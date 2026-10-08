União Europeia prolonga sanções à Rússia por ataques híbridos até outubro de 2027
Os países europeus estão cada vez mais preocupados com o aumento de ataques híbridos, como incêndios, violações do espaço aéreo e atos de sabotagem atribuídos à Rússia.
O Conselho da União Europeia prolongou esta quinta-feira até 9 de outubro de 2027 as sanções à Rússia por atividades híbridas, numa altura em que vários Estados-membros têm atribuído incidentes de sabotagem e incursões de ‘drones’ a Moscovo.
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No total, este regime de sanções abrange 80 indivíduos e 20 entidades, visados com congelamento de bens, interdição de entrada em território europeu e proibição de lhes serem facultados fundos por empresas ou cidadãos europeus.
Este regime de sanções foi criado em outubro de 2024 para visar “pessoas e entidades envolvidas em ações e políticas do Governo da Federação da Rússia que põem em causa os valores fundamentais da UE e dos seus Estados-membros, bem como a sua segurança, estabilidade, independência e integridade”.
“O regime de sanções abrange igualmente os responsáveis pelas atividades híbridas da Rússia contra países terceiros e organizações internacionais”, indica a instituição.
Os países europeus estão cada vez mais preocupados com o aumento de ataques híbridos, como incêndios, violações do espaço aéreo e atos de sabotagem atribuídos à Rússia.
Nos últimos meses, têm-se registado vários incidentes desta natureza em países como a Polónia, Alemanha, Bulgária ou Estónia, que levaram a presidente da Comissão Europeia a propor a criação de um mecanismo europeu contra ataques híbridos.
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