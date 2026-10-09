Alvaiázere, Gondomar e Póvoa do Lanhoso distinguidas no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

A promoção do envelhecimento ativo e da integração social estiveram em destaque na sétima edição do Prémio Autarquia do Ano – Mosqueteiros, cujos prémios foram entregues esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Ambos os vencedores – Projeto Erasmus + Art’Age – Lab of Memories, do município de Alvaiázere, e GondoPet, criado pelo município de Gondomar -, têm a população com mais de 60 anos como público-alvo e a educação ao longo da vida e o envelhecimento ativo como metas. Por seu turno, o prémio + Inovação distinguiu uma iniciativa na área da Cultura e Património: o Centro de Competências da Filigrana, Cultura e Património, da Póvoa do Lanhoso.

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“As autarquias são verdadeiros heróis”, garantiu Diogo Agostinho, COO do ECO, que destacou o impacto do trabalho desenvolvido pelas autarquias ao nível do planeamento, inovação e melhoria das condições de vida das populações. Esta edição, a segunda com organização do ECO, reuniu mais de 120 candidaturas e incluiu pela primeira vez projetos desenvolvidos por juntas de freguesia. “São projetos que fazem a diferença no dia-a-dia das pessoas”, frisou Diogo Agostinho, para quem o trabalho enquanto jurado do prémio se revelou “uma leitura muito enriquecedora do muito e bem que se faz” pelo país.

Por sua vez, Estelle Pereira, membro do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros, sublinhou a necessidade de “reconhecer quem está no terreno e faz acontecer” e lembrou que as dezenas de projetos distinguidos nesta edição apresentam soluções para problemas concretos. Com 371 pontos de venda em 220 concelhos, o Grupo Mosqueteiros tem vários pontos de contacto com a ação do poder local, lembrou a responsável. “Ambos contribuem para territórios mais fortes e dinâmicos e criam oportunidades para quem lá vive e trabalha”, disse, lembrando ainda que “uma boa solução pode nascer num concelho ou freguesia e inspirar muitos outros”.

Os 4.733 milhões de euros e as 5.700 candidaturas aprovadas revelam a capacidade de mobilização e a responsabilidade assumida pelo poder local Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

A entrega dos dois principais galardões esteve a cargo de Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial. Com os 50 anos das primeiras eleições autárquicas em democracia a serem celebrados a 12 de dezembro, o ministro frisou o protagonismo assumido pelo poder local nas mudanças operadas nas últimas cinco décadas. Da criação de infraestruturas, à melhoria dos serviços passando pela aproximação das instituições ao cidadão, as autarquias foram fundamentais para o desenvolvimento do país, referiu o governante.

Manuel Castro Almeida destacou ainda a importância das autarquias no sucesso do PRR. “Os 4.733 milhões de euros e as 5.700 candidaturas aprovadas revelam a capacidade de mobilização e a responsabilidade assumida pelo poder local”, afirmou, lembrando que os projetos que ficaram por completar estão já para lá das metas estabelecidas no âmbito do PRR. “O Governo aprovou medidas para que nenhuma destas obras fique pelo caminho. O PTRR vai dar resposta à continuação destes projetos”, assegurou Castro Almeida, que defendeu ainda a necessidade de rever o estatuto dos eleitos locais.

Lista completa de vencedores

Apoio Social

Qualidade de Vida na Terceira Idade – Prémio ex aequo

Município do Porto Moniz – Gabinete de Apoio ao Idoso do Município do Porto Moniz – Um modelo integrado de proximidade, conhecimento e inovação social

Município de Oeiras – Iniciativas Apoio Social 65+ / Bem Estar Sénior

Qualidade de Vida na Terceira Idade

União das Freguesias de Carcavelos e Parede – Envelhecer+Próximo

Apoio à Família

Câmara Municipal de Cinfães – SóEntreNós

Apoio à Juventude – Prémio ex aequo

Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo Jovem: Apoios à Juventude no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Câmara Municipal de Vila Verde – Bolsa Vila Verde + Superior

