PS ganha influência no OE2027 e Chega ameaça voto contra. Montenegro fica com margem para negociar

A batalha parlamentar pelo Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) começa a desenhar-se com um vencedor mais provável: o PS. José Luís Carneiro já anunciou que pretende propor ao partido a abstenção, depois de Luís Montenegro ter dado garantias nas quatro matérias que os socialistas tinham colocado como condição para viabilizar o documento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Já o o Chega parte para a negociação em sentido contrário: ameaça chumbar o OE2027 caso o primeiro-ministro não aceite baixar a idade da reforma e colocou uma exigência adicional, que passa pela baixa do IVA dos combustíveis e pela adoção do IVA zero num cabaz alimentar de bens essenciais. Linhas vermelhas que o Executivo já rejeitou.

“O PS deverá ter maior poder de influência visto que tudo aponta será o parceiro preferencial para a viabilização deste Orçamento”, antecipa André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Para o politólogo, não haverá propriamente uma “batalha pela distribuição de verbas”, mas o PS deverá ganhar força precisamente porque é o partido de oposição que está em melhores condições para garantir a passagem do Orçamento.

A leitura é partilhada pelos restantes especialistas ouvidos pelo ECO. Hugo Ferrinho Lopes, investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, considera que PS e Chega são os dois partidos “pivotais” do Parlamento, mas com capacidade de pressão diferente. “Na generalidade, o PS tem tido maior influência”, enquanto “na especialidade, a principal fonte de pressão tem sido o Chega”, explica.

Paula do Espírito Santo, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, acrescenta que o PS mantém “a maior força estrutural e institucional para pressionar o Executivo”, apesar de a sua margem de manobra ter mudado desde que anunciou a intenção de viabilizar o Orçamento através da abstenção. Na sua leitura, “a sobrevivência do Orçamento e da própria legislatura depende essencialmente do PS”. A abstenção retira a ameaça imediata de um chumbo, mas não elimina a capacidade socialista para condicionar o diploma na especialidade. É neste contraste que se joga a disputa pelo OE2027.

O PS deverá ter maior poder de influência visto que tudo aponta será o parceiro preferencial para a viabilização deste orçamento. André Azevedo Alves Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa

O ponto de partida dá uma vantagem evidente ao PS. José Luís Carneiro colocou quatro condições para a viabilização do Orçamento: uma revisão constitucional negociada com o PS; a proteção da Segurança Social pública e das pensões atuais e futuras; financiamento alternativo para investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que ficaram comprometidos pelos atrasos; e a garantia de que os apoios prometidos às vítimas das tempestades chegam às famílias, empresas e autarquias afetadas.

Carneiro queria garantir que uma eventual revisão constitucional seria construída com o PS e não a partir de um entendimento com o Chega, que a natureza pública da Segurança Social ficaria protegida, que os projetos do PRR que ficaram para trás não seriam abandonados e que os compromissos assumidos na sequência das tempestades teriam financiamento para ser executados.

A diferença face ao momento inicial das negociações é que o PS já considera dadas as respostas que procurava. “Optámos pela abstenção, porque o primeiro-ministro deu um sinal muito positivo ao responder a todas as questões que tínhamos colocado”, afirmou José Luís Carneiro, em entrevista ao ECO, destacando as garantias dadas por Montenegro sobre a Constituição, a Segurança Social, o financiamento dos investimentos pós-PRR e os territórios atingidos pelas tempestades.

Carneiro acrescentou: “A minha intenção é propor aos órgãos do PS a abstenção.” Ou seja, transformou aquela que era inicialmente uma condição negocial numa posição política assumida pelo secretário-geral socialista.

"Optámos pela abstenção, porque o primeiro-ministro deu um sinal muito positivo ao responder a todas as questões que tínhamos colocado.” José Luís Carneiro Secretário-geral do PS

Paula do Espírito Santo entende que estas garantias permitem ao PS assegurar “conquistas estruturais”, em vez de se limitar à conquista de medidas avulsas com impacto imediato na despesa. A grande diferença face ao Chega, na sua leitura, é precisamente essa: o PS influencia as grandes opções; o Chega tende a procurar vitórias pontuais e simbólicas.

