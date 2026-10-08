Quase 4% do orçamento da União Europeia foi gasto incorretamente em 2025

O Tribunal de Contas Europeu considera que 3,8% do orçamento da União Europeia foi gasto incorretamente em 2025. Em causa estão despesas feitas ao arrepio das regras comunitárias e que por isso não deveriam ter sido pagas. O problema é mais relevante ao nível das despesas de coesão.

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A instituição liderada por Tony Murphy conclui que as contas da UE relativas ao ano passado “dão uma imagem verdadeira e fiel da situação financeira” e que “as receitas não têm erros”. Mas a avaliação é bem diferente ao nível das despesas, já que o nível de erro estimado subiu de 3,6% em 2024 para 3,8%. De sublinhar que erros são irregularidades técnicas ou administrativas, que resultam de uma utilização dos fundos europeus sem estar em estrita conformidade com as regras nacionais e europeias.

O tribunal auditou despesas no total de 130,8 mil milhões de euros. “O domínio que mais contribuiu para o erro material foi o dos “Recursos naturais e ambiente”, com um nível de erro estimado de 3,9% (2,6% em 2024). O domínio “Coesão, resiliência e valores” registou um nível de erro estimado em 6,6% (5,7% em 2024). Em conjunto, estes dois domínios de despesas representam quase dois terços da população de auditoria”, escreve Tony Murphy. “Os erros mais comuns no orçamento da UE são questões de elegibilidade (como custos, projetos, atividades ou beneficiários inelegíveis), violações dos procedimentos de contratação pública e de concessão de subvenções, bem como falta de documentos comprovativos”.

Mas como o modelo de execução do Mecanismo de Recuperação e Resiliência é diferente da tradicional submissão de faturas – em causa está o cumprimento de metas e marcos –, o tribunal emite uma opinião de auditoria separada. Neste caso é “uma opinião com reservas”.

Em 2025, as despesas do MRR ascenderam a 45,4 mil milhões de euros: dos 37 pagamentos do MRR aos Estados-membros em 2025, nove não cumpriam as regras e condições definidas. Nos pagamentos a nove Estados-membros, o Tribunal detetou casos de marcos e metas que não tinham sido cumpridos de forma satisfatória, bem como problemas relacionados com o duplo financiamento e o período de elegibilidade do MRR. Além disso, encontrou insuficiências nas avaliações da Comissão relativas aos pedidos de pagamento dos Estados-membros e constatou que os sistemas de controlo dos Estados-membros ainda não são suficientemente eficazes.

No esforço de flexibilização para ajudar os países a executar a bazuca foram permitidas sucessivas reprogramações. Contudo, o Tribunal de Contas europeu considera que, em alguns casos, os países foram autorizados a simplificar ou diminuir os compromissos assumidos nos planos de recuperação (PRR), sem apresentarem razões e provas convincentes. Alguns só fizeram as alterações depois de terem solicitado um pagamento a Bruxelas. Corre-se assim o risco de os países receberem verbas da União por fazerem menos do que inicialmente prometeram, alerta a instituição.

O Tribunal aponta o dedo ao facto de, até ao final de 2025, ainda faltar pagar 122 mil milhões de euros, “o triplo do executado nos últimos anos”, o que “vai ter impacto muito expressivo na economia europeia”, sublinhou em conferência de imprensa João Leão, o elemento português da instituição. Por outro lado, até setembro, disse João Leão, estão 93 mil milhões por pagar até ao final do ano, ou seja, pagar um quarto do PRR em três meses, acrescentando que o Tribunal acredita que a generalidade dos países terá uma execução plena, mas pode haver um ou dois onde isso não aconteça, admitiu.

“Há aqui o desafio agora para o ano de deixar de haver estas verbas massivas do PRR, mas de alguma forma ainda vamos beneficiar, durante algum tempo, do quadro financeiro plurianual de 2021 até 2027, que neste momento ainda está com uma execução muito baixa. E vamos agora em 2027 e 2028, os períodos de maior execução. Ainda há aqui um período em que o fim do PRR é substituído por um período de forte aceleração da execução do atual quadro”, sublinha João Leão. “Depois, a partir daí, vem um novo quadro financeiro plurianual que já reduz as dotações nacionais para dar margem para pagar a dívida e para as novas prioridades europeias que são no fundo as verbas para o fundo da competitividade”, acrescenta.

O TCE avisa ainda que o peso crescente da dívida europeia pode colocar uma “grande pressão sobre os futuros orçamentos”. Os empréstimos obtidos pela UE podem chegar a um bilião de euros em 2027, sobretudo devido ao Instrumento de Recuperação da União Europeia (IRUE). Só os custos dos juros relativos ao apoio a fundo perdido deste instrumento podem ascender a 93 mil milhões de euros entre 2028 e 2034. As propostas da Comissão Europeia para o próximo orçamento permitem também obter mais empréstimos avultados para apoiar a Ucrânia, os planos dos países e a eventual utilização do mecanismo para crises graves. Podem estar em causa quantias muito elevadas”, sublinha o relatório. Por exemplo, os empréstimos à Ucrânia aprovados ou acordados desde 2014 (incluindo a ajuda de 90 mil milhões de euros decidida no início de 2026) chegam a um total de 170,1 mil milhões de euros, dos quais 70,3 mil milhões foram pagos até ao final de 2025, exemplifica o tribunal.

Por todos estes motivos, o TCE recomenda “prudência quanto aos futuros orçamentos”.

“Se o futuro evoluir para um modelo de financiamento não associado aos custos, baseado em marcos e metas, temos de aprender com a experiência e reforçar a prestação de contas e a transparência em todo o sistema”, alerta Tony Murphy. “Para isso são necessários marcos e metas credíveis, resultados mensuráveis, um acompanhamento e uma verificação robustos e quadros de garantia nacionais sólidos para assegurar que os fundos da UE produzem os resultados pretendidos para os seus cidadãos”, acrescenta o presidente do Tribunal de Contas.