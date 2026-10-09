BRANDS' Local Online Alvaiázere, Gondomar e Póvoa do Lanhoso distinguidas no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros
A 7.ª edição premiou ex aqueo o GondoPet, de Gondomar, e o Erasmus + Art’Age, de Alvaiázere. O prémio + Inovação foi para o Centro de Competências da Filigrana, da Póvoa do Lanhoso.
A promoção do envelhecimento ativo e da integração social estiveram em destaque na sétima edição do Prémio Autarquia do Ano – Mosqueteiros, cujos prémios foram entregues esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Ambos os vencedores – Projeto Erasmus + Art’Age – Lab of Memories, do município de Alvaiázere, e GondoPet, criado pelo município de Gondomar -, têm a população com mais de 60 anos como público-alvo e a educação ao longo da vida e o envelhecimento ativo como metas. Por seu turno, o prémio + Inovação distinguiu uma iniciativa na área da Cultura e Património: o Centro de Competências da Filigrana, Cultura e Património, da Póvoa do Lanhoso.
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“As autarquias são verdadeiros heróis”, garantiu Diogo Agostinho, COO do ECO, que destacou o impacto do trabalho desenvolvido pelas autarquias ao nível do planeamento, inovação e melhoria das condições de vida das populações. Esta edição, a segunda com organização do ECO, reuniu mais de 120 candidaturas e incluiu pela primeira vez projetos desenvolvidos por juntas de freguesia. “São projetos que fazem a diferença no dia-a-dia das pessoas”, frisou Diogo Agostinho, para quem o trabalho enquanto jurado do prémio se revelou “uma leitura muito enriquecedora do muito e bem que se faz” pelo país.
Por sua vez, Estelle Pereira, membro do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros, sublinhou a necessidade de “reconhecer quem está no terreno e faz acontecer” e lembrou que as dezenas de projetos distinguidos nesta edição apresentam soluções para problemas concretos. Com 371 pontos de venda em 220 concelhos, o Grupo Mosqueteiros tem vários pontos de contacto com a ação do poder local, lembrou a responsável. “Ambos contribuem para territórios mais fortes e dinâmicos e criam oportunidades para quem lá vive e trabalha”, disse, lembrando ainda que “uma boa solução pode nascer num concelho ou freguesia e inspirar muitos outros”.
Os 4.733 milhões de euros e as 5.700 candidaturas aprovadas revelam a capacidade de mobilização e a responsabilidade assumida pelo poder local
A entrega dos dois principais galardões esteve a cargo de Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial. Com os 50 anos das primeiras eleições autárquicas em democracia a serem celebrados a 12 de dezembro, o ministro frisou o protagonismo assumido pelo poder local nas mudanças operadas nas últimas cinco décadas. Da criação de infraestruturas, à melhoria dos serviços passando pela aproximação das instituições ao cidadão, as autarquias foram fundamentais para o desenvolvimento do país, referiu o governante.
Manuel Castro Almeida destacou ainda a importância das autarquias no sucesso do PRR. “Os 4.733 milhões de euros e as 5.700 candidaturas aprovadas revelam a capacidade de mobilização e a responsabilidade assumida pelo poder local”, afirmou, lembrando que os projetos que ficaram por completar estão já para lá das metas estabelecidas no âmbito do PRR. “O Governo aprovou medidas para que nenhuma destas obras fique pelo caminho. O PTRR vai dar resposta à continuação destes projetos”, assegurou Castro Almeida, que defendeu ainda a necessidade de rever o estatuto dos eleitos locais.
