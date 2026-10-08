Saldo da Segurança Social engorda 1,8 mil milhões em 2027 e entra em défice na década de 2040

O sistema Previdencial da Segurança Social deverá fechar 2027 com um saldo próximo dos 7 mil milhões de euros, o equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as projeções do Governo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os números constam do Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social, que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027, entregue esta quinta-feira no Parlamento. O excedente é maior do que o previsto para este ano e vai diminuindo até ao início da década de 2040, altura em que o sistema passa a gastar mais do que recebe.

Esse excedente é o resultado de um ano de 2025 em que a receita cresceu mais depressa do que a despesa. O relatório regista que “em 2025, as receitas correntes aumentaram 9,7%, acima do crescimento de 7,7% das despesas correntes, resultando num aumento de 20,7% do saldo corrente”.

As contribuições e quotizações somaram 30.152 milhões de euros, mais 8,9% do que em 2024, e representaram 93% das receitas correntes e 9,8% do PIB. O documento descreve ainda um sistema que “manteve uma trajetória de reforço financeiro, sustentada pelo crescimento das receitas contributivas e pela acumulação de excedentes”.

Depois de 2027, o excedente da Segurança Social diminui todos os ano. Em 2040, o saldo ainda é positivo, mas fica reduzido a 517 milhões de euros, segundo cálculos do Governo.

Para 2027, o Orçamento da Segurança Social prevê 34.896 milhões de euros em contribuições e quotizações (mais 8,7% face à previsão de execução deste ano) e uma subida de 4,6% nas despesas correntes, para 30.649 milhões de euros, com a fatura das pensões a atingir os 23.132 milhões (17.979 milhões em pensões de velhice).

É deste desfasamento que nasce o saldo positivo de cerca de 7 mil milhões de euros (6.995 milhões de euros a preços de 2027 e 6.980 milhões nas contas correntes), que se traduz num “aumento superior a 1,8 mil milhões de euros no saldo do Sistema Previdencial-Repartição, correspondente a 37,8%”, face ao previsto para 2026. A proposta de lei prevê ainda a transferência de 1.252,4 milhões de euros de IVA do Estado para o orçamento da Segurança Social.

Depois de 2027, o excedente diminui todos os anos: o Governo projeta 6.016 milhões em 2028, 5.545 milhões em 2029 e 5.062 milhões em 2030, que corresponde a 1,4% do PIB. Em 2040, o saldo ainda é positivo, mas fica reduzido a 517 milhões de euros, segundo cálculos do Governo.

O relatório antecipa que “os primeiros défices do Sistema Previdencial-Repartição surgem no início da década de 2040, refletindo sobretudo o impacto do envelhecimento demográfico e da redução da população ativa”. O saldo negativo atinge 1.717 milhões em 2050 (0,4% do PIB) e 1.916 milhões em 2060, e fica em 1.617 milhões em 2070 (0,3% do PIB).

A despesa com pensões é o principal fator desta evolução, que passará de um valor equivalente a 6,8% do PIB em 2027 para 9,4% em 2070, e de 23.132 milhões de euros para 53.659 milhões de euros. “Entre 2027 e 2070, o seu peso aumenta de modo gradual e consistente na despesa corrente (4 pontos percentuais) e na economia (2,6 pontos percentuais do PIB)”. Em oposição, as contribuições mantêm-se como a principal fonte de financiamento e cobrem, no pior período, “no mínimo 93% da despesa corrente”.

Embora o Sistema Previdencial-Repartição apresente saldos negativos a partir da década de 2040, os ativos acumulados no FEFSS permanecem suficientes para financiar o diferencial entre receitas e despesas. Governo Relatório 'Elementos Informativos e Complementares' do Orçamento do Estado para 2027

O exercício deste ano traz ainda alterações face ao do ano passado, com o modelo a passar a integrar de forma progressiva os trabalhadores em funções públicas no regime de repartição, e foi revista a forma como estima as pensões antecipadas. O relatório explica que a nova metodologia gera, nos primeiros anos, um impacto negativo na receita contributiva, que se inverte a partir de 2040. Já a atualização dos dados de base reduz em 0,4 pontos percentuais do PIB a despesa com pensões de velhice, e este efeito mantém-se até ao fim do horizonte.

O Governo assume uma população residente que desce de 10,4 milhões em 2025 para cerca de 9 milhões em 2070, sem incorporar a revisão do INE de junho, que subiu a estimativa para 11,4 milhões.

Mesmo com saldos negativos, o Governo conclui que o sistema continua coberto até 2070. “Embora o Sistema Previdencial-Repartição apresente saldos negativos a partir da década de 2040, os ativos acumulados no FEFSS permanecem suficientes para financiar o diferencial entre receitas e despesas”, lê-se no relatório.

Num cenário com menos imigração, o saldo de 2070 desce para 0,9% negativo do PIB, contra 0,3% negativo no cenário de referência. Com mais imigração, passa a ser positivo, em torno de 0,2% do PIB.

O documento só avalia o sistema Previdencial, deixando de fora a Caixa Geral de Aposentações e o subsistema de solidariedade. O Governo sublinha que os resultados “devem ser interpretados como cenários condicionais e não como previsões determinísticas”.