Trump afasta hipótese de ataque ao Irão antes das eleições intercalares nos EUA
Presidente norte-americano reiterou que não atacará Teerão antes das eleições, apesar de considerar que o país se encontra numa situação "muito delicada, tanto económica como militarmente".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que não ordenará qualquer ataque contra o Irão antes das eleições intercalares, em 3 de novembro.
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“Não atacaremos o Irão em nenhum momento antes das eleições intercalares que se realizarão nos Estados Unidos em 3 de novembro”, afirmou Trump nas redes sociais, enquanto Teerão prepara uma resposta à mais recente proposta de paz dos Estados Unidos.
Além disso, insistiu mais uma vez que o Irão “não terá uma arma nuclear”, uma das principais afirmações que o líder norte-americano repete habitualmente para justificar o conflito aberto com a República Islâmica.
O Presidente norte-americano reiterou que não atacará Teerão antes das eleições, apesar de considerar que o país se encontra numa situação “muito delicada, tanto económica como militarmente”. Trump afirmou também que Washington mantém “conversações frutíferas” com as autoridades iranianas. O bloqueio naval imposto ao Irão continuará, contudo, “em pleno vigor e efeito”, acrescentou o líder norte-americano.
Trump destacou que o petróleo está a circular “em quantidades recorde” através do Estreito de Ormuz, referindo a passagem de 22 milhões de barris durante a última noite, sem que nenhum tivesse origem ou destino no Irão.
O Governo iraniano anunciou hoje que responderá dentro de alguns dias à mais recente proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito no Médio Oriente. Washington apresentou a proposta através dos mediadores depois de ter rejeitado o último plano apresentado por Teerão. A proposta iraniana tinha sido apresentada durante a 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada no final de setembro em Nova Iorque.
As negociações, mediadas principalmente pelo Paquistão, procuram alcançar um acordo que ponha fim ao conflito iniciado com a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, lançada em 28 de fevereiro.
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