É aqui que o PS ganha peso. A partir do momento em que a sua abstenção é antecipada, o Governo deixa de negociar a sobrevivência do OE2027 na generalidade e passa a negociar sobretudo o grau de influência da oposição sobre o conteúdo final do documento.

Para André Azevedo Alves, o sinal político é evidente: o Governo estará a mostrar “que o PS é o seu parceiro preferencial” e, ao mesmo tempo, a tentar reforçar a ideia de que o Chega “não é um parceiro confiável” nem um partido a quem devam ser atribuídas responsabilidades de governação.

Paula do Espírito Santo considera que esta posição socialista lhe permite “moldar as grandes linhas orçamentais sem precisar de assinar um acordo de governação direta”. O ganho do PS é, assim, sobretudo estratégico: obtém garantias sobre matérias estruturais sem assumir formalmente qualquer pacto de apoio ao Executivo.

A vantagem socialista não é, contudo, absoluta. O principal problema está na natureza das contrapartidas obtidas. Muitas das garantias dadas por Montenegro são políticas e terão de ser concretizadas no futuro. “O PS entrega a abstenção agora, mas o cumprimento das garantias depende da vontade futura do Governo”, alerta Hugo Ferrinho Lopes. A fórmula que usa é particularmente expressiva: “O PS paga a pronto e recebe a prestações”.

Esta é a principal vulnerabilidade da estratégia de José Luís Carneiro. Ao garantir a viabilização do OE2027 antes de conhecer todo o conteúdo da especialidade, o PS ganha influência institucional, mas arrisca perder capacidade de pressão sobre algumas medidas concretas.

O PS entrega a abstenção agora, mas o cumprimento das garantias depende da vontade futura do Governo. Hugo Ferrinho Lopes Investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Há também um segundo risco: o político. Ferrinho Lopes lembra que os partidos que apoiam governos minoritários a partir de fora podem ver a sua identidade diluir-se. “Dificilmente esta estratégia poderá ser repetida muitas vezes”, adverte, referindo-se ao custo interno de apoiar repetidamente a governação sem fazer parte dela. Ou seja, o PS ganha a batalha orçamental, mas arrisca perder parte da batalha pela diferenciação política.

Chega pressiona mais, mas tem menos poder para impor condições

Do outro lado, Ventura chega ao OE2027 com uma estratégia mais agressiva. O líder do Chega já fez da descida da idade da reforma uma condição central para apoiar o Orçamento: trabalhadores poderiam reformar-se aos 65 anos ou depois de 40 anos de descontos. O impacto estimado pelo partido ascende a 1,9 mil milhões de euros. E agora coloca também a tónica na descida do IVA dos combustíveis e na aplicação do IVA zero num cabaz alimentar de bens essenciais.

O problema para Ventura é que Luís Montenegro já rejeitou as propostas. O primeiro-ministro classificou a alteração à idade da reforma como “inaceitável” sem uma avaliação rigorosa dos efeitos sobre a sustentabilidade da Segurança Social e garantiu: “Jamais tomarei qualquer medida que possa prejudicar no futuro o pagamento das pensões”. E os partidos que suportam o Governo no Parlamento (PSD e CDS) também já chumbaram as iniciativas do Chega para baixar o IVA dos combustíveis e da alimentação.

Ventura, por seu lado, não recua. Na rentrée do partido garantiu que a descida da idade da reforma “constará na proposta orçamental do Chega para 2027” e que o partido não iria “vender as suas convicções”. E, no final da reunião com o Executivo para a apresentação das linhas orientadora do Orçamento do Estado para 2027, voltou a defender a descida do IVA dos combustíveis e da alimentação, mesmo depois de as propostas terem sido rejeitadas. “O Chega vai insistir no OE2027 na baixa do IVA dos combustíveis. Queremos baixar os impostos sobre o cabaz alimentar”, adiantou, na altura, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto.

