Shortlist: design português, jantares com música e um whisky de milhões

Uma nova marca portuguesa de iluminação faz a sua estreia e um estúdio de interiores do Porto chega abre a sua primeira loja. Esta é a Shortlist da semana em que é entregue o Orçamento do Estado

A Shortlist desta semana começa pela fOsqa, um novo projeto português que se propõe olhar para a iluminação como território de criação autoral. Segue para o Porto, onde a Quinze e Meio abriu a sua primeira loja e continua em Lisboa, com a programação de outubro do JNcQUOI Frou Frou. Nos Açores, Paulo Leite convida chefs que marcaram o seu percurso para três jantares. A Dom Pérignon entrega a Damien Hirst a sua edição limitada de final de ano e, ainda no capítulo bebibdas, em Speyside, a Sotheby’s realiza o primeiro leilão no The Macallan Estate, com uma garrafa de 1926 avaliada em até 2,2 milhões de libras.

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1. fOsqa estreia uma nova assinatura portuguesa para a luz

Chama-se fOsqa e é um novo projeto português dedicado à criação de objetos de iluminação autorais. A primeira coleção é assinada pelo arquiteto português Pedro Geraldes e serve de ponto de partida para um conceito que pretende aproximar iluminação, design e criação artística. A proposta parte também da ideia de que um objeto de iluminação não tem de perder relevância quando está desligado. As peças são concebidas para terem presença própria no espaço, aproximando a função de iluminar da dimensão escultórica e decorativa do objeto.

2. Quinze e Meio passa dos projetos de interiores para a loja

A Quinze e Meio, estúdio de arquitetura e interiores fundado em 2015 pelas arquitetas Margarida Barbosa e Ana Alves, abriu a sua primeira loja no Porto, na Rua José Gomes Ferreira, no Aviz, junto ao estúdio da empresa. A seleção reúne mobiliário, iluminação e objetos de decoração de marcas como Ferm Living, Serax e Visual Comfort, a par de peças da própria Quinze e Meio produzidas em Portugal, combinando marcas internacionais nacionais. De acordo com a empresa, os clientes podem ainda recorrer a uma equipa com formação em decoração para os acompanhar na escolha das peças. A empresa procura ampliar a sua presença no segmento dos boutique hotels e manter a sua presença no Reino Unido, que já representa cerca de 30% do volume de negócios do estúdio.

3. JNcQUOI Frou Frou põe música à mesa em outubro

No JNcQUOI Frou Frou, na Avenida da Liberdade, a programação de outubro prolonga inspirado na Xangai dos anos 20 do espaço: uma carta de inspiração chinesa com música, dança e performances ao vivo. O programa começa este sábado, às 21h45, com Luís Capitão, que se apresenta em duo de guitarra portuguesa e viola. Segue-se, a 13 de outubro, Kika Cardoso, com Tribute Tina Turner, um espetáculo marcado para as 22h30. Para esta noite, o restaurante criou um menu específico: salada de pato e dumplings de lavagante e wasabi nas entradas, vaca PP, nian gao e bimmis nos pratos principais para partilhar (110 euros). A 28 de outubro, às 21h45, Danny & Riqo, regressam pela quarta vez ao Frou Frou.

4. Paulo Leite conta o percurso de um chef em três jantares

O Octant Ponta Delgada lança Chef’s Journey, uma série de três jantares criada pelo chef executivo Paulo Leite inspirado naqueles que influenciaram o seu percurso profissional. Entre outubro e novembro, a cozinha do hotel açoriano recebe Duarte Eira, Ricardo Costa e Joachim e Cintia Koerper. O primeiro jantar realiza-se a 17 de outubro, com Duarte Eira, chef do Salpoente, em Aveiro. Entre as propostas anunciadas estão ostra de Aveiro com tomate, balsâmico e alface-do-mar, lombo de bacalhau com puré de batata, pickle de cebolinha e pak choi, e enguia fumada com crème fraîche, beterraba, wasabi e especiarias. A 14 de novembro, Paulo Leite recebe Ricardo Costa, do The Yeatman, com quem teve a sua primeira experiência profissional. O ciclo termina a 21 de novembro, com Joachim e Cintia Koerper, recuperando e reinterpretando referências dos anos em que trabalharam juntos.

5. Damien Hirst transforma o escudo de Dom Pérignon

A Dom Pérignon escolheu o artista Damien Hirst para criar a sua edição limitada de final de ano de 2026. A colaboração transpõe para as embalagens o universo visual da série Kaleidoscope do britânico e envolve duas colheitas: Dom Pérignon Vintage 2018 (329 euros) e Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 (599 euros). Inspirado nos padrões caleidoscópicos de Hirst, o projeto multiplica e reinterpreta o escudo histórico da maison. A colaboração prolonga uma estratégia de aproximação da Dom Pérignon à arte contemporânea, depois de projetos com nomes como Karl Lagerfeld, Lenny Kravitz e Lady Gaga.

6. Um Macallan de 1926 regressa a leilão avaliado em até 2,2 milhões de libras

A Sotheby’s realiza esta sexta-feira o primeiro leilão de sempre no The Macallan Estate, em Speyside, e leva até à propriedade escocesa uma das referências mais raras da destilaria: uma garrafa de The Macallan Fine and Rare 60 Years Old 1926 tem uma estimativa entre 1,7 e 2,2 milhões de libras. Esta é a primeira garrafa da colheita de 1926 a regressar a leilão desde 2023, quando um The Macallan Adami 1926 foi vendido pela Sotheby’s, em Londres, por 2,2 milhões de libras. A venda tem ainda uma dimensão histórica: acontece no ano em que se assinala o centenário da destilação do whisky de 1926.

O whisky foi destilado em 1926 e permaneceu durante seis décadas no sherry-seasoned oak cask 263. Quando o barril foi aberto, em 1986, dele saíram apenas 40 garrafas. Catorze receberam posteriormente o rótulo Fine & Rare, 12 foram associadas a Sir Peter Blake e outras 12 a Valerio Adami.

7. Na Gulbenkian, pintar pode ser mais complicado do que parece

A Fundação Calouste Gulbenkian inaugura este sábado a exposição Pintar É Fácil. Faça Você Mesmo!, construída a partir da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação La Caixa. Com curadoria do artista João Maria Gusmão, a mostra reúne cerca de 40 obras de 31 artistas e fica patente até 8 de fevereiro de 2027 na Galeria Principal da fundação. Pintura, instalação, escultura, vídeo e fotografia colocam em diálogo nomes como Antoni Muntadas, Giovanni Anselmo, Angela de la Cruz, Peter Halley, Damián Ortega, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Doris Salcedo, Thomas Schütte e Michael Snow. Há também trabalhos de artistas portugueses, entre os quais Ana Jotta e Jorge Queiroz, além da luso-alemã Susanne Themlitz. O título parte de uma fotografia de Antoni Muntadas, de 1989, que regista o anúncio de uma loja de materiais de construção com a frase “Pintar es fácil! Hágalo usted mismo”. Gusmão utiliza-a como ponto de partida para questionar as fronteiras entre a cultura do faça você mesmo e a prática artística.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.