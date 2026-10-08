A eventual compra dos caça F-35 para substituir os F-16 e a segurança económica nas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA) e data centers, são os principais temas que o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, vem a Lisboa discutir com governantes esta quinta-feira, sabe o ECO/eRadar. Em cima da mesa estarão também dois assuntos sobre os quais os EUA gostaria de ver Portugal acelerar: como o país faz a triagem de investimentos externos e como protege conhecimento tecnológico obtido em parcerias entre universidades e empresas.

Como pano de fundo, mas não necessariamente na agenda de discussão, estará um tema mais polémicos — o uso pelos americanos da Base da Lajes na guerra contra o Irão