa onde viveu a artista Lourdes de Castro, no concelho de Santa Cruz, na Madeira. O Governo Regional da Madeira anunciou no final de setembro que irá adquirir o imóvel por três milhões de euros.

O objetivo é que a propriedade esteja “ao serviço da cultura e da região”, com exposições e residências artísticas, sublinhou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em 25 de setembro, aquando do anúncio, acrescentando que o projeto será futuramente apresentado.

A propriedade, uma quinta com 12.330 metros quadrados de área bruta, cinco quartos e três casas de banho, está a ser vendida pela imobiliária Sotheby’s Realty, que a apresenta com um “refúgio com vista para o mar e para as ilhas Desertas”, projetado pela artista e pelo companheiro, o arquiteto Manuel Zimbro.

A artista Lourdes Castro nasceu em 09 de dezembro de 1930, na Madeira, onde morreu aos 91 anos, em 08 de janeiro de 2022.