Trump ameaça tratar como inimigo quem falar em IA em vez de ‘superinteligência’

Donald Trump, que quer impor o termo “superinteligência” em vez de “inteligência artificial” (IA), garantiu esta quinta-feira que vai considerar “inimigo” quem quer que seja que não o siga nesta opção, sem detalhar o que a ameaça implica.

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“A Casa Branca considera como INIMIGO quem utilizar o termo ‘inteligência artificial’ em vez do novo termo muito bem aceite e mais exato ‘superinteligência'”, escreveu na sua rede social.

O presidente norte-americano tinha mencionado esta mudança de designação em setembro na Assembleia Geral da ONU, considerando que “soava muito melhor”, antes de assinar, no final do mês, um decreto a impor oficialmente a terminologia aos serviços governamentais.

O novo termo já foi adotado nas comunicações do grupo de Mark Zuckerberg, a Meta, por exemplo.

Elon Musk, aliado de Donald Trump, apoia a alteração e utiliza a expressão nas suas mensagens na X.

O debate semântico tem um fundo político. Trump procura dar-lhe uma conotação positiva quando as inquietações dos cidadãos sobre a segurança da IA se multiplicam, em contexto de numerosas manifestações locais contra a construção de centros de dados.