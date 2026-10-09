Ativo do dia. Disparo no risco francês deixa BCE em prontidão

O ativo

Obrigações francesas a 10 anos. Há semanas que França está sob pressão nos mercados obrigacionistas e a escalada do risco do país ameaça contagiar toda a Zona Euro.

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As preocupações em relação à saúde das contas públicas francesas estão a levar a um forte agravamento das yields da dívida pública. A taxa de juro dos títulos a 10 anos está acima dos 4,8%, o nível mais alto em 18 anos.

As tensões (que já se alastraram às ruas) levaram a presidente do Banco Central Europeu (BCE) a assegurar junto dos ministros das Finanças do euro que a instituição possui os instrumentos necessários para estabilizar os mercados financeiros e a combater movimentos “injustificados”, segundo a agência Bloomberg. Começam a soar os alarmes em Frankfurt.

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O marco

É certo que os juros dos outros países da Zona Euro também estão a subir, mas é França quem tem estado na mira dos investidores. Pelo menos é o que nos mostra a evolução do prémio de risco francês, medido pelo diferencial de taxas no prazo a 10 anos com a Alemanha, a referência na Zona Euro.

O spread gaulês praticamente duplicou desde junho, tendo atingido os 140 pontos base esta sexta-feira — aligeirando após as declarações de Christine Lagarde.

O diferencial de taxas está em máximos desde 2012, quando a região da moeda única atravessava uma grave crise existencial com vários países em apuros, incluindo Portugal e Grécia.

A causa

A deterioração das contas públicas, a incapacidade de sucessivos governos para controlar o elevado endividamento público e a incerteza política antes das eleições presidenciais de 2027 estão a levar os investidores a exigir um prémio de risco mais elevado para financiar França.

O Governo francês apresentou um pacote de consolidação orçamental de 43 mil milhões de euros, com o objetivo de reduzir o défice de 5,4% do PIB este ano para 5% em 2027. Contudo, a aprovação parlamentar é incerta. Os economistas do ING consideram que as medidas não serão suficientes para estabilizar o rácio da dívida pública.

Marine Le Pen, candidata presidencial do Rassemblement National, prometeu uma redução significativa do défice público caso o seu partido vença as eleições. O plano passa por reduzir as necessidades de financiamento do Estado para 3,7% do PIB e baixar o défice para menos de 3% do PIB até 2030. Mas as promessas geram dúvidas entre os analistas do AllianzGI. Um dos principais obstáculos é a necessidade de conciliar a redução do défice com os compromissos do partido de Marine Le Pen de baixar os impostos. Para cumprir simultaneamente os dois objetivos, seria necessário proceder a cortes significativos na despesa pública.

O AllianzGI sublinha ainda os protestos contra a redução da despesa com a educação, que ilustram as dificuldades políticas associadas à implementação de cortes orçamentais, seja qual for o governo.

O que esperar a seguir

Os analistas consideram que a pressão sobre a dívida francesa deverá continuar nos próximos meses.

O AllianzGI frisa que a evolução dependerá de três fatores principais: a capacidade de estabilizar as contas públicas, a credibilidade das propostas orçamentais dos partidos políticos e a disponibilidade de novos investidores para financiar o Estado gaulês.

Se a situação se deteriorar, o BCE pode intervir? Os receios de contágio a outros países da região, numa altura em que a inflação continua pressionada pela subida dos preços da energia, deixa o BCE num dilema: como combater a inflação sem agravar as tensões nos mercados obrigacionistas, questionam os analistas.

O Danske Bank não espera uma intervenção direta do BCE tendo em conta o atual cenário, mas considera improvável uma subida das taxas de juro em outubro. Porém, se pressão dos mercados aumentar, a resposta mais provável poderá passar pela redução ou suspensão do ritmo de contração do balanço.

O banco central pode ainda retomar o reinvestimento de obrigações, o que passaria por voltar a reinvestir os montantes de obrigações que chegam à maturidade no âmbito do programa PEPP, direcionando potencialmente as compras para a dívida francesa. Como medida de último recurso, segundo o Commerzbank, o BCE poderia ativar o TPI (Instrumento de Proteção da Transmissão), um mecanismo criado em julho de 2022 para intervir no mercado de dívida soberana perante uma deterioração injustificada das condições de financiamento de um país da Zona Euro.

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