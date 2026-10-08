Transatlantic Talks: Grupo Pestana procura novos hotéis para crescer nos EUA

Os Estados Unidos são já a principal origem dos hóspedes que ficam nos hotéis do Grupo Pestana em Portugal e aposta nos EUA também está a “correr bastante bem”. De tal forma, que a empresa fundada na Madeira está à procura de mais hotéis revela José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, no podcast Transatlantic Talks, do ECO e da Amcham Portugal, que celebra este ano o 75º aniversário. O crescimento do turismo americano em Portugal tem sido importante também para a Air France-KLM e a Delta Airlines, com um reforço das rotas entre os dois países por parte desta última. É ainda um dos atrativos da TAP, afirma o sales manager Miguel Mota.

O turismo americano em Portugal tem vindo a crescer nos últimos anos. Os Estados Unidos já foram, em 2025, o segundo maior mercado externo de Portugal em número de hóspedes, com cerca de 2,4 milhões, e o terceiro em dormidas, com aproximadamente 5,5 milhões. Os turistas americanos geraram 3,14 mil milhões de euros de receitas turísticas, mais 8,1% do que no ano anterior, colocando os Estados Unidos como o quarto maior mercado em receitas, de acordo com os dados do INE. Uma tendência que se manteve em 2026, embora com menor expressão, com o número de hóspedes a crescer 3,8% até agosto e os EUA a passarem para o terceiro lugar do ranking em receitas.

Os visitantes dos EUA têm também sido essenciais para o Grupo Pestana, com “crescimentos de dois dígitos até 2025”, afirma o CEO José Theotónio. “Têm uma importância muito grande, especialmente em Lisboa e Porto”, diz o gestor, apontando para um peso de 12% no número de hóspedes, semelhante ao total nacional. “Mas se analisarmos por segmentos, e nomeadamente os segmentos 5 estrelas de Lisboa e do Porto, o mercado americano é o maior”, aponta.

Este ano há uma redução dos turistas americanos nos hotéis do grupo na capital, que o gestor atribui à maior concorrência e à saturação do aeroporto de Lisboa.

A limitação do aeroporto de Lisboa faz com que venham os mesmos, ou pouco mais que os mesmos, mas a dividir por mais, porque há mais hotéis a abrir. José Theotónio CEO do Grupo Pestana

“Os fundos que compraram hotéis aos fundos anteriores e aos bancos, muitos deles foram buscar marcas americanas, que para o mercado americano são importantes, por todos os projetos de loyalty que existem”, explica. “A limitação do aeroporto de Lisboa faz com que venham os mesmos, ou pouco mais que os mesmos, mas a dividir por mais, porque há mais hotéis a abrir”, acrescenta, lamentando ainda os longos tempos de espera no controlo de fronteiras que persistiram durante meses. “Isso circulou nos mercados americanos e tirou competitividade diz”.

O crescimento deste mercado beneficia também as companhias aéreas. Miguel Mota, sales manager para Portugal da Air France-KLM & Delta Airlines, conta que a transportadora americana estreou a rota entre Lisboa e Nova Iorque em 2017 com um Boeing 757, um avião de corredor único, mais tarde passou para um 767, já com dois corredores, e o ano passado introduziu o Airbus A330NEO. “Tem sido sempre a crescer em número de passageiros por avião e também de frequências. O facto de termos o A330neo a operar no mercado português é sinal de que é um mercado estratégico e uma aposta crescente”, aponta o responsável.

Em 2019, a Delta começou também a ligar Lisboa e Boston e este ano estreou a rota entre o Porto e Nova Iorque. “Tem estado a correr muito bem, tanto que o estendemos até dezembro, porque tinha uma boa taxa de ocupação”, sublinha.

A Air France-KLM está na corrida à privatização da TAP, com o apoio da parceira Delta Airlines, tendo entregue no dia 30 uma oferta final melhorada. Miguel Mota vê no crescimento do turismo americano e nas rotas da companhia portuguesa para os EUA “um dos elementos importantes”. “E não só do turista americano a vir para Portugal, mas também da operação que vai alimentar-se do mercado europeu para os Estados Unidos”, refere o gestor, salientando que a Delta Airlines “vê com muito entusiasmo” a candidatura do grupo franco-neerlandês.

