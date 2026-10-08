Rubio sobre os F-35: “Queremos oportunidade justa para apresentar proposta competitiva”

Cabe ao Governo português tomar a decisão de que caças vai comprar para substituir os F-16 em fim de vida, mas os Estados Unidos pedem uma “oportunidade justa” para apresentar uma “proposta competitiva” para que a escolha recaia nos F-35 da Lockheed Martin, afirmou esta quinta-feira Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA.

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“Tudo o que pedimos é uma oportunidade justa para fazer uma apresentação e uma proposta competitiva”, disse o chefe da diplomacia americana em Lisboa, durante uma conferência de imprensa com o homólogo português, Paulo Rangel.

“Mas, sim, é o melhor avião do mundo“, disse Rubio.

O processo formalmente ainda não começou, mas quatro empresas já se posicionaram para ser a escolhida para a renovação dos F-16 da Força Aérea Portuguesa em fim de vida. É um negócio estimado na ordem dos 5 mil milhões de euros e na corrida está a americana Lockheed Martin.

Paulo Rangel, questionado sobre se a decisão seria política ou meramente militar, respondeu: “A resposta é muito fácil, porque esta decisão não está tomada e não será o MNE a responder à pergunta”, adiantando que esta é uma decisão que será tomada pelo Governo português.

“O Estado português decide sempre com base no interesse nacional, não haverá outro”, explicou. “Estamos a olhar para a proposta dos F-35, que será encarada seriamente, como encaramos outras.”

“Colaborar na próxima geração de armamento”

Rubio felicitou Portugal pelo compromisso que o país assumiu em “gastar mais — e não quero usar o termo gastar mais — ao investir mais na defesa e por estarem no bom caminho para cumprir todos os compromissos assumidos em Haia até ao ano de 2035”.

“E saliento sempre isto porque, por vezes, as pessoas encaram este apelo para investir mais em Defesa como algo hostil”, disse. “Não é hostil. pelo contrário, defendemos que a NATO é importante”, referiu ainda.

“Para que a NATO seja forte, os Estados-Membros da NATO têm de ser fortes“, vincou. Cada país tem uma dimensão e uma proporção diferentes, alguns países são maiores do que outros., mas todos os países da NATO precisam de ser tão fortes quanto possível.”

“Por isso, estamos dispostos a assumir esse fardo, pretendemos partilhar o fardo da defesa no futuro e estamos ansiosos por colaborar na construção da próxima geração de armamento que será necessária, bem como da tecnologia militar avançada que será necessária para dissuadir os adversários no futuro”, frisou o Secretário de Estado americano.

Geopolítica pode afetar decisão

Com uma relação longa entre a Força Aérea e a empresa norte-americana — o ramo opera atualmente os F-16 —, a opção pela Lockheed Martin era vista quase como uma evolução natural e, publicamente, o ramo da Armada já tinha manifestado a sua preferência, tendo inclusive realizado um estudo interno que dá os F-35 como a melhor opção.

Mas a atual situação geopolítica, com o aumento de tensão dentro da NATO com o aliado americano, é um tema que veio baralhar o xadrez de decisão. Em março de 2025, o ministro da Defesa admitia isso mesmo. “Nas nossas escolhas, não podemos ficar alheados da envolvente geopolítica”, sublinhando que a recente posição dos Estados Unidos, no contexto da NATO e no plano geoestratégico internacional, “tem que nos fazer pensar as melhores opções, porque a previsibilidade dos nossos aliados é um bem maior a ter em conta”.

A 5 de novembro de 2025, o ministro voltou à questão da geopolítica. “A partir do momento em que os Estados Unidos recentram o seu interesse geoestratégico no Indo-Pacífico, por razões conhecidas e não precisamos agora de especular sobre elas, e que o recado à União Europeia é de que tratem de fazer mais pela defesa no contexto europeu, e sei que estamos obrigados a reforçar o pilar europeu de defesa da NATO”. Embora, também já tenha dito, que o mercado de compra de Portugal é o mundo livre.

A tudo isto junta-se o impulso vindo de Bruxelas para que os Estados-membros façam compras de equipamento europeu. Nas asas dessa mensagem política três dos concorrentes ao negócio são operadores europeus, tendo em julho a Dassault Aviation colocado os Rafale na pista, tendo inclusive já apresentado ao Estado português uma proposta não solicitada. O consórcio Eurofighter — do qual a Airbus faz parte — deverá fazer o mesmo até ao início de Novembro. Quanto a Saab só deverá fazê-lo quando o processo arrancar.

Em julho, o ministro da defesa, Nuno Melo, admitia que estaria para breve. E, depois das declarações do chefe de estado maior general das Forças Armadas, Cartaxo Alves, há a expectativa de que a renovação dos caças esteja prevista na nova Lei de Programação Militar (LPM) que terá de ser entregue até ao final do ano.

Esta quinta-feira o Presidente da República insistiu que a União Europeia (UE) deve ter autonomia em matéria de defesa, optando por comprar tecnologia internamente. “Quando, por exemplo, se fala que é necessário adquirir na Europa aviões para as nossas Forças Armadas, bem, a Europa talvez valha a pena também pôr-se de acordo sobre se se justifica ter dois ou três modelos diferentes de aviões. O mesmo acontece em relação a carros de combate, o mesmo acontece em relação a submarinos”, disse António José Seguro.

(Notícia atualizada às 15h04 com mais citações)