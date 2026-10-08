Rubio sobre a Ucrânia. “Não acreditamos que exista uma solução militar para este conflito”

“Não acreditamos que exista uma solução militar para este conflito. Entendemos que esta guerra tem de terminar e que um acordo negociado é a melhor solução, quanto mais cedo, melhor“, defendeu Marco Rubio. “Os Estados Unidos estão preparados para facilitar esse processo. Temos tentado. Continuaremos a tentar. Mas também não vamos investir em processos sem sentido quando não conseguimos fazer progressos em muitos casos, incluindo neste”, atirou.

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O Secretário de Estado norte-americano falava durante a conferência de imprensa conjunta com Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, esta quinta-feira em Lisboa, sobre o conflito aberto desde 2022 entre a Ucrânia e a Rússia, depois da invasão de Moscovo ao país, classificando o conflito como “perigoso” dado o risco de escalada regional.

“É uma guerra extremamente perigosa porque, francamente, neste momento, parece estar num impasse. E os impasses são muito perigosos”, considera. E explica porquê. “Os impasses só terminam de uma de duas formas. Em primeiro lugar, através de um acordo negociado. Um acordo em que cada uma das partes tem de ceder para alcançar a paz. E nós tentámos, e continuaremos a tentar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para facilitar um acordo negociado até ao fim desta guerra”, diz.

“A outra forma de pôr fim a um impasse é através de uma escalada. Uma das partes, ou ambas, intensifica o que está a fazer, numa tentativa de derrotar a outra parte e pôr fim ao impasse. E isso é muito perigoso”, reforça.

“É muito perigoso no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque essa escalada pode acabar por assumir a forma de uma campanha de sabotagem em países vizinhos que são membros da NATO. Poderia traduzir-se em ataques ao vosso avião. Poderia acontecer uma série de outras coisas que rapidamente poderiam transformar o que é uma guerra entre dois países num conflito regional muito mais amplo e muito mais perigoso”, diz.

Uma análise que leva o chefe da diplomacia americana a defender uma solução negociada para pôr fim o conflito que há anos está a grassar na Europa.

O mesmo defendeu Paulo Rangel. “Concordamos plenamente que é necessária uma solução diplomática. E apoiamos todos os esforços dos Estados Unidos, que, neste momento, são o único grupo com capacidade para encontrar um acordo de paz sustentável e justo. Por isso, naturalmente, apoiamos esses esforços”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“E gostaríamos realmente de chegar a uma solução, porque todos concordam que a situação é muito difícil. Estamos num impasse em termos da guerra no terreno”, aponta.