Lista completa de vencedores
Apoio Social
Qualidade de Vida na Terceira Idade – Prémio ex aequo
Município do Porto Moniz – Gabinete de Apoio ao Idoso do Município do Porto Moniz – Um modelo integrado de proximidade, conhecimento e inovação social
Município de Oeiras – Iniciativas Apoio Social 65+ / Bem Estar Sénior
Qualidade de Vida na Terceira Idade
União das Freguesias de Carcavelos e Parede – Envelhecer+Próximo
Apoio à Família
Câmara Municipal de Cinfães – SóEntreNós
Apoio à Juventude – Prémio ex aequo
Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo Jovem: Apoios à Juventude no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Câmara Municipal de Vila Verde – Bolsa Vila Verde + Superior
Combate à Exclusão Social
Câmara Municipal de Barcelos – Projeto Equipa BarcElos d´Abrigo
Iniciativas de Voluntariado Social
Município de Freixo de Espada à Cinta – Voluntariado Médico no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Iniciativas de Voluntariado Social – Prémio ex aequo
Junta de Freguesia de Aradas – Projeto Aradas +
Junta de Freguesia de São Sebastião – Task Force Bairro a Bairro
Apoio a Migrantes e Refugiados
Município de Celorico da Beira – CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes
Apoio à Saúde Mental
Município de Condeixa-a-Nova – Projeto Artistica’Mente
Terceira Idade – Vida Ativa – Prémio ex aequo
Município de Tábua – Academia Sénior de Tábua
Município do Cadaval – Envelhecer Vivendo
Terceira Idade – Vida Ativa
União das Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia – Ponto a Ponto – Projeto Ateliê de Croché Comunitário
Proteção a Vítimas de Violência Doméstica e de Género
Município de Gondomar – Rede Especializada para a Intervenção na Violência Doméstica e em Contexto Familiar de Gondomar (RIVD de Gondomar)
Terceira Idade – Integração – Prémio ex aequo
Município de Alvaiázere – Projeto Erasmus+ ArtAge – Lab of Memories
Município de Góis – Projeto “Aproximar”
Terceira Idade – Bem-estar – Prémio ex aequo
Município da Póvoa de Lanhoso – O Projeto Bem-me-Quer
Município de Vila Flor – Aproximar
Terceira Idade – Bem-estar
Junta de Freguesia de Aradas – Projeto Aradas +
Cultura e Património
Teatro
Câmara Municipal de Vila Verde – FIT – Festival Infantojuvenil de Teatro de Vila Verde
Conservação do Património – Prémio ex aequo
Câmara Municipal de Leiria – Villa Portela
Município do Cadaval – Festa das Adiafas e Festival Nacional do Vinho Leve
Câmara Municipal de Montalegre – Centro SIPAM (Sistema Importante do Património Agrícola Mundial) do Barroso
Música/Festivais
Município de Oeiras – Festas de Oeiras 2026
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – “Moscavide Street Party Sunset – A Vila é um Palco”
Festivais e Eventos Culturais
Câmara Municipal de Leiria – Fora de Portas
Artesanato
Município da Póvoa de Lanhoso – Centro de Competências da Filigrana – Cultura e Património
Cinema
Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Concurso de Curtas-Metragens de Fânzeres e São Pedro da CovaLiteratura – Prémio ex aequo
Literatura – Prémio ex aequo
Câmara Municipal da Sertã – Maratona da Leitura da Sertã
Município de Oeiras – A Livraria
Literatura
Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Prémio Nacional de Poesia
Desporto e Vida Saudável
Desporto Inclusivo
Câmara Municipal de Cinfães – Programa Municipal de Desporto Inclusivo
Apoio ao Desporto Amador
Câmara Municipal de Cinfães – Programa Municipal de Apoio ao Desporto Amador
Infraestruturas para Prática Desportiva
Município de Freixo de Espada à Cinta – Requalificação de Equipamentos Desportivos no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Promoção de Estilo de Vida Saudável
Município de Oeiras – Barómetro
Cuidado dos Animais
Bem-Estar Animal
Município de Gondomar – GondoPET – Promover o Envelhecimento de Tod@s
Infraestruturas e Serviços Municipais para o Bem-Estar Animal
Câmara Municipal de Setúbal – Casa da Bicharada
Economia
Incentivos à Agricultura – Prémio ex aequo
Câmara Municipal de Cinfães – Semear Cinfães
Câmara Municipal de Montalegre – Montalegre Produz + (Apoio ao Setor Primário)
Digitalização das Empresas Locais