Combate à Exclusão Social

Câmara Municipal de Barcelos – Projeto Equipa BarcElos d´Abrigo

Iniciativas de Voluntariado Social

Município de Freixo de Espada à Cinta – Voluntariado Médico no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Iniciativas de Voluntariado Social – Prémio ex aequo

Junta de Freguesia de Aradas – Projeto Aradas +

Junta de Freguesia de São Sebastião – Task Force Bairro a Bairro

Apoio a Migrantes e Refugiados

Município de Celorico da Beira – CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes

Apoio à Saúde Mental

Município de Condeixa-a-Nova – Projeto Artistica’Mente

Terceira Idade – Vida Ativa – Prémio ex aequo

Município de Tábua – Academia Sénior de Tábua

Município do Cadaval – Envelhecer Vivendo

Terceira Idade – Vida Ativa

União das Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia – Ponto a Ponto – Projeto Ateliê de Croché Comunitário

Proteção a Vítimas de Violência Doméstica e de Género

Município de Gondomar – Rede Especializada para a Intervenção na Violência Doméstica e em Contexto Familiar de Gondomar (RIVD de Gondomar)

Terceira Idade – Integração – Prémio ex aequo

Município de Alvaiázere – Projeto Erasmus+ ArtAge – Lab of Memories

Município de Góis – Projeto “Aproximar”

Terceira Idade – Bem-estar – Prémio ex aequo

Município da Póvoa de Lanhoso – O Projeto Bem-me-Quer

Município de Vila Flor – Aproximar

Terceira Idade – Bem-estar

Junta de Freguesia de Aradas – Projeto Aradas +

Cultura e Património

Teatro

Câmara Municipal de Vila Verde – FIT – Festival Infantojuvenil de Teatro de Vila Verde

Conservação do Património – Prémio ex aequo

Câmara Municipal de Leiria – Villa Portela

Município do Cadaval – Festa das Adiafas e Festival Nacional do Vinho Leve

Câmara Municipal de Montalegre – Centro SIPAM (Sistema Importante do Património Agrícola Mundial) do Barroso

Música/Festivais

Município de Oeiras – Festas de Oeiras 2026

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – “Moscavide Street Party Sunset – A Vila é um Palco”

Festivais e Eventos Culturais

Câmara Municipal de Leiria – Fora de Portas

Artesanato

Município da Póvoa de Lanhoso – Centro de Competências da Filigrana – Cultura e Património

Cinema

Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Concurso de Curtas-Metragens de Fânzeres e São Pedro da CovaLiteratura – Prémio ex aequo

Literatura – Prémio ex aequo

Câmara Municipal da Sertã – Maratona da Leitura da Sertã

Município de Oeiras – A Livraria

Literatura

Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Prémio Nacional de Poesia

Desporto e Vida Saudável

Desporto Inclusivo

Câmara Municipal de Cinfães – Programa Municipal de Desporto Inclusivo

Apoio ao Desporto Amador

Câmara Municipal de Cinfães – Programa Municipal de Apoio ao Desporto Amador

Infraestruturas para Prática Desportiva

Município de Freixo de Espada à Cinta – Requalificação de Equipamentos Desportivos no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Promoção de Estilo de Vida Saudável

Município de Oeiras – Barómetro

Cuidado dos Animais

Bem-Estar Animal

Município de Gondomar – GondoPET – Promover o Envelhecimento de Tod@s

Infraestruturas e Serviços Municipais para o Bem-Estar Animal

Câmara Municipal de Setúbal – Casa da Bicharada

Economia

Incentivos à Agricultura – Prémio ex aequo

Câmara Municipal de Cinfães – Semear Cinfães

Câmara Municipal de Montalegre – Montalegre Produz + (Apoio ao Setor Primário)

Digitalização das Empresas Locais

Câmara Municipal de Torres Novas – Bairro Comercial Digital “Vila”

Inovação e Tecnologia

Município das Caldas da Rainha – Bairro Comercial Caldas da Rainh@

Internacionalização das Empresas

Município de Freixo de Espada à Cinta – Dois Países … Um Só Douro – Sociedade Congida- La Barca

