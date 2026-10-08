Sarmento espera saldo equilibrado este ano e excedente de 0,1% em 2027
Orçamento do Estado para 2027 prevê contas públicas equilibradas, com um saldo orçamental nulo em 2026 e um ligeiro excedente no próximo ano.
O Governo mantém a previsão de um saldo equilibrado para este ano e aponta para um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo. Os valores constam do relatório do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no Parlamento.
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A projeção de Miranda Sarmento para este ano está em linha com o inscrito em abril no relatório de progresso anual remetido a Bruxelas, embora nos últimos meses o governante tenha chegado a admitir, em declarações públicas, poder fechar o ano com um ligeiro saldo positivo.
Para 2026, entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais, apenas o Conselho das Finanças Públicas (CFP) é mais otimista do que o Governo, projetando um saldo positivo de 0,2%. Ainda assim, apesar do “Boletim Económico de outubro” do Banco de Portugal não incluir previsões para o saldo orçamental, o governador Álvaro Santos Pereira considerou existirem “condições” para que as contas públicas registem um excedente orçamental.
Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alinham com a projeção do Governo, enquanto a Comissão Europeia aponta para um ligeiro défice de 0,1%.
No que toca ao próximo ano, todas as instituições apontam para um ligeiro défice orçamental, à exceção do FMI que, num cenário de políticas invariantes, projeta um saldo nulo.
(Notícia em atualização)
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