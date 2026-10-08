Quem ganha até 970 euros não vai pagar IRS em 2027
Mínimo de existência para 2027 será de 13.580 euros, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado entregue esta tarde no Parlamento. Assim, quem ganha até 970 euros por mês "escapará" ao IRS.
Quem ganha até 970 euros por mês não vai pagar IRS no próximo ano. A proposta de Orçamento do Estado para 2027, que foi entregue esta quinta-feira no Parlamento, prevê que o mínimo de existência será atualizado para 13.580 euros, o que garante que os ordenados até ao valor mencionado ficarão isentos de imposto.
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“O valor de referência do mínimo de existência é igual ao maior valor entre 13.580 euros e 1,5 × 14 × IAS”, lê-se na proposta de lei, que foi entregue pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.
O mínimo de existência determina o nível de rendimento que é assegurado a cada contribuinte após a aplicação dos impostos, ou seja, sempre que o rendimento depois da tributação é inferior ao mínimo de existência, o Estado abdica de imposto, ficando o contribuinte isento de IRS.
Regra geral, o valor de referência é atualizado de modo a garantir que quem ganha o salário mínimo nacional está isento de IRS. Foi isso que aconteceu este ano, tendo o mínimo de existência subido para 12.880 euros, isto é, 14 vezes o atual valor da retribuição mínima garantida (920 euros).
Ora, o valor do salário mínimo nacional para o próximo ano ainda não está 100% fechado, mas o acordo tripartido assinado pelo Governo, as quatro confederações empresariais e a UGT na Concertação Social aponta para 970 euros.
As centrais sindicais já deixaram claro que, face à escalada do custo de vida, é preciso rever em alta esse valor. A UGT defende que o salário mínimo deverá chegar aos mil euros em 2027 e a CGTP exige uma subida para 1.100 euros mensais, mas as confederações empresariais não têm mostrado abertura nesse sentido.
E o Governo — a quem cabe a última palavra nesta matéria — tem frisado que o acordo assinado em 2024 está em vigor e já prevê um valor para 2027. “O que está em cima da mesa é um acordo para cumprir“, sublinhou a ministra da tutela, Maria do Rosário Palma Ramalho, em declarações aos jornalistas à saída da última reunião com os parceiros sociais.
O valor agora proposto para atualização do mínimo de existência sinaliza também que o Governo não está a contar ir mais longe do que o aumento de 50 euros acordado.
Por outro lado, é de destacar, no caso da Função Pública, a base remuneratória deverá subir em 2027 para 995,51 euros. Com o mínimo de existência agora proposto, os funcionários públicos continuarão expostos a IRS, como tem acontecido nos últimos anos.
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