É precisamente esta postura que Bruno Ferreira Costa, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, interpreta como parte de uma estratégia eleitoral. O Chega, diz, deverá forçar a discussão de propostas “na área dos impostos”, “no setor da energia e combustíveis”, “na área do apoio social” e “no contexto das pensões e reformas”. São medidas com forte impacto financeiro, mas que podem servir sobretudo para “alimentar uma narrativa político-eleitoral a preparar o terreno para as próximas eleições”.

No entanto, para Paula do Espírito Santo, “o Chega, ao ver o PS assumir o papel de garante da estabilidade, perdeu parte do seu poder de bloqueio global e tende a virar-se para acordos temáticos setorizados”, como aconteceu na habitação.

Nesta lógica, o Chega pode até conseguir mais visibilidade política do que o PS, mesmo que consiga menos concessões efetivas do Governo. Hugo Ferrinho Lopes vai ainda mais longe: descreve a estratégia do Chega como “puramente eleitoral”. O partido, explica, “tem prometido mais porque sabe que não terá de pagar a conta”.

O Chega, ao ver o PS assumir o papel de garante da estabilidade, perdeu parte do seu poder de bloqueio global e tende a virar-se para acordos temáticos setorizados. Paula do Espírito Santo Professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa

É uma vantagem política importante. O Chega pode propor descidas de impostos, apoios ou alterações nas pensões sem ter de assumir diretamente a responsabilidade pelas consequências orçamentais dessas medidas.

Sílvia Mangerona, politóloga e professora universitária, também identifica diferenças entre os dois partidos: “Na batalha pela distribuição de verbas, o PS pode ter vantagem na medida em que apresenta propostas com menor despesa orçamentada. O Chega propõe reduções de impostos e é bastante vocal com medidas mais populares como as isenções fiscais ou os subsídios setoriais (forças de segurança)”.

Ainda assim, é na especialidade que o Chega pode recuperar terreno. Medidas como a descida do IVA dos combustíveis ou o IVA zero no cabaz alimentar são exemplos de propostas em que PS e Chega podem encontrar pontos de convergência. E é precisamente aí que surge o risco das chamadas “coligações negativas”.

“Para aprovar uma medida contra a vontade do Governo, PS e Chega têm de votar juntos”, lembra Ferrinho Lopes. O problema é que “nem um nem outro quer assumir coligações negativas”, embora a experiência parlamentar dos últimos dois anos mostre que ambos já recorreram a esse instrumento.

A posição do Chega também não pode ser lida como sinónimo de isolamento absoluto na relação com o Governo. O exemplo mais recente está na habitação. Apesar de ameaçar chumbar o OE2027, o partido de André Ventura chegou a um acordo com o PSD para alterar a lei do arrendamento, depois de o pacote do Governo ter baixado à especialidade sem votação devido à ausência de uma maioria de apoio. Ventura e o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, assinaram um entendimento para introduzir alterações à proposta do Executivo.

Na batalha pela distribuição de verbas, o PS pode ter vantagem na medida em que apresenta propostas com menor despesa orçamentada. O Chega propõe reduções de impostos e é bastante vocal com medidas mais populares como as isenções fiscais ou os subsídios setoriais (forças de segurança). Sílvia Mangerona Politóloga e professora universitária

Isto mostra que Montenegro pode negociar com o Chega matéria a matéria, mesmo que não dependa do partido para aprovar o Orçamento. O primeiro-ministro fez questão, aliás, de separar politicamente os dois dossiês. A exigência de Carneiro para que o Governo abandone o acordo com o Chega nas rendas, diz Montenegro, é uma “posição política geral e não indexada” à abstenção do PS no OE2027, disse.

