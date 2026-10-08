Taxa de IRC baixa um ponto para 18%. Medida custa 300 milhões de euros

A taxa geral de IRC vai baixar mais um ponto percentual em 2027, dos atuais 19% para 18%, dando continuidade ao desagravamento fiscal sobre as empresas previsto na Lei n.º 64/2025, de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2027 que o Governo entregou no Parlamento. A redução será aplicada aos períodos de tributação iniciados em 2027, pelo que os lucros obtidos nesse ano serão tributados à taxa de 18% e o principal impacto nas contas públicas surgirá na liquidação do imposto em 2028.

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A mesma lei prevê também a redução da taxa aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável das pequenas e médias empresas (PME) e das empresas de pequena-média capitalização, que passa de 16% para 15%. O calendário de descida faseada prevê ainda que a taxa geral de IRC baixe para 17% a partir de 2028.

Mas o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) terá já de acomodar uma primeira perda de receita associada à reforma do IRC: 300 milhões de euros. Este valor resulta da descida da taxa de 20% para 19%, aplicada aos lucros obtidos pelas empresas em 2026 e cujo imposto será liquidado em 2027. Segundo o Quadro de Políticas Invariantes enviado pelo Governo ao Parlamento, trata-se de uma perda de receita já comprometida e que não depende de uma nova decisão no OE2027. Ou seja, antes mesmo de qualquer novo corte de impostos que venha a ser negociado no processo orçamental, as contas de 2027 já partem com menos 300 milhões de euros de receita de IRC.

É uma das chamadas ‘heranças’ com que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, chega ao OE2027: uma perda de receita que resulta de uma decisão legislativa anterior e que, por isso, já está incorporada nas contas de partida do próximo Orçamento.

A descida do IRC está a ser feita em três etapas. A Lei n.º 64/2025, publicada em Diário da República em 7 de novembro de 2025, fixou a taxa geral em 19% para os períodos de tributação iniciados em 2026, em 18% para 2027 e em 17% a partir de 2028. O mesmo diploma reduziu de 16% para 15% a taxa aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável das pequenas e médias empresas (PME) e das empresas de pequena-média capitalização.

A primeira descida, de 20% para 19%, é assim referente aos resultados de 2026. É esta mudança que chega às contas públicas em 2027. O mecanismo é semelhante ao que sucedeu com a redução anterior, de 21% para 20%: uma alteração da taxa aplicada ao lucro de determinado exercício só se traduz na totalidade do imposto liquidado no ano seguinte.

Assim, os lucros de 2025 foram sujeitos à taxa de 20% e liquidados em 2026; os lucros de 2026 serão tributados a 19% e liquidados em 2027; os lucros de 2027 serão tributados a 18% e liquidados em 2028; e os lucros de 2028 serão tributados a 17%, com reflexo na liquidação de 2029.

A pressão sobre as contas públicas prolonga-se, assim, nos anos seguintes: os lucros de 2027 serão tributados a 18% e refletidos na liquidação de 2028, enquanto os resultados de 2028 beneficiarão da taxa de 17%, com impacto na liquidação de 2029.

O Conselho das Finanças Públicas considera precisamente os desagravamentos permanentes de IRS e IRC uma das razões para a deterioração do saldo orçamental, projetando uma passagem de um excedente de 0,2% do PIB em 2026 para um défice de 0,2% em 2027 e de 0,5% em 2028. No entanto, o Governo está mais otimista e antecipa um ligeiro superávite de 0,1%, no próximo ano.