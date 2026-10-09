Como se divide o bolo do Orçamento do Estado? As maiores e menores fatias

Num ano em que se perspetivam taxas de juro mais elevadas, por causa do efeito inflacionista da guerra no Médio Oriente, o programa orçamental Gestão da Dívida Pública destaca-se como aquele que regista o maior aumento de dotação orçamentada para o próximo ano. A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prevê mais 20,1% de despesa efetiva consolidada, totalizando 8.511,6 milhões de euros. A esmagadora maioria deste montante servirá para “suportar encargos com juros da dívida pública”, explica o Governo.

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Além de registar o maior aumento percentual entre os 20 “programas legados” — quando se compara a dotação orçamentada para 2027 com a execução estimada para 2026 –, a área Gestão da Dívida Pública, sob a tutela de Joaquim Miranda Sarmento, é também a que regista o segundo maior aumento absoluto, na ordem de 1.423,5 milhões de euros.

Em crescimento absoluto, este programa orçamental fica somente atrás do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tutelado por Maria do Rosário Palma Ramalho, que vê a despesa efetiva consolidada — isto é, excluindo ativos e passivos financeiros — crescer mais de 2,2 mil milhões de euros, para um total de 30.270,4 milhões.

A dotação para o serviço da dívida chega a ser superior à da área da Educação, com o ministro Fernando Alexandre a dispor de uma verba de 7.787,9 milhões de euros para esta pasta, um aumento de 1,5%, equivalente a mais 117 milhões de euros, de acordo com os números consultados pelo ECO no relatório do OE2027. O mesmo ministro dispõe ainda de menos dotação para executar no programa orçamental Ensino Superior, Ciência e Inovação, uma redução de 8,2%, ou 339 milhões de euros, para 3.779,3 milhões.

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Na proposta de OE2027, destaca-se também a área da Governação, que junta as áreas governativas da Presidência do Conselho de Ministros (António Leitão Amaro) e Assuntos Parlamentares (Carlos Abreu Amorim), e que regista o segundo maior aumento percentual da despesa efetiva consolidada entre os diferentes programas orçamentais: 17%.

“A dotação de despesa efetiva consolidada para 2027 situa-se em 786,1 milhões de euros e apresenta um maior peso na despesa corrente (90,4% do total), essencialmente pelas despesas com o pessoal (39,3%) e pela aquisição de bens e serviços (38,3%)”, indica o relatório. Justifica ainda o Governo que “as despesas com o pessoal evidenciam um acréscimo face a 2026, decorrente, na sua maioria, do aumento do número de efetivos, bem como pelo efeito da atualização salarial e da valorização remuneratória, por parte da AIMA, do INE, das entidades do SIRP e do Centro Jurídico do Estado”. Já na aquisição de bens e serviços entra a “grelha de atividades” da RTP e a Secretaria-Geral do Governo, por exemplo.

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No sentido inverso, é a área da Coesão Territorial a que regista a maior quebra em relação à estimativa de execução para 2026, de 64,3%, de 1.194,5 milhões para 426,8 milhões de euros. Já a área da Economia, igualmente tutelada por Manuel Castro Almeida, regista uma quebra de dotação de 41,9%: quase mil milhões de euros a menos que o ministro terá para executar, num total orçamentado de 1.344,3 milhões. A quebra é explicada, sobretudo, pelo fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e, no caso da Coesão, pelo “resultado do impacto das medidas extraordinárias de 2026 para fazer face à situação de calamidade” decorrente do comboio de tempestades.

Do lado dos recuos surge ainda a pasta da Reforma do Estado, que assiste à segunda maior queda percentual de dotação orçamental, na ordem dos 57%. A dotação que o ministro Gonçalo Matias terá a seu cargo baixa de 250,3 milhões para 107,6 milhões de euros. O fim do PRR também ajuda a explicar este movimento.