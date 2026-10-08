“Portugal é porta ideal para tecnologia dos EUA chegar à Europa”, diz Rubio

Portugal é a porta de entrada “ideal para a tecnologia americana entrar na Europa”, afirmou esta quinta-feira Marco Rubio, Secretário de Estados dos EUA, salientando os exemplos dos cabos submarinos transatlânticos e os ‘data centres’.

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“Portugal desempenha um papel fundamental na promoção do comércio dos Estados Unidos e na disponibilização de tecnologia norte-americana no continente europeu e além-fronteiras”, disse o chefe da diplomacia americana em Lisboa, durante uma conferência de imprensa com o homólogo português, Paulo Rangel.

Para Rubio, os cabos submarinos, “a energia a preços acessíveis, as reservas de minerais críticos e os centros de dados de hyperscale fazem do país a porta de entrada ideal — a porta de entrada ideal, tanto do ponto de vista geográfico como económico — para as empresas tecnológicas norte-americanas na Europa”, referiu.

Os Estados Unidos têm tido um papel relevante no desenvolvimento da IA em Portugal, sobretudo através de empresas tecnológicas do país. Em novembro de 2025, a Microsoft anunciou um investimento superior a 10 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA em Portugal, em parceria com a britânica Nscale, a norte-americana NVIDIA e a Start Campus em Sines.

A primeira fase prevê mais de 12.600 GPUs NVIDIA Blackwell Ultra em Sines, destinadas a fornecer capacidade de computação de IA à Microsoft e aos seus clientes europeus. A Microsoft classificou-o como o seu maior investimento de sempre em Portugal e um dos maiores investimentos europeus em capacidade computacional de IA.

Em maio de 2026, a Nscale anunciou uma expansão de mais de 66.000 GPUs NVIDIA Vera Rubin, a instalar a partir do final de 2027 para a Microsoft. Associados a essa expansão estão mais 695 milhões de euros de investimento da Nscale em infraestrutura partilhada e num segundo edifício de 200 MW. Nscale.

20 mil milhões de investimento americano em Portugal

Rubio também destacou os investimentos que têm vindo a ser feitos pelos dois países. “No ano passado, investidores dos Estados Unidos investiram mais de 20 mil milhões de dólares em Portugal, enquanto empresas portuguesas investiram mais de 2 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, o que representa um valor significativo para um país com a dimensão de Portugal”, destacou.

Para reforçar essas relações económicas e aumentar o investimento bilateral entre os dois países, Rubio destacou o CEO Forum, projeto que está a ser desenvolvido pelo embaixador americano em Lisboa, John Joseph Rigo. “É um fórum que proporciona às empresas dos nossos dois países um mecanismo para ultrapassar a burocracia, eliminar todo o tipo de obstáculos burocráticos que existam e transformar as ligações que já existem em mais investimento, mais emprego e mais crescimento económico de ambos os lados do Atlântico”, refere.

(Notícia em atualização)