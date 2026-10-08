Salários da Função Pública sobem 2,3% ou mínimo de 60,52 euros em 2027
Base Remuneratória da Administração Pública, vulgo salário mínimo no Estado, sobe para 995,51 euros, mas fica aquém das reivindicações dos sindicatos. Negociações prosseguem na próxima semana.
Os funcionários públicos deverão ter aumentos salariais de 2,3% em 2027, com um mínimo de 60,52 euros, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado entregue esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no Parlamento.
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A Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP), vulgo salário mínimo no Estado, será fixada em 995,51 euros, ou seja, mais 60,52 euros face aos 934,99 atualmente em vigor. E o subsídio de refeição sobe 15 cêntimos e passa de 6,15 euros para 6,30 euros por cada dia trabalhado.
“Ao nível da despesa, destaca-se a massa salarial dos trabalhadores da Administração Pública (948 milhões de euros), que inclui uma atualização das remunerações em 2,3%”, lê-se no relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2027.
O OE2027 segue o que está previsto no acordo plurianual assinado entre o Governo de Luís Montenegro e as estruturas sindicais afetas à UGT (Fesap e STE) — a Frente Comum, da CGTP ficou de fora –, mas fica aquém das reivindicações dos trabalhadores que exigem aumentos entre 6,5% e 15%. Os aumentos salariais previsto na proposta orçamental não estão ainda fechados. As negociações com os sindicatos prosseguem no final da próxima semana ou início da seguinte, com a presença do ministro das Finanças.
Só com atualizações salariais, o custo será 948 milhões de euros, mas no Quadro de Políticas Invariantes, que o Governo entregou no Parlamento, o Executivo conta gastar, no total, mais 1.231 milhões de euros face a 2026 com despesa com pessoal da Administração Pública. Esta é a segunda maior componente de pressão sobre as contas públicas apenas atrás das pensões, e resulta de compromissos salariais, progressões, aumento da remuneração mínima e acordos específicos de carreiras.
As federações sindicais, porém, querem ir bastante mais longe. A Fesap reivindica um aumento de 6,5%, com um mínimo de 95 euros, uma BRAP de 1.050 euros e um subsídio de refeição de 10 euros. O STE propõe um aumento de 5% das remunerações e pensões, para além dos 60,52 euros ou 2,3% previstos no acordo, e quer antecipar o aumento do subsídio de refeição para 6,45 euros. Já a Frente Comum, que não assinou o pacto plurianual, reclama aumentos de pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros, e uma BRAP de 1.150 euros.
As negociações para a atualização salarial de 2027 já arrancaram: Fesap, STE e Frente Comum reuniram-se esta terça-feira com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, mas o Governo adiou a resposta sobre eventuais aumentos acima dos 2,3% previstos no pacto. A decisão será conhecida depois da entrega da proposta de OE2027, estando prevista uma nova ronda negocial no final da próxima semana ou no início da seguinte, já com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.
Ou seja, os 1.231 milhões de euros de aumento da despesa com pessoal já incorporados no OE2027 não constituem necessariamente o limite para a Função Pública: a fatura poderá aumentar em função do resultado das negociações salariais, da revisão das carreiras e de outras reivindicações dos sindicatos.
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