Montenegro acrescentou ainda: “um partido que se fecha não pode exigir aos demais que não tenham capacidade de diálogo”, numa referência à posição do PS sobre a proposta do Governo para o arrendamento. E acrescentou que o Executivo está “mais disponível para dialogar com quem quer viabilizar, não é com quem quer votar contra”.

Montenegro ganha liberdade para escolher

O Governo não quer ficar refém nem do PS, nem do Chega. E é aqui que surge o terceiro vencedor da disputa: o próprio Governo. Com o PS disponível para se abster, Luís Montenegro ganha uma margem de manobra que não teria se dependesse do Chega para garantir a aprovação do Orçamento. Pode negociar com todos, aceitar algumas alterações e rejeitar outras, sem ficar obrigado a satisfazer as principais linhas vermelhas de Ventura.

Bruno Ferreira Costa considera que, perante a anunciada abstenção socialista, “o Governo encontra-se liberto em todo este processo negocial”. “Por outro lado, o aval do Presidente da República a esta negociação e entendimento dá um conforto adicional ao Governo. Não há a pressão para negociar”, salienta. Contudo, antecipa que Montenegro poderá até integrar propostas de várias forças políticas, precisamente para transmitir uma imagem de abertura e diálogo. “Aliás, esta é uma estratégia já seguida pelo Governo noutros anos, com a introdução de propostas de outras forças políticas, dando um sinal público de colaboração e entendimento”. sublinha.

"[O Governo] está “mais disponível para dialogar com quem quer viabilizar, não é com quem quer votar contra”.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

André Azevedo Alves tem uma leitura semelhante: “Será do interesse do Governo e da AD dar sinais de acolhimento a propostas construtivas vindas de outros partidos”, sobretudo quando o impacto orçamental for reduzido. Mas, por causa da posição do PS, antevê maior capacidade de influência dos socialistas.

O Governo pode, assim, escolher aquilo que Sílvia Mangerona identifica como uma estratégia de prudência: manter diálogo com todas as forças políticas sem abdicar da defesa do equilíbrio das contas públicas. “O Governo está prudente, mas firme”, resume a politóloga, lembrando, contudo, que “existem deputados suficientes para formar coligações negativas”.

Na negociação do OE2027, o PS está à frente. Tem a principal moeda de troca — a abstenção — e conseguiu associá-la a quatro compromissos políticos do Governo. A sua vantagem está menos em arrancar milhões para medidas concretas e mais em garantir influência sobre a orientação política do Executivo.

O Governo encontra-se liberto em todo este processo negocial. Por outro lado, o aval do Presidente da República a esta negociação e entendimento dá um conforto adicional ao Governo. Não há a pressão para negociar. Bruno Ferreira Costa Professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior

Paula do Espírito Santo considera, por isso, que o PS deverá ser o vencedor estratégico da distribuição das verbas do OE2027, através de “conquistas estruturais”, enquanto o Chega poderá obter sobretudo “ganhos pontuais e simbólicos”.

O partido de André Ventura ganha capacidade de marcar a agenda e explorar eleitoralmente a negociação, mas perde poder para condicionar a aprovação do Orçamento na generalidade. A descida da idade da reforma assim como a redução do IVA dos combustíveis e da alimentação são bandeiras fortes, mas que Montenegro já rejeitou. A ameaça de chumbo confere-lhe, por isso, pressão política, mas não necessariamente poder negocial.

E Montenegro fica com margem de manobra. Pode apresentar-se como Governo dialogante, negociar com o PS na especialidade, continuar a fechar acordos pontuais com o Chega e rejeitar simultaneamente as exigências que considere financeiramente incomportáveis.

Há ainda uma última ironia nesta equação. O PS, que ganha poder institucional ao viabilizar o Orçamento, corre o risco de ficar associado à sua execução. O Chega, que ameaça chumbar, conserva a liberdade de defender medidas mais caras sem assumir a responsabilidade pelo seu impacto. E Montenegro acaba por ser quem fica com a maior liberdade para decidir onde, quando e quanto ceder.