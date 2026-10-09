CMS assessora Sonepar na compra do Grupo LCI em operação de reforço da francesa no mercado português

A CMS Portugal assessorou a Sonepar na aquisição de 100% do Grupo LCI, distribuidor português de material elétrico que integra as empresas Tanqueluz, Futurluz e Vedrel, numa operação que reforça a presença da multinacional francesa em Portugal e representa mais um passo na sua estratégia de crescimento por via de aquisições.

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Com esta transação, a Sonepar incorpora um grupo com cerca de 48 milhões de euros de volume de negócios, 17 delegações distribuídas por todo o país e aproximadamente 200 colaboradores. Depois da compra da Elpor e da Mtaron, no final de 2024, o grupo francês volta assim a apostar no mercado nacional, procurando aumentar a cobertura geográfica e reforçar a oferta de soluções para o segmento da distribuição de material elétrico.

A equipa da CMS Portugal foi liderada pela sócia de Corporate M&A Margarida Vila Franca e integrou a associada coordenadora Sofia Costa Lobo, os associados sénior Miguel Santos Ferreira e Ricardo Pintão, bem como os associados Duarte de Castro Rodrigues, Francisco Verdelho, Inês Jones, Leonor Barata da Cunha e Rodrigo Pinto Guimarães.

Segundo a firma, tratou-se de uma operação com um elevado grau de complexidade, que obrigou ao cumprimento de diversas condições precedentes antes da sua conclusão.

“A concretização da operação esteve sujeita a um conjunto alargado de condições, entre as quais destacamos a aprovação pela Autoridade da Concorrência (AdC), a reorganização da estrutura de detenção de algumas das sociedades-alvo e o carve-out de diversos ativos imobiliários”, explica Margarida Vila Franca.

A sócia da CMS acrescenta que foi ainda necessário assegurar a continuidade operacional das empresas adquiridas através da celebração de diversos contratos que permitissem manter a atividade sem interrupções após a conclusão do negócio.

“Destacamos ainda a celebração de contratos destinados a assegurar, após a conclusão e sem disrupção, a continuidade da atividade dos diversos estabelecimentos comerciais das sociedades. A complexidade inerente à satisfação de tais condições exigiu o habitual planeamento cuidado de todos os passos necessários, bem como um acompanhamento constante da respetiva implementação e uma eficiente articulação entre as equipas envolvidas ao longo do processo de verificação. Só assim foi possível concluir a transação dentro do calendário pretendido pelas partes”, refere.

A aquisição permitirá à Sonepar reforçar a sua posição no mercado português através da integração das empresas Tanqueluz, Futurluz e Vedrel, distribuidores com forte implantação regional e uma rede de 17 pontos de venda localizados em Vila Nova de Famalicão, Maia, Valongo, Coimbra, Leiria, Tomar, Torres Vedras, Forte da Casa, Amadora, Cacém, Lourel, Lisboa, Montijo, Setúbal, Évora, Albufeira e Almancil.

Em comunicado, a Sonepar refere que a operação permitirá combinar “a agilidade e a especialização locais com a escala, inovação e solidez financeira” do grupo francês, reforçando a capacidade de disponibilizar soluções integradas aos clientes. A empresa acrescenta que a integração do Grupo LCI permitirá ampliar o portefólio de produtos, aumentar a disponibilidade de stock e melhorar a eficiência logística, mantendo simultaneamente a proximidade comercial das equipas existentes.

Para Lino Carapeta, CEO do Grupo LCI, a integração representa “uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento das nossas empresas e criar ainda mais valor para clientes, colaboradores e parceiros”. O responsável considera que a entrada na Sonepar proporcionará “acesso a uma organização sólida, a uma oferta mais abrangente e a investimentos que irão reforçar os níveis de serviço e a inovação no mercado português”.

Também Carlos Teles, diretor-geral da Sonepar Portugal, considera que a aquisição permitirá reforçar a proximidade ao mercado nacional. “Esta aquisição permitirá melhorar significativamente a capacidade de resposta no segmento residencial, através de soluções mais completas, maior disponibilidade de produto e um serviço ainda mais próximo e diferenciador para os nossos clientes“, afirma.

Presente em 40 países e com cerca de 46 mil colaboradores, a Sonepar registou vendas de 33,6 mil milhões de euros em 2025. A aquisição do Grupo LCI insere-se na estratégia de expansão do grupo em Portugal, onde tem vindo a consolidar a sua posição através de operações de crescimento inorgânico.