Educação

Ensino Profissional

Município de Freixo de Espada à Cinta – Ensino Secundário Profissional e Pólo de Formação Profissional – O Futuro da Educação em Freixo de Espada à Cinta

Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar

Câmara Municipal de Cinfães – Gabinete Psicoterapêutico – “Cuidar Cinfães”

Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – SER: Sentir, Educar e Relacionar (Programa de Competências Sócio Emocionais em Pré-Escolar)

Formação Contínua e Educação para a Vida

Município de Freixo de Espada à Cinta – Universidade Sénior e Tuna Sénior do Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Ensino Básico

União das Freguesias das Carcavelos e Parede – Educar mais

Incentivos ao Sucesso Escolar e Inclusão Escolar

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra – Coruja Academy

Programas de Educação Ambiental

Câmara Municipal da Covilhã – Passo a passo pela mobilidade

Democracia, Igualdade e Participação Cívica

Consciencialização Política

Câmara Municipal da Covilhã – Um dia com o Presidente

Ação Cívica Jovem

Câmara Municipal de Ourém – Assembleia Jovem de Ourém (AJO)

Ecologia

Proteção e Conservação da Biodiversidade

Município das Caldas da Rainha – CaSuLO

Energias Renováveis e Eficiência Energética nas Autarquias

Junta de Freguesia do Lumiar – “Comunidade de Energia Renovável de Telheiras/Lumiar”

Reciclagem e Gestão de Resíduos

Município das Caldas da Rainha – Biorainha

Consciencialização Ambiental – Prémio ex aequo

Município de Oeiras – Campanha Se-PA-Rar

Município de Figueira de Castelo Rodrigo – Programa CLDS 5G – Figueira Inclusiva

Agricultura Sustentável e Urbana

Junta de Freguesia Santo André – Hortas Comunitárias de Santo André

Mobilidade Sustentável

Câmara Municipal da Covilhã – Sistema Covilhã Mobilidade

Saúde e Bem-estar

Promoção de Bem-Estar Público

Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo + Saúde: A Saúde enquanto pilar da Política Autárquica no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Apoio aos Cuidados

Município de Freixo de Espada à Cinta – Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Freixo de Espada à Cinta

Turismo

Turismo Rural

Câmara Municipal de Cinfães – Quinta da Forna

Turismo Religioso – Prémio ex aequo

Município de Freixo de Espada à Cinta – Concelho de Freixo de Espada à Cinta na Rota do Turismo Religioso

Câmara Municipal de Cinfães – Itinerários de Peregrinação a Cádiz

Turismo Cultural

Município de Freixo de Espada à Cinta – Valorização e Crescimento do Turismo Cultural no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Turismo Cultural

Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Museu Mineiro de São Pedro da Cova

Turismo Industrial

Município de Freixo de Espada à Cinta – Museu da Seda e do Território na Rede do Turismo Industrial – A Revolução de uma Arte Secular que atravessa gerações

Turismo Ecológico e de Aventura

Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo Natural – Entre o Céu e a Terra sobressai a Natureza no Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Turismo de Surf

União das Freguesias de Carcavelos e Parede – Carcavelos: Território de Surf

Segurança e Proteção Civil

Combate e Prevenção aos Incêndios Florestais

Município de Freixo de Espada à Cinta – Gabinete Municipal de Proteção Civil do Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Urbanismos e Espaços Verdes

Habitação Social de Qualidade

Câmara Municipal de Cascais – Empreendimento de Habitação Municipal da Quinta da Belavista

Espaços Verdes

Município de Freixo de Espada à Cinta – Complexo Natural da Congida – Requalificação e Valorização

PRÉMIO + INOVAÇÃO

Município da Póvoa de Lanhoso – Centro de Competências da Filigrana – Cultura e Património

GRANDE PRÉMIO – ex aequo

Município de Alvaiázere – Projeto Erasmus+ ArtAge – Lab of Memories

Município de Gondomar – GondoPET – Promover o Envelhecimento de Tod@s