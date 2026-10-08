Receita de privatização da TAP ausente do Orçamento
A proposta do Governo não discrimina o valor que poderá ser arrecadado pelo Estado com a venda de 49,9% da companhia aérea.
O Orçamento do Estado não avança com uma estimativa para a receita com a privatização de 49,9% da TAP, apesar de o anúncio do vencedor pelo Governo estar previsto para a próxima semana. O quadro com as necessidades e fontes de financiamento do Estado tem um zero na receita de privatizações.
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O Executivo mantém assim a prática de não apontar o valor da receita de capital que poderá ser conseguida com a alienação das ações na companhia aérea, fazendo apenas referência ao processo.
“Concluído o plano de reestruturação da TAP, em 2027 é esperado o fecho da primeira fase de reprivatização, com a venda de 44,9% do capital social ao investidor de referência selecionado em 2026 e a alienação de até 5% aos trabalhadores”, diz apenas o relatório do Orçamento do Estado.
A receita das privatizações não conta para o saldo orçamental. O artigo 16.º da Lei-Quadro das Privatizações é claro: “As receitas do Estado provenientes das reprivatizações serão exclusivamente utilizadas, separada ou conjuntamente, para: amortização da dívida pública; amortização da dívida do setor empresarial do Estado; serviço da dívida resultante de nacionalizações; novas aplicações de capital no setor produtivo”.
A venda de 49,9% da TAP a privados, dos quais 5% preferencialmente para os trabalhadores, está na reta final. A Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram no dia 30 as propostas finais melhoradas. As mesmas estão em avaliação pelo Governo, que deverá tomar uma decisão em Conselho de Ministros no dia 14, segundo avançou o Expresso.
Mesmo depois de conhecido o vencedor, o processo ainda será longo. Cumprida a negociação finalíssima com o vencedor da privatização, seguem-se uma série de formalidades, que pesaram na decisão do Governo de prorrogar o processo de venda direta dos 49,9% da TAP até 31 de dezembro. O Conselho de Ministros tem de aprovar os instrumentos contratuais, preparados pela Parpública, que incluem, designadamente, o contrato de compra e venda das ações, o acordo parassocial e outros contratos necessários à operação.
As minutas são enviadas ao comprador, que tem cinco dias para reclamar, se o pretender. Existindo acordo, os contratos são assinados. Segundo o decreto-lei da privatização, o Governo pode exigir uma prestação inicial de até 5% do valor oferecido pelas ações da TAP.
O grupo vencedor terá ainda de obter as autorizações regulatórias necessárias, incluindo da Comissão Europeia, o que atirará a conclusão do processo para 2027. Só depois da luz verde de Bruxelas é que terá lugar o pagamento ao Estado — verba que abaterá à dívida pública — e a entrega das ações ao novo parceiro da TAP.
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