Receita de impostos vai subir 4,2%. IVA já rende mais de 30 mil milhões

O Governo espera arrecadar 70.672 milhões de euros em impostos no próximo ano, mais 4,2% do que o previsto para 2026. A evolução esperada resulta de um aumento sobretudo nos impostos indiretos, mas também nos impostos diretos. O IVA continua a ser o imposto que, em valor absoluto, mais rende aos cofres do Estado e, pela primeira vez, passa a barreira dos 30 mil milhões de euros de receita prevista.

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No relatório do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), o Ministério das Finanças projeta que a receita fiscal suba 2.864 milhões de euros face à estimativa de receita para 2026, como resultado de um crescimento de 751 milhões de euros nos impostos diretos e de 2.113 milhões de euros nos impostos indiretos.

Nos impostos diretos, a equipa das Finanças prevê que o valor nominal da receita fiscal em sede de IRS aumente 3,4% face a 2026, para 20.385 milhões de euros, apesar da redução de IRS sobre os contribuintes mais ricos através da atualização do primeiro escalão da taxa adicional de solidariedade que estava congelado há 13 anos. A expectativa de aumento de 679 milhões de euros resulta sobretudo de “uma evolução favorável esperada do emprego e da remuneração por trabalho”.

No que toca ao IRC, o Terreiro do Paço prevê que a receita arrecadada diminua “cerca de 99 milhões face à execução estimada para este ano” ou seja, 1%, totalizando 9.605 milhões, refletindo “Esta evolução reflete a redução de um ponto percentual da taxa de IRC, cujo impacto na receita deverá ser parcialmente compensado pelo crescimento esperado da atividade económica”. A taxa geral de IRC vai baixar, no próximo ano, mais um ponto percentual em 2027, dos atuais 19% para 18%, dando continuidade ao desagravamento fiscal sobre as empresas.

O Governo projeta ainda que a receita proveniente da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), o Adicional ao IMI (AIMI) e a Contribuição sobre o Setor Bancário (CSB) e a rubrica CST, que se refere a “Contribuições de Solidariedade Temporárias” aumente 65,2% (171 milhões) para 434 milhões de euros em 2027.

Nos impostos indiretos, o Executivo estima que a receita de IVA registe um aumento de 5,3% face à execução estimada para 2026, ascendendo a 30.283 milhões de euros – passando pela primeira vez a fasquia dos 30 mil milhões – assente no crescimento do consumo privado. “O acréscimo de 1526 milhões de euros constitui o principal contributo para o crescimento da receita fiscal do Estado e reflete o crescimento esperado do consumo privado nominal”, lê-se na proposta de Orçamento de Estado.

Paralelamente, é esperado um aumento de 5,2% na receita em sede de ISP, para 3.796 milhões, devido a um crescimento do consumo privado. De sublinhar que o valor de receita estimado para este ano foi fortemente revisto em baixa: inicialmente o Estado esperava arrecadar 4.254 milhões de euros e de acordo com a proposta de OE/27 esse valor desceu para 3.610 milhões (-15,13%).

Em termos percentuais, a receita do imposto sobre o tabaco é a que mais sobe (8,1% – 139 milhões), para 1864 milhões de euros, logo seguida pela receita do imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes que cresce 7,5% (27 milhões), para 392 milhões de euros.

Já em termos de receita, o Imposto de Selo, garante a segunda maior receita aos cofres do Estado 2.485 milhões de euros, mais 6,1% face aos 2.343 milhões estimados para 2026.

Receita fiscal para 2026 revista em alta

O Governo reviu em alta a previsão de receita fiscal para 2026 face ao estimado há um ano. No Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Ministério das Finanças estimou que a receita fiscal ascendesse a 67.065 milhões de euros este ano, esperando agora chegar ao final do ano com mais 1,1%. Já no Orçamento passado foi feita a mesma revisão em alta (+1,42%).

Uma evolução que resulta em parte de uma receita maior do que o esperado com IVA e em parte com o IRS. Anteriormente apontava para uma receita de 27.489 milhões de euros com o IVA, mas o consumo nominal das famílias deverá ter favorecido a estimativa que é agora melhorada para 28.757 milhões de euros.

A receita esperada em sede de IRS também dá uma ajuda às contas, uma vez que anteriormente estimava receber 19.496 milhões com este imposto e agora aponta para 19.706 milhões de euros. Um aumento de receita apesar dos ajustamentos feitos ainda este ano.

Por outro lado, o Governo está menos otimista com o montante arrecadado em sede de CESE e AIMI (os 439 milhões foram revistos em baixa para 263 milhões); de ISP (os 4.254 milhões foram revistos para 3.796 milhões), de Imposto sobre Veículos (passou de 511 para 464 milhões), Imposto de Selo (passou de 2.458 milhões para 2.343) e ainda IUC (foi revisto em baixa de 291 milhões para 284).