[O turista americano] não vem, essencialmente, à procura de praia. Vem à procura de experiências, vem à procura da história, vem à procura também da amabilidade com que nós os recebemos, das paisagens, da gastronomia, das experiências em termos do vinho. Miguel Mota Sales manager para Portugal da Air France-KLM & Delta Airlines

Miguel Mota salienta que o turista americano tem um perfil diferente: “Não vem, essencialmente, à procura de praia. Vem à procura de experiências, vem à procura da história, vem à procura também da amabilidade com que nós os recebemos, das paisagens, da gastronomia, das experiências em termos do vinho”. Destaca ainda que “tem um poder de compra superior”, o que representa uma oportunidade a explorar.

José Theotónio acrescenta que o turista americano é muito importante para os mercados de cidade, mas também começa a chegar à Madeira e ao Algarve, e “procura hotelaria de quatro e cinco estrelas, principalmente de cinco estrelas, luxury, e dentro das unidades os quartos com maior espaço.

Os hotéis estão com taxas de ocupação muito elevadas ou então os aeroportos estão praticamente estagnados, como o de Lisboa. É preciso crescer em valor. Se é para crescer em valor, claramente o turismo americano deve ser uma prioridade. José Theotónio CEO do Grupo Pestana

“A posição que o turismo americano tem em termos de valor é sempre superior àquilo que tem em termos de dormidas”, assinala o CEO do Grupo Pestana, acrescentando que “em termos de consumo o setor mais beneficiado é o comércio, mais do que a restauração e hotelaria”.

Para José Theotónio, tendo em conta o contexto atual do setor, os EUA devem ser uma aposta. “Os hotéis estão com taxas de ocupação muito elevadas ou então os aeroportos estão praticamente estagnados, como o de Lisboa. É preciso crescer em valor. Se é para crescer em valor, claramente o turismo americano deve ser uma prioridade”, defende.

Grupo Pestana procura novos hotéis nos EUA

Além de receber os turistas americanos em Portugal, o Grupo Pestana está também presente nos EUA com quatro hotéis. O primeiro foi em Miami, depois dois na mesma rua em Nova Iorque, um deles em parceria com a marca CR7 de Cristiano Ronaldo, e outro em Orlando, mais virado para as famílias. “A operação corre bastante bem”, afirma José Theotónio, realçando que o Park Avenue, em Nova Iorque, “está sistematicamente na primeira dezena em termos de comentários de clientes”.

“Temos tido ali realmente uma agradável surpresa com estes hotéis, num mercado que é competitivo, porque todas as cadeias internacionais estão ali”, diz o CEO. Está a experiência a abrir o apetite para novos hotéis nos EUA? José Theotónio responde afirmativamente: “Em hotelaria há muitas economias de escala, hoje o mercado é todo online e é preciso apostar bastante em tecnologia e equipas que a saibam trabalhar, e quando temos mais de uma unidade dentro dos mesmos mercados, obviamente que isso ajuda no aumento da rentabilidade”, afirma.

Estão já identificadas algumas unidades que estão no mercado, mas o responsável afirma que não há ainda decisões tomadas. A próxima grande abertura será em Paris, lá para março, com França a tornar-se o 17º país onde o Grupo Pestana está presente.

De França para Portugal, o Grupo Air France-KLM também está a reforçar a oferta de voos para os aeroportos nacionais, com um aumento de 12% na capacidade para o inverno IATA, anunciado o mês passado. A última novidade foi o voo Porto-Paris, lançado em maio e que é para continuar, assegura Miguel Mota. O gestor acrescenta que cada vez que são abertas novas rotas a partir dos hubs de Paris, Amesterdão, Nova Iorque e Boston aumentam também “as oportunidades para o mercado português”.