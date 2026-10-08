Sabseg e Horários do Funchal unem-se para disponibilizar seguros aos trabalhadores

A Sabseg e a Horários do Funchal – Transportes Públicos formalizaram no Funchal um protocolo de parceria que visa facilitar o acesso dos colaboradores da empresa madeirense de transportes, bem como dos respetivos agregados familiares, a soluções de seguros. A cerimónia de assinatura contou com a presença de Ricardo Vieira , responsável da Sabseg na Madeira, e da administração da Horários do Funchal, representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Marco Lobato, e pelo Vogal Executivo, Bruno Sousa.

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Através deste acordo, os trabalhadores da transportadora passam a ter à disposição seguros em áreas como Saúde, Automóvel, Multirriscos Habitação, Bicicleta, Vida, Crédito Habitação e Animais Domésticos. A Sabseg irá prestar aconselhamento, acompanhamento administrativo dos contratos e suporte na gestão de sinistros.

Para o responsável da corretora na região, Ricardo Vieira, a parceria reflete a estratégia da empresa de proximidade com a população madeirense.

Com esta iniciativa, a Horários do Funchal, operadora de transporte público rodoviário de passageiros na Região Autónoma da Madeira, proporciona à sua equipa um canal direto de informação e apoio na área da proteção pessoal e familiar.