Câmara Municipal de Torres Novas – Bairro Comercial Digital “Vila”
Inovação e Tecnologia
Município das Caldas da Rainha – Bairro Comercial Caldas da Rainh@
Internacionalização das Empresas
Município de Freixo de Espada à Cinta – Dois Países … Um Só Douro – Sociedade Congida- La Barca
Educação
Ensino Profissional
Município de Freixo de Espada à Cinta – Ensino Secundário Profissional e Pólo de Formação Profissional – O Futuro da Educação em Freixo de Espada à Cinta
Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar
Câmara Municipal de Cinfães – Gabinete Psicoterapêutico – “Cuidar Cinfães”
Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – SER: Sentir, Educar e Relacionar (Programa de Competências Sócio Emocionais em Pré-Escolar)
Formação Contínua e Educação para a Vida
Município de Freixo de Espada à Cinta – Universidade Sénior e Tuna Sénior do Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Ensino Básico
União das Freguesias das Carcavelos e Parede – Educar mais
Incentivos ao Sucesso Escolar e Inclusão Escolar
Câmara Municipal de Castanheira de Pêra – Coruja Academy
Programas de Educação Ambiental
Câmara Municipal da Covilhã – Passo a passo pela mobilidade
Democracia, Igualdade e Participação Cívica
Consciencialização Política
Câmara Municipal da Covilhã – Um dia com o Presidente
Ação Cívica Jovem
Câmara Municipal de Ourém – Assembleia Jovem de Ourém (AJO)
Ecologia
Proteção e Conservação da Biodiversidade
Município das Caldas da Rainha – CaSuLO
Energias Renováveis e Eficiência Energética nas Autarquias
Junta de Freguesia do Lumiar – “Comunidade de Energia Renovável de Telheiras/Lumiar”
Reciclagem e Gestão de Resíduos
Município das Caldas da Rainha – Biorainha
Consciencialização Ambiental – Prémio ex aequo
Município de Oeiras – Campanha Se-PA-Rar
Município de Figueira de Castelo Rodrigo – Programa CLDS 5G – Figueira Inclusiva
Agricultura Sustentável e Urbana
Junta de Freguesia Santo André – Hortas Comunitárias de Santo André
Mobilidade Sustentável
Câmara Municipal da Covilhã – Sistema Covilhã Mobilidade
Saúde e Bem-estar
Promoção de Bem-Estar Público
Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo + Saúde: A Saúde enquanto pilar da Política Autárquica no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Apoio aos Cuidados
Município de Freixo de Espada à Cinta – Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Freixo de Espada à Cinta
Turismo
Turismo Rural
Câmara Municipal de Cinfães – Quinta da Forna
Turismo Religioso – Prémio ex aequo
Município de Freixo de Espada à Cinta – Concelho de Freixo de Espada à Cinta na Rota do Turismo Religioso
Câmara Municipal de Cinfães – Itinerários de Peregrinação a Cádiz
Turismo Cultural
Município de Freixo de Espada à Cinta – Valorização e Crescimento do Turismo Cultural no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Turismo Cultural
Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova – Museu Mineiro de São Pedro da Cova
Turismo Industrial
Município de Freixo de Espada à Cinta – Museu da Seda e do Território na Rede do Turismo Industrial – A Revolução de uma Arte Secular que atravessa gerações
Turismo Ecológico e de Aventura
Município de Freixo de Espada à Cinta – Freixo Natural – Entre o Céu e a Terra sobressai a Natureza no Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Turismo de Surf
União das Freguesias de Carcavelos e Parede – Carcavelos: Território de Surf
Segurança e Proteção Civil
Combate e Prevenção aos Incêndios Florestais
Município de Freixo de Espada à Cinta – Gabinete Municipal de Proteção Civil do Concelho de Freixo de Espada à Cinta
Urbanismos e Espaços Verdes
Habitação Social de Qualidade
Câmara Municipal de Cascais – Empreendimento de Habitação Municipal da Quinta da Belavista
Espaços Verdes
Município de Freixo de Espada à Cinta – Complexo Natural da Congida – Requalificação e Valorização
PRÉMIO + INOVAÇÃO
Município da Póvoa de Lanhoso – Centro de Competências da Filigrana – Cultura e Património
GRANDE PRÉMIO – ex aequo
Município de Alvaiázere – Projeto Erasmus+ ArtAge – Lab of Memories
Município de Gondomar – GondoPET – Promover o Envelhecimento de Tod@s
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