SRS Legal reforça Departamento de Direito Fiscal

A SRS Legal reforça o seu Departamento de Direito Fiscal, com Francisco Castro Guedes e Salomé Corte-Real a assumirem a corresponsabilidade pela área e com a integração de Isabel Miranda Alves, no escritório do Porto.

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A nova organização do Departamento de Direito Fiscal traduz “a aposta da SRS Legal numa área estratégica para os seus clientes, conjugando a experiência dos dois sócios responsáveis com o crescimento da equipa e o aprofundamento da presença da sociedade no Norte do país”, segundo comunicado do escritório.

Isabel Miranda Alves integra a SRS Legal como associada. Com 13 anos de experiência na área fiscal, desenvolveu o seu percurso profissional em consultoras e sociedades de advogados de referência nacional e internacional, com particular foco em IRC e fiscalidade empresarial. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, frequentou ainda o Mestrado em Auditoria e Fiscalidade na Universidade Católica Portuguesa.

O reforço das equipas estende-se ainda à nova geração de advogados da SRS Legal. No âmbito do Programa de Estágios Profissionais 2026, integram a SRS Legal nove advogados estagiários, distribuídos por diferentes áreas de prática e pelos escritórios de Lisboa e Porto.

Camila Figueiredo Amaral e Francisco Silva Nunes integram a equipa de Resolução de Litígios; Francisco Guerreiro Gomes, a de Imobiliário; Gonçalo Avelar Henriques, a de Corporate & Finance; Joana Mendes de Sousa, a de Laboral e Segurança Social; João Pedro Fragoso, a de Projetos; Marcelo Carneiro Rocha (no Porto) e Pedro Barreto, a de Administrativo e Ambiente; e Margarida Porto Gouveia, a de Penal e Sancionatório.

“Este é um momento particularmente significativo no crescimento da SRS Legal. Queremos continuar a crescer de forma sustentada, reforçando competências, aproximando equipas e criando condições para que diferentes gerações de advogados possam desenvolver o seu percurso connosco. O reforço do Departamento de Direito Fiscal e a integração de advogados estagiários representam duas dimensões complementares desse projeto: aprofundar a especialização e a capacidade de resposta da SRS Legal, enquanto continuamos a investir no talento e no futuro da sociedade, com uma presença cada vez mais integrada entre Lisboa e Porto”, afirmam César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo, managing partners da SRS Legal.