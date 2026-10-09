Antiga Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos “Navi” Pillay vence Nobel da Paz

Navanethem “Navi” Pillay foi agraciada com o Prémio Nobel da Paz deste ano pelos seus “esforços para promover a paz e o direito internacional”. A jurista sul-africana, de origem indiana, serviu, de 2008 a 2014, como Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

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O Comité Norueguês do Nobel destaca a “coragem e integridade excecionais” de “Navi” Pillay, que têm sido fundamentais para “garantir que os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e o genocídio sejam julgados”.

“O empenho de “Navi” Pillay nos princípios jurídicos universais e a sua firme orientação moral são constantes ao longo de uma longa carreira. Nascida numa família de origem tamil indiana durante o apartheid em Durban, na África do Sul, Pillay tornou-se advogada e pioneira no domínio jurídico, enfrentando uma profunda discriminação estrutural, segregação e exclusão. Há um fio condutor que se estende desde o seu trabalho inicial na defesa de Nelson Mandela e de outros que se opuseram ao apartheid até ao seu desempenho como juíza em alguns dos processos judiciais internacionais mais importantes do nosso tempo”, explicita o comité norueguês.

A laureada, de 85 anos, desempenhou funções como juíza no Supremo Tribunal da África do Sul, no Tribunal Penal Internacional (TPI) para o Ruanda e no Tribunal Penal Internacional. Foi Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e, até recentemente, presidiu à Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre o Território Palestiniano Ocupado. Atualmente, é juíza no Tribunal Internacional de Justiça no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.

O Comité Norueguês do Nobel realça ainda a “independência, competência e firmeza” que fizeram de “Navi” Pillay “uma das juristas internacionais mais respeitadas do nosso tempo”. “Responsabilizou Estados e líderes nacionais e trouxe esperança às vítimas de violência e conflito. Em todos os cargos que ocupou, salientou a responsabilidade dos indivíduos e dos Estados em respeitar o Estado de direito. Contribuiu também para definir as normas e os princípios jurídicos relevantes”, acrescentou.

Um exemplo da influência da galardoada foi quando o TPI para o Ruanda determinou que a violação e a violência sexual podiam constituir um crime contra a humanidade — bem como genocídio. No mesmo processo, Pillay foi fundamental para um avanço jurídico distinto: pela primeira vez, um arguido enfrentou acusações de incitamento ao genocídio exclusivamente com base na divulgação de propaganda.

“Navi Pillay é uma das grandes defensoras dos princípios jurídicos internacionais do nosso tempo. A sua distinta carreira lembra-nos da necessidade de apoiar, fortalecer e expandir o Estado de direito a nível global. O [seu] empenho na justiça e na dignidade humana é uma fonte de esperança e inspiração para todos aqueles que procuram construir um mundo mais pacífico”, conclui o comité norueguês.

Este é o quinto Prémio Nobel atribuído esta semana, depois dos de Literatura, Química, Física e Medicina. “Navi” Pillay sucede, assim, à líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, que foi a pessoa distinguida com o Nobel da Paz em 2025.

(Notícia atualizada às 10h41)