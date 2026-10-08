Reforma do Ministério da Educação permite poupar 107 milhões até 2029

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prevê uma poupança de 107,5 milhões de euros até 2029 com a reforma orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), apresentada no ano passado como o pontapé de saída da Reforma do Estado pretendida pelo Governo da AD. A poupança ocorrerá já este ano de 2026, prevê o relatório do OE2027, e ganhará expressão a partir de 2027, atingindo um pico de 37,2 milhões de euros no exercício de 2029, de acordo com as estimativas. Contudo, apesar de estarem em curso outras reformas no Estado, o Governo não inclui na proposta de OE estimativas de poupança para as mesmas.

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“A dispersão de competências na Administração Central da educação gerou ineficiências e dificuldades de coordenação, que a reforma orgânica do MECI procurou corrigir. Em 2027, com a reorganização concluída, a prioridade será consolidar a nova arquitetura institucional, reforçando a eficiência e a articulação da gestão do sistema educativo, de forma a assegurar uma resposta mais rápida aos problemas das escolas, maior proximidade aos utilizadores e uma gestão mais transparente e orientada para resultados”, indica no relatório do OE2027.

Segundo o Governo, “esta consolidação incluirá a revisão do regime de autonomia, administração e gestão escolar e a capacitação das lideranças escolares”, acrescenta.

O documento salienta ainda que “em 2027, concluída a implementação da reforma orgânica do MECI, a prioridade será tornar o sistema de educação, ciência e inovação orientado para o futuro, antecipando a mudança e respondendo com rapidez e flexibilidade aos desafios de um mundo em consatante mudança”.

Assim, em 2026, o Governo prevê uma poupança de 9,7 milhões de euros, que aumenta para 24,1 milhões em 2027. Em 2028 preveem-se poupanças de 36,5 milhões e em 2029 de 37,2 milhões.

Esta medida estratégica foi apresentada pelo Governo a 31 de julho de 2025, numa conferência de imprensa do ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Ocasião em que este último declarou que a estrutura existente não estava “ajustada aos novos tempos e desafios”, por ter 18 entidades, com 45 dirigentes superiores, mais de 2.000 trabalhadores nos serviços centrais, dos quais 500 professores, mais de 300 aplicações informáticas e mais de 280 processos, explicou, na altura, o Executivo.

“Os serviços centrais passam de 18 entidades para sete e de 45 para 27 dirigentes superiores. Dois destes serviços serão transversais a todo o Ministério: a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) e a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação (DGEPA)”, indicou o Governo num comunicado sobre a reforma orgânica do MECI.

Em concreto, no ensino não superior, o Governo centralizou no Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) “a qualidade do sistema educativo, colocando o digital no centro”, enquanto a Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) passou a “gerir todo o sistema” e a fazer “a ligação” com as CCDR, que desde março têm um vice-presidente para a Educação. No ensino superior, a nova estrutura passou a ter o Instituto para o Ensino Superior (IES) como “interlocutor das instituições de ensino superior”, cuja autonomia foi “reforçada”.

Desta reforma saiu também a constituição da Agência para a Investigação e Inovação (AI²), que resultou da fusão da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) com a Agência Nacional de Inovação (ANI).

A decisão do Governo viria a estar no centro das críticas dirigidas este verão ao ministro Fernando Alexandre, devido aos fortes constrangimentos que se registaram no processo de classificação da primeira fase dos exames nacionais.

Ainda assim, esta semana, numa audição no Parlamento, Gonçalo Matias considerou que a reforma do MECI foi “muito bem-sucedida” e que os problemas nos exames “não se repetirão no próximo ano”. “O Ministério da Educação operou uma reforma muito bem-sucedida, com ganhos claros de eficiência, que está a ser monitorizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico)”, disse Gonçalo Matias, dando como exemplo o novo sistema de verificação dos registos criminais, que permitiu identificar 60 professores com antecedentes “que não deviam estar a